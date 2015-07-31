Увеличение населения Армении до 4 млн человек к 2040 году, такую задачу поставил президент Армении Серж Саргсян в ходе недавнего послания Национальному Собранию шестого созыва.

Дмитрий Налбандян. Материнство. 1952

Кроме демографической проблемы президент Армении озвучил и другие цели, к которым должно стремится правительство страны. Заранее следует отметить, что практически все ведущие экономисты страны уже назвали поставленные экономические задачи невыполнимыми.

Так Серж Саргсян заявил, что в течение 2016−2040 годов «мы должны обеспечить примерно пятипроцентный среднегодовой прирост ВВП и достигнуть показателя более чем 57−60 миллиардов долларов, обеспечив рост, приблизительно в пять с половиной раз».

Показатель ВВП на душу населения от примерно 3500 долларов США намечается к 2040 году довести до примерно 15 000 долларов США, «учитывая как темпы роста ВВП, так и планируемое улучшение демографической ситуации».

Кроме этого планируется существенно нарастить экспорт. «Вследствие стимулирования экспорта и повышения конкурентоспособности в ближайшие пять лет экспорт товаров и услуг должен составить до 40−45 процентов ВВП, затем, сохраняя ту же тенденцию, этот показатель в 2040 году должен достигнуть 50−55 процентов ВВП», — сказал президент Армении.

Планируется обеспечить рост минимальной зарплаты и высшего порога бедности в 190 процентов до 2022 года и 300 процентов до 2043 года.

Кроме анализа самих цифр, озвученных президентом, армянские эксперты не понимают, как можно прогнозировать и ставить экономические задачи на ближайшие 20−25 лет.

«Целевым сроком реализации программ является 2040 год. Только через 23 года можно будет обобщить, было ли выполнено распоряжение Сержа Саргсяна. В экономике, сдержанно выражаясь, не принято намечать макроэкономические показатели на 23 года вперед. Самое большее, что себе позволяют экономисты — период в 5−10 лет. На дворе 21-й век, технологии растут с такой скоростью, мировая экономика подвергается настолько быстрым изменениям, что чересчур сложно делать прогнозы даже на 5 лет. А у нас, как видим, намечаются макроэкономические показатели в 23-летней перспективе. Мировое экономическое сообщество после подобного заявления, пожалуй, выйдет в коридор покурить», — считает экономический обозреватель Айк Геворгян.

Хотя Серж Саргсян и объяснил, почему в его речи упоминается 2040 год, но как уже было отмечено, объяснения президента эксперты сочли неубедительными.

«Со времени обретения Арменией независимости прошло более чем 25 лет. Это достаточное время для того, чтобы глубоко проанализировать и сделать выводы. Пора, чтобы в наших программах горизонт установки целей стал, как минимум, 20−25 лет, чтобы он отображал те пожелания и цели, к которым мы стремимся и достигнем, благодаря нашей работе, независимо от партийной принадлежности», — сказал Серж Саргсян.

Но если макроэкономические показатели не принято, а скорее невозможно намечать на 23 года вперед, то относительно демографии применяются именно долгосрочные программы.

Дмитрий Налбандян. Аштарак. На пастбище. 1971

Как уже было отмечено, лидер правящей Республиканской партии Армении планирует довести население Армении до 4 млн к 2040 году.

«Ход демографической ситуации предыдущих 25 лет был обусловлен рядом объективных и субъективных факторов, а результаты весьма тревожны и неприемлемы. Нашей сверхзадачей на предстоящие десятилетия должно стать существенное улучшение демографической ситуации в Армении», — подчеркнул Серж Саргсян в послании.

По его мнению, работу в этом направлении можно разделить на три плоскости: 1) прекращение эмиграции, 2) повышение рождаемости и увеличение срока жизни и 3) создание условий для возвращения эмигрировавших.

«По каждому отмеченному направлению, на основе осуществлённого анализа, необходима разработка и реализация таких мер, которые, в отличие от предыдущих 25 лет, на предстоящие 25 лет и впоследствии обеспечат максимально возможное увеличение численности населения.

В результате существенного и резкого улучшения демографической ситуации в 2040 году нужно достигнуть минимальной численности 4 миллионов жителей», — заявил глава государства.

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Но и тут эксперты, анализируя имеющиеся показания считают, что планка поднята слишком высоко.

Дмитрий Налбандян. За сына моего. 1971

По мнению исполнительного директора армянского офиса Фонда населения ООН Гарика Айрапетяна, доведение численности населения Армении к 2040 году до 4 миллионов — трудновыполнимая задача.

Эксперт считает, что если Армения сможет за 20 лет достичь хотя бы показателя в 3,5 миллиона человек, это будет прекрасным показателем для Армении. «Теоретически все возможно. Но если мы попытаемся реально рассчитать наши возможности, то, думаю, достичь озвученных цифр будет довольно трудно. Но даже если мы сможем достичь 50% от этих озвученных цифр, я считаю, это для нас будет очень большим шагом вперед. Если мы сможем увеличить население на 300, 400 или 500 тысяч человек, это будет очень большим прогрессом и очень большим шагом с точки зрения улучшения и стабилизации демографической ситуации», — сказал он.

