В последние две-три недели в Беларуси наиболее актуальными политическими сюжетами являются, во-первых, неожиданно громко прошедшие марши «тунеядцев», в результате чего власть вынуждена была приостановить действие одиозного Декрета №3, во-вторых, продолжающийся конфликт с Россией. Второй сюжет мы подробно разобрали в последнем обзоре блогосферы «Лукашенко запустил сценарий Майдана, и он это знает».

Белоруссия

Что касается первого сюжета, то, несмотря на непропорционально большое количество аналитики в Беларуси по данной теме, на наш взгляд, пока слишком рано говорить что-то определенное по итогам первой части «Марлезонского балета». Пока мы имеем только «разбег на рубль» (вопросов нет, мало кто ожидал подобной протестной активности от белорусских граждан, особенно в провинции), а вот будет ли аналогичный протестный «удар на рубль, а не на копейку» — это мы сможем оценить только по результатам протестных акций 15 и 25 марта.

Вместе с тем, помимо достаточно понятных и открытых для большинства наблюдателей белорусских сюжетов, в республике продолжает раскручиваться и более сложный сюжет, связанный с резким обострением противостояния прозападной и пролукашенковской группировок во власти. И я считаю его главным. Так как-то, как именно пойдет дальнейшая раскрутка маршей «тунеядцев», как именно будет решен в Минске конфликт с Москвой — останется ли Беларусь в Союзном государстве с Россией и ЕАЭС или же вступит, например, в ГУАМ, очередной саммит которого на уровне глав правительств пройдет 27 марта в Киеве, зависит исключительно от того, какая из двух группировок — пролукашенковская или прозападная — победит в окружении самого Лукашенко.

В этой связи я считаю принципиально важным уровнем развития данного сюжета то, что само наличие таких группировок в самой республике наконец-то открыто признано нашими идейными оппонентами, чему они очень бурно и упорно сопротивлялись полгода назад, так как само признание о наличии различных группировок во власти сразу бы подтверждало истинность моих предположений о том, что преемник Лукашенко в виде главы прозападной группировки во власти — руководителе белорусского МИД Владимира Макея — уже фактически готов приступить к выполнению своих обязанностей на новом посту.

Именно этим фактом — нежеланием признать наличие группировок в окружении Александра Лукашенко — и была обусловлена острота нашей дискуссии с Алексеем Дзермантом в августе 2016 года на страницах ИА REGNUM, на стороне которого потом выступили практически все прозападные СМИ республики:

«Что касается рьяно вступившихся за Макея белорусских прозападных оппозиционных СМИ, то происходящее весьма похоже на целую информационную сеть, которая очень отчетливо и легко вскрыла себя при весьма несложных обстоятельствах. В этой связи, когда сразу семь (!) из восьми наиболее читаемых прозападных, оппозиционных и антилукашенковских интернет-ресурсов и два главных информационных государственных СМИ — одно телевизионное, а второе печатное — в лице своих руководителей становятся на защиту одного чиновника, исключительно с улыбкой воспринимаются аргументы неких экспертов, пишущих на руководимом Алексеем Дзермантом ресурсе о том, что «группировка Макея», о которой надрывается Баранчик, — вымысел. Нет никаких доказательств того, что она вообще существует».

See2me.ru Владимир Макей

Анализ показывает, что дело обстоит как раз с точностью до наоборот. И если контроль «группировки Макея» над оппозиционными СМИ особого удивления давно уже не вызывает — одни хозяева, поэтому что уж тут скрывать, то вот степень контроля над государственными СМИ показывает, что клан Александра Лукашенко в информационной сфере ситуацию контролирует уже не особо. А за то, что автор материала ввел в оборот белорусской политологии оборот «группировка Макея» (которой у меня, кстати, не было — была «экспертная группировка»), автору, который, видимо, по молодости лет и неопытности просто проговорился о разговорах старших товарищей, надо сказать отдельное спасибо — теперь она есть, о чем можно смело писать со ссылкой на Андрея Лазуткина, и «надрываться» не надо».

