Вторник, 25 Апреля 2017 года
14:08:22 МСК

Таджикистан и США намерены усиливать военно-политическое сотрудничество

Политика

Ранее американские спецслужбы проводили в Таджикистане учения, которые местные власти назвали игрой в пейнтбол

Таджико-американское военное сотрудничество
Иллюстрация: Tj.usembassy.gov
Таджико-американское военное сотрудничество

Душанбе, 25 апреля 2017, 13:37 — REGNUM  Состояние и перспективы сотрудничества в военной и военно-политической сфере обсудили сегодня, 25 апреля, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и командующий Центральным командованием Соединенных Штатов Америки генерала Джозеф Л. Вотел (JosephL.Votel), в Душанбе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством военных структур Таджикистана и США в рамках программ «Международная финансовая поддержка», «Глобальная мирная инициатива», «Военное обучение», «Борьба с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков». Была подчеркнута позитивная деятельность Национального учебного центра по борьбе против терроризма и незаконного оборота наркотических средств в Душанбе», — говорится в сообщении.

Крое того, в пресс-службе подчеркнули, что глава Таджикистана и командующий Центкомом США «высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан».

Напомним, ранее пресс-служба посольства США сообщила о том, что с 27 марта по 7 апреля на территории Таджикистана пройдут совместные учения сил безопасности двух стран, в которых должны были принять участие 150 сотрудников спецслужб США 100 — Таджикистана.

Тем временем, в МВД принимающей стороны поспешили опровергнуть эту информацию и сообщили о том, что никаких антитеррористических учений с силовиками из США в Таджикистане не проводится, а в указанный американским посольством период проходят «занятия по пейнтболу, также теоретические антитеррористические занятия с участием 50 американских специалистов и 100 сотрудников подразделений специального подразделения МВД».

Читайте также: Страна открытых дверей. Чему США могут научить Таджикистан?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США в Средней Азии
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Станислав СтремидловскийРусский язык становится в Польше вторым по популярности среди иностранных
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
NB!
25.04.17
По делу о педофилах в детдоме Петербурга задержаны пять человек
Санкт-ПетербургРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Происшествия
NB!
25.04.17
Совфед 26 апреля обсудит отставку главного военного прокурора РФ
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
NB!
25.04.17
Арест организатора марша в Самаре: колонна помешала попасть в алкомаркет
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
30 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
25.04.17
Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю
СевастопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
25.04.17
Максим ИсаевОбвинения Асада в химической атаке притянуты за уши – American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
В пресс-центре ИА REGNUM началась конференция «Арктический диалог»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Пост №1 из СССР: продолжение традиций в Екатеринбурге
ЕкатеринбургРоссия День Победы Общество
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети
ГрозныйРоссия Война в Сирии Общество
ещё главное