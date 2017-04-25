Таджикистан и США намерены усиливать военно-политическое сотрудничество

Душанбе, , 13:37 — REGNUM Состояние и перспективы сотрудничества в военной и военно-политической сфере обсудили сегодня, 25 апреля, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и командующий Центральным командованием Соединенных Штатов Америки генерала Джозеф Л. Вотел (JosephL.Votel), в Душанбе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством военных структур Таджикистана и США в рамках программ «Международная финансовая поддержка», «Глобальная мирная инициатива», «Военное обучение», «Борьба с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков». Была подчеркнута позитивная деятельность Национального учебного центра по борьбе против терроризма и незаконного оборота наркотических средств в Душанбе», — говорится в сообщении.

Крое того, в пресс-службе подчеркнули, что глава Таджикистана и командующий Центкомом США «высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан».

Напомним, ранее пресс-служба посольства США сообщила о том, что с 27 марта по 7 апреля на территории Таджикистана пройдут совместные учения сил безопасности двух стран, в которых должны были принять участие 150 сотрудников спецслужб США 100 — Таджикистана.

Тем временем, в МВД принимающей стороны поспешили опровергнуть эту информацию и сообщили о том, что никаких антитеррористических учений с силовиками из США в Таджикистане не проводится, а в указанный американским посольством период проходят «занятия по пейнтболу, также теоретические антитеррористические занятия с участием 50 американских специалистов и 100 сотрудников подразделений специального подразделения МВД».

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