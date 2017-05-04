Четверг, 4 Мая 2017 года
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Глава миграционной службы Армении призывает не фиксироваться на негативе

Общество

В среднем, в течение последних лет из Армении эмигрирует в год по 30 тыс человек

Иллюстрация: Photolure

Ереван, 4 мая 2017, 20:28 — REGNUM  Руководитель Государственной миграционной службы Армении Гагик Еганян призывает не фиксироваться лишь на негативной стороне возможного массового миграционного потока в РФ путем получения российского гражданства в упрощенном порядке.

«Россия стремиться улучшить демографическую картину страны, но, упрощая процедуры получения российского гражданства, РФ обязуется также осуществлять некие расходы — выплачивать пенсии, пособия этим гражданам, обеспечивать детей образованием и т.д.», — цитирует Еганяна «Арминфо».

30 декабря 2016 Константином Затулиным в комитет Госдумы по делам национальностей был внесен законопроект, согласно которому упрощенный порядок получения российского гражданства распространят на тех, кто родился в России или имеет предков, появившихся на свет в границах РФ. Предполагается, что они смогут получить вид на жительство без документального подтверждения об отказе от гражданства другого государства.

Как заявил Еганян, для того, чтобы спрогнозировать возможные отрицательные последствия для Армении, должно пройти определенное время после принятия соответствующего законодательного акта в РФ, чтобы «понять законодательными изменениями в РФ обусловлена миграция из страны, или еще какими-то другими обстоятельствами». На сегодня Гагик Еганян призывает не делать поспешных выводов и дождаться итогов изучений, которые вместе с тем, являются «делом весьма затратным для Армении».

Что касается статистики, относительно миграции из Армении в поствыборный период, то, как отметил глава Госслужбы, подобные изучения не проводились. В среднем, в течение последних лет, по словам чиновника, из Армении эмигрирует в год по 30 тыс человек.

Согласно оппозиции, чьи данные основываются на изучении количества учеников в школах, а также статистике потребления продуктов питания первой необходимости, ежегодно Армению покидают в среднем 50−60 тыс. человек.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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