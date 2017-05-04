За последние два дня президент России Владимир Путин провел весьма важные переговоры — 2 мая с канцлером Германии Ангелой Меркель, а 3 мая с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Значение и предварительные итоги переговоров с Ангелой Меркель мы рассмотрели в материале «Визит канцлера. Меркель сдалась. Запад снимает блокаду». В этом материале рассмотрим, чем же закончились переговоры Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сыр голландский

Надо отметить, что последние девять месяцев российско-турецкие отношения развиваются весьма интенсивно. Как подчеркнул в своем выступлении на итоговой пресс-конференции с российским лидером турецкий президент, с августа 2016 года это пятая встреча лидеров двух стран, а предыдущая встреча прошла два месяца назад — 10 марта в Москве. Как показывает предварительный анализ итогов встречи Путина и Эрдогана, переговоры носили двухуровневый характер. Первый уровень — двусторонние отношения, второй — глобальная геополитическая повестка дня, связанная с урегулированием ситуации в Сирии. Как и в ходе итоговой пресс-конференции с Меркель, стороны были предельно корректны в формулировках, максимально сглаживая острые углы и подчеркивая весь тот позитив, который накоплен к настоящему моменту с августа прошлого года.

Тем не менее в ходе встречи, и это было очевидно, президент России был гораздо более раскован, чем его турецкий визави. Связано это с тем, что, несмотря на подавление мятежа, а затем и победу на референдуме, позиции Эрдогана как во внутренней, так и во внешней политике остаются весьма уязвимыми, что и показали итоги референдума, на котором была достигнута весьма относительная победа с очень незначительным перевесом голосов над оппонентами.

В этой связи эксперты отмечают: «При всем клубке противоречий, конфликтов и споров Россия и Турция говорят на одном языке и понимают друг друга. Более того, своим обращением Путин подчеркнул, что они могут говорить с Эрдоганом по-простому, «по-мужски», без экивоков и дипломатических ухищрений, быть может, даже прибегая к «силовым» приемам. Это не дружба. Это нормальное, даже, можно сказать, здоровое взаимодействие обреченных на сотрудничество геополитических соседей-соперников».

Во внешней политике Эрдоган оказывается все более и более зажат между внешне не согласованной позицией России и США по Сирии, но реально как-то очень скоординированной, особенно последние недели, несмотря на ракетный удар США по авиабазе в Сирии. И Эрдогану, как и Меркель, для выстраивания своей внешней политики надо очень точно расставлять акценты, чтобы более не совершать тех весьма серьезных ошибок, которые были допущены ранее. И делать надо это весьма оперативно, с учетом того, что встреча лидеров России и США, которая может надолго определить зоны влияния двух стран и правила игры для всех, состоится весьма скоро — в начале июля в Германии на саммите двадцатки.

Как отмечает в этой связи профессор Ближневосточного технического университета Анкары Хусейн Багчи, «отношения России и Турции ждет улучшение. Москва и Анкара отныне будут играть намного более важную роль в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Турция все больше склоняется к позиции России, и при этом у нее возникают всё новые разногласия с США. Теперь с военной точки зрения Турция будет стремиться найти баланс в плане поддержки усилий России и Соединённых Штатов». Поэтому, несомненно, Эрдогану было несколько важнее достичь благоприятного исхода переговоров в Сочи, так как тем самым это серьезно усилит его переговорные позиции как дома, так и на внешнеполитической арене.

Двусторонняя повестка дня в основном носила экономический характер. Стороны взаимно сняли почти все торговые ограничения, в том числе по поставкам российского зерна в Турцию, за исключением томатов. Со своей стороны, Росавиация отзовет свое уведомление Турции о возможном ограничении чартеров в эту страну, которое последние недели дамокловым мечом висело над турецким курортным сезоном. Судя по результатам переговоров, как отмечают эксперты, это оказалось чрезвычайно эффективным рычагом давления на турецких партнеров.

Интересно, что Анкара вынуждена была пойти навстречу пожеланиям Москвы о сохранении запрета на поставки турецких помидоров на российский рынок под предлогом защиты российских сельхозпроизводителей, которые вложили серьезные средства в создание теплиц по выращиванию томатов. И этот запрет, с частичным исключением из него в соответствующие периоды сезона, будет действовать около 3−5 лет. «Наши сельхозпроизводители взяли достаточные объемы кредитов. Выращивание томатов — это длительный цикл производства, требующий в наших климатических условиях строительства теплиц. Мы не хотим, чтобы они остались у разбитого корыта, поэтому по этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», — подчеркнул Владимир Путин.

