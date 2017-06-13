В Саудовской Аравии завершился саммит арабо-мусульманских стран и США. Одной из основных тем встречи стали вопросы борьбы с международным терроризмом. Своим видением проблем и путей их решения поделился и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который в своем выступлении заявил о том, что искоренению терроризма препятствует политика двойных стандартов.

Mofa.gov.sa Саммит арабо-мусульманских стран

«В силу двоякого подхода к экстремистским и террористическим устремлениям, радикальные группы пользуются политико-информационной и финансовой поддержкой ряда так называемых общественных фондов и организаций, а также других сторон.

В результате терроризм и экстремизм расширили географию своего распространения в еще более ужасающих формах. Эти вызовы спровоцировали угрозу исчезновения целых государств, привели к гибели сотни тысяч людей и к беспрецедентным разрушениям», — отметил Эмомали Рахмон, обращаясь, очевидно, к саудитам и американцам.

Таджикский президент при этом напомнил, что стабильность в Среднеазиатском регионе напрямую зависит от сдерживания афганской угрозы, к чему его страна «прилагает постоянные усилия», но «в этом направлении всё более требуется широкое международное сотрудничество».

Глава Таджикистана в своем выступлении озвучил и «рецепт» успешной борьбы с терроризмом, который заключается, по сути, в перенаправлении финансовых потоков с поддержки исламских радикальных фундаменталистов на поддержку стран — экспортеров рекрутов для террористических организаций:

«Мировой опыт показывает, что терроризм невозможно победить, опираясь лишь на военную силу. В этом плане должны быть определены и полностью изучены объективные, материальные и духовные факторы, которые подпитывают терроризм как явление. Безработица, бедность и низкий уровень социальной защищенности населения, наряду с отдельными духовно-нравственными факторами, способствуют проявлению радикализма и терроризма. На этой основе поддержка развития социальных секторов в развивающихся странах представляются весьма важным делом. <…>

На наш взгляд, содействие развивающимся странам в их социально-экономическом развитии является действенным способом ликвидации предпосылок радикализма и обеспечения всеохватывающей стабильности».

Тем временем адресаты сего месседжа все интенсивнее эти просьбы о помощи удовлетворяют, причем их нельзя упрекнуть в простодушии.

Что касается беспокойного соседства с Афганистаном, то тут из присутствующих вновь заметно активизировались американцы.

27 марта, по информации посольства США, стартовали почти двухнедельные антитеррористические учения американских и таджикистанских спецслужб. Правда, на следующий день после публикации ИА REGNUM «Страна открытых дверей. Чему США могут научить Таджикистан?«l таджикское Министерство внутренних дел поспешило не просто опровергнуть факт проведения учений, начавшихся в один день с масштабными российскими маневрами, но и вовсе назвать свои контакты с американским коллегами игрой в пейнтбол;

25 апреля Джозеф Л. Вотел (Joseph L. Votel) — глава Центкома США, проводившего эти «учения», приехал в Таджикистан, где был радушно принят президентом. На встрече они «высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан»;

(Joseph L. Votel) — глава Центкома США, проводившего эти «учения», приехал в Таджикистан, где был радушно принят президентом. На встрече они «высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан»; 30 апреля в Таджикистан на четыре дня прибыл заместитель помощника государственного секретаря США Дэниел Розенблюм , который вопросы безопасности обсудил с главой МИД Таджикистана Сироджидином Асловым ;

который вопросы безопасности обсудил с главой МИД Таджикистана 11 мая Штаты подарили таджикским погранвойскам технику на $6 млн: автомобили, оборудование связи и тепловые камеры.

Учитывая планы НАТО по повышению численности своих войск в Афганистане, о которых заявил в конце апреля генсек Йенс Столтенберг, Таджикистан мог бы стать удобной площадкой для размещения военных объектов альянса непосредственно у афганских рубежей. Плюс бонусом — грезы о смещении России с позиции гаранта безопасности в регионе. Дело за малым — покупка лояльности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

За аналогичным приобретением все интенсивнее в Таджикистан стали заглядывать и саудиты. Надо признать, по приглашению. Таджикские власти всячески пытаются привлечь арабские инвестиции, особенно на фоне заметного охлаждения отношений с Ираном, который в этом «аукционе» заметно проигрывает.

Пара ярких свежих примеров:

23 января председатель нижней палаты таджикского парламента Шукурджон Зухуров рассказал о начале строительства плотины Рогунской ГЭС, предложил властям Саудовской Аравии «вложиться»: предоставить льготный долгосрочный кредит. Арабы обещали подумать. Чем занимаются, судя по всему, до сих пор;

рассказал о начале строительства плотины Рогунской ГЭС, предложил властям Саудовской Аравии «вложиться»: предоставить льготный долгосрочный кредит. Арабы обещали подумать. Чем занимаются, судя по всему, до сих пор; в начале мая стало известно, какую сумму арабы готовы потратить на возведение парламентского и правительственного комплексов в Душанбе — на дворец Эр-Рияд решил подарить $200 млн.

15 мая Таджикистан и Саудовский фонд развития в Джидде подписали кредитное соглашение на сумму $35 млн. Деньги предназначены для строительства и ремонта школ в трех десятках регионов страны.

По направлениям финансирования несложно догадаться, какие цели преследуют саудиты, заходя на таджикские земли. И обойдется ли в этой ситуации без «насаждения чуждых таджикам ценностей», с чем так яростно борется Рахмон?

Платежеспособные партнеры могут помочь экономически, но на своих условиях, выполнение которых как раз и может привести к снижению потока отправляющихся на Ближний Восток воевать под флагами террористов. Эти люди предпочтут остаться на Родине и… строить халифат дома.