А какие показатели имеет Армения по естественному приросту населения на данный момент? Данные Национальной статистической службы за первый квартал 2017 г. можно назвать удручающими.

Во-первых, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года резко снизилась рождаемость. Если в первом квартале 2016 года в Армении родились 9 тысяч 125 детей, то в этом году — всего 8 тысяч 534. В первые три месяца 2011 г. число родившихся было 10 тысяч человек. За 7 лет рождаемость упала на 16%.

Так же резко увеличилась смертность. За первый квартал 2017 г. было зафиксировано 8037 смертей. В первом квартале 2016 г. эта цифра составляла 7744.

Но с демографической точки зрения самый важный показатель — это естественный прирост населения, то есть разница между рождаемостью и смертностью. Именно этот показатель наводит на мысль, что любой, даже самый незначительный прирост населения в Армении к 2040 году можно считать большим достижением.

Гаэтано Беллей. Бабушка и внуки (фрагмент)

Так вот, естественный прирост населения за первый квартал 2017 г. в Армении составил 497 человек. Это примерно в три раза меньше (1381 человек) прошлогоднего показателя. А самое ужасное это то, что уменьшение этого показателя наблюдается уже пятый год подряд. В 2013 г. естественный прирост составил 2061 человек.

Такая стабильная тенденция показывает, что мы имеем дело не с краткосрочным явлением, которое под воздействием каких-то факторов, может, например, на следующий год измениться. В качестве доказательства газета «Айкакан Жаманак» приводит ещё один показатель — количество браков. В первом квартале 2017 г. зафиксировано 3 544 браков, в том случае, когда, например, четыре года назад, эта цифра составляет 4 744.

«Единственный способ как можно быстрее предотвратить эту катастрофическую тенденцию — это массовая эмиграция, которая может быть вызвана только быстрыми и радикальными экономическими реформами. Но политические процессы показывают, что перспективы таких изменений, по крайней мере на данный момент, отсутствуют», — пишет газета.

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Уже упомянутый представитель армянского офиса Фонда населения ООН Гарик Айрапетян также считает, что для улучшения демографической ситуации необходимо организовать иммиграцию. «Возможно такая мера принесет результаты гораздо быстрее. Но для этого необходимо, чтобы страна стала очень привлекательной, чтобы люди хотели сюда вернуться», — сказал эксперт в эфире радиостанции «Азатутюн».

По его мнению, второе направление — это повышение рождаемости, что «тоже не такая уж простая задача».

«Страны, которым за последние 20−25 лет удалось обеспечить определенный рост показателя рождаемости, это те страны, которые не были непосредственно нацелены на повышение рождаемости, а рассматривали благополучие семьи как таковое в рамках комплексной программы. И еще одно, третье обстоятельство: наше общество — стареющее общество, и мы стареем довольно быстрыми темпами. До 2050 года примерно одна четверть нашего населения будет старше 60 лет. Как нам содержать этих людей — одну четверть нашего населения? Мы должны принять это как бремя или как возможность, чтобы они были вовлечены и создавали экономическую ценность? Теоретически все возможно. Но для этого нужно очень серьезно озаботиться, очень серьезно подойти и осуществить серьезные инвестиции в эту сферу», — подчеркнул Айрапетян.

Фонд населения ООН два года назад провел большое исследование, заключив, что в случае самого благоприятного сценария, если в этом направлении будут предприняты шаги, население Армении к 2050 году составит 3,2 миллиона. А в случае неблагоприятного сценария, если ничего не будет сделано для снижения эмиграции и стимулирования рождаемости, в Армении останется меньше 2 миллионов человек

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

Президент Серж Саргсян в своих предыдущих посланиях никогда так подробно и с цифрами не касался демографической проблемы, даже в программе правительства трудно найти цели, выраженные в конкретных цифрах. Лишь в программе 2012 — 2017 гг. указано, что правительство намерено довести коэффициент рождаемости до 1.8. Однако и в 2016 году, как и в 2012 году, этот коэффициент остался таким же — 1,6.

В отличие от программ правительства, цифры официальной статистики Армении более красноречивы. Начиная с 2008 года в Армении постоянное население уменьшилось более чем на 100 тысяч — с 3,1 млн до 2 млн 990 тысяч. По данным Миграционной службы, с 2008 по сегодняшний день из Армении безвозвратно уехало около 346 тысяч человек.

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Некоторые эксперты также считают, что ключевым фактором для прироста населения может стать решение нагорно-карабахского конфликта. Ведь многие принимают решение эмигрировать из-за возможного начала военных действий. Но это уже совсем другая тема для разговора.