Что касается глобальной геополитической повестки дня, то Россия и Турция достигли очень серьезного прорыва по обеспечению мирного процесса в Сирии. Еще в понедельник Москва предложила создать на территории Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Для избегания огневого контакта между сторонами сирийского кризиса было предложено сформировать оборудованные блокпостами линии безопасности по всей длине границ зон снижения напряженности.

И на итоговой пресс-конференции двух лидеров в Сочи Владимир Путин озвучил эту ключевую на сегодняшний день договоренность по Сирии в виде достижение согласия между Москвой и Анкарой по поводу создания «зон безопасности», где боевые действия, включая полеты авиации, будут исключены, добавив при этом, что эта идея была согласована 2 мая в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Теперь данное решение должно быть согласовано всеми участниками переговоров в Астане. По сути, создание «зон безопасности» означает достижение глобального консенсуса между основными игроками в Сирии, включая и правительство Асада, которое также уже поддержало данную идею.

Как отмечают эксперты, «Турция, несмотря на все ее шатания, пытается проводить свою собственную политику, но в целом ряде моментов она вынуждена ее согласовывать с Россией и Ираном с одной стороны, и с США с другой. Эрдоган так и не стал для одной из коалиций союзником, но остался во многом ценным попутчиком. Если говорить о главной пользе от Эрдогана для России, то можно выделить два момента.

Момент первый — придерживая часть боевиков от активных действий против Асада, Эрдоган по сути позволяет реализовываться некой кальке с российско-американской сделки 2016 года, когда прекращение боевых действий против одних группировок позволило Асаду усиливать удары по другим, что сразу отразилось на состоянии линии фронта. Момент второй — заигрывания с Турцией позволили России и Ирану захватить дипломатическую инициативу и запустить формат переговоров в Астане, который был создан в обход США и Саудовской Аравии, в качестве альтернативы Женевскому формату».

Положительный фон переговоров в Сочи был поддержан и в Вашингтоне. В частности, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США и Россия договорились начать восстановление отношений с совместной работы по урегулированию сирийского конфликта. И это тоже весьма симптоматичный знак новой американской администрации. Несомненно, положительный опыт урегулирования глобального геополитического конфликта в Сирии самым положительным образом скажется на решении других региональных проблем.

Как отмечает почетный глава Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, «победив политически в Сирии, остановив там череду смены режимов и выполнив фактически все цели, мы теперь имеем достаточно сильные позиции, чтобы начать договариваться. Все в мире взаимосвязано. Соответственно, понятно, что и американцы будут вести себя осторожнее во всех других местах, необязательно только по вопросу Украины».

Подводя итоги встреч Владимира Путина в Сочи 2−3 мая, можно отметить следующее. Во-первых, встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель и с Реджепом Эрдоганом, а еще ранее — месяц назад с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, показывают со все более четко расставляемыми акцентами по нарастающей, что прежняя лимитрофная политика крупных и малых региональных стран, имеющая своей целью получить некий свой профит на сталкивании интересов двух сверхдержав, всё более является не просто нерезультативной, но даже опасной. И чем меньше страна, тем больше опасность проведения такой якобы «многовекторной» политики.

Соответственно, для того, чтобы получить внутриполитическую стабильность и включенность в глобальные и региональные политические процессы, надо играть не на противоречиях глобальных сверхдержав, а встраиваться в строй. Играть не на интересы мировой партии войны, а на интересы глобальной партии мира, к которой относятся и Владимир Путин, и Дональд Трамп, и Си Цзиньпин. Иначе, не рассчитав силы и явно переоценив свой региональный вес, можно запросто попасть под совместные жернова Москвы и Вашингтона.

Во-вторых, встречи в Сочи являются хорошей подготовкой к главной политической встрече этого сезона — Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите двадцатки в Германии. Москва показала, что она уверенно контролирует ситуацию, и что если Трамп рассчитывает действительно заключить «большую сделку», то разговор должен быть серьезный и полностью лишен всех тех моментов, которые были свойственны предыдущим американским администрациям. США должны признать, что есть не только американские, но и российские интересы. Что Россия имеет право их защищать. Что есть российская зона влияния (если угодно — российская зона ответственности), размер которой является производной от проблемы обеспечения реализации в полном спектре всех национально-государственных интересов страны, в том числе, и прежде всего — в сфере безопасности. Это тот «стол переговоров», который не должен подвергаться сомнению.