То есть еще полгода назад для прозападной группировки во власти было опасно обозначать себя как некий центр принятия решений при Лукашенко, поэтому они старательно мимикрировали под рядовых служак. Но на днях своим открытым публичным «наездом» на белорусских силовиков они все-таки себя обнаружили в публичном пространстве, так что теперь аргумент о том, что «группировки Макея» не существует, — не работает: она — есть, и ведет в белорусских оппозиционных прозападных и антилукашенковских СМИ очень мощную информационную кампанию по запугиванию Лукашенко. Только не Майданом, а силовиками (!), которые только одни и могут его от него защитить.

Приведу только два примера. Старт кампании по наезду на белорусских силовиков дал по обычаю ведущий пропагандистский рупор группировки Макея — Центр стратегических и внешнеполитических исследований, которому доверяют озвучивать наиболее сложные црушные многоходовки:

«После возвращения А. Лукашенко из Сочи в Беларусь здравые меры в его политике, такие как приостановка действия декрета, анонсирование открытого диалога с обществом, объявленные в ходе совещания 9 марта 2017 г., сопровождались также прямо противоположными сигналами и мерами, связанными с активизацией репрессий со стороны государства и запугиванием населения. Подобное отсутствие внятного стратегического видения и непротиворечивой публичной линии поведения свидетельствует, вероятно, о том, что А. Лукашенко пытается совмещать естественные и единственно верные в текущей ситуации шаги на деэскалацию напряжённости с усилением роли силового ресурса.

Судя по целому ряду признаков, данное поведение первого лица связано с откровенной дезинформацией его о сути происходящего в стране. В частности, как свидетельствует эфир республиканских СМИ («Специальный репортаж» 6 марта 2017 г., «Главный эфир» 12 марта 2017 г.), а также высказывания самого А. Лукашенко (совещание 9 марта 2017 г.), группа силовиков навязала ему представление о якобы осуществляющемся активном управленческом воздействии на социальные протесты со стороны лиц, проживающих в Украине».

Что интересно в этом отрывке. Во-первых, что под здравыми шагами со стороны Лукашенко подразумевается «открытый диалог с обществом». Что такое открытый диалог с обществом в условиях активного участия Запада в этом диалоге — все прекрасно увидели в 2014 году на примере Украины и судьбы Януковича, который вместо того, чтобы задавить Майдан в его самом зародыше, купился на лозунги о «диалоге». Когда Запад говорит о «диалоге» (или от его имени говорит та или иная группировка в окружении лидера любой страны), на самом деле он говорит о путях сдачи власти — так было и с СССР, так было и с Януковичем.

То есть пропагандисты Макея предлагают Лукашенко пойти по пути Януковича. Соответственно, их роль в этом «кордебалете» предельно понятна — группировка Макея занимает сегодня в окружении Лукашенко точно такое же место, какое занимала зимой 2014 года в окружении Януковича группировка главы администрации Левочкина, которая, собственно говоря, изначально вела двойную игру под руководством спецслужб США и в конечном итоге сдала своего шефа в строгом соответствии со своими обязательствами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лука

Во-вторых, эксперты Центра констатируют у Лукашенко «отсутствие внятного стратегического видения и непротиворечивой публичной линии поведения» в сложившейся ситуации, что как раз и говорит о наличии в его окружении разных группировок — о чем мы говорили полгода назад, и чему тогда рьяно сопротивлялись пропагандисты Макея на всех уровнях.

И, в-третьих, эксперты макеевского центра очень грубо и бездоказательно (с аналитической точки зрения) подставляют тех, кто, по их мнению, стоит за этими противоречивыми действиями Лукашенко. По их мнению, это силовики, которые мало того, что поставляют ему дезинформацию, так еще и «навязывают ему представление о якобы осуществляющемся активном управленческом воздействии на социальные протесты со стороны лиц, проживающих в Украине».

Собственно говоря, по данному фрагменту текста возникает всего два вопроса. Во-первых, когда некто говорит о том, что некая группировка, в данном случае группировка белорусских силовиков, осуществляет активное управленческое воздействие на главу государства, то от имени какой группировки это говорится? Во-вторых, что произошло такого, что группировка Макея решила обозначить себя как группировку, пусть пока не явно, говоря о своих оппонентах, но тем не менее выходя, таким образом, из тени?

Ответ на первый вопрос нам опять-таки дает украинская ситуация и анализ тех процессов, которые протекали в окружении Януковича между поддерживающими его силовиками и прозападной группой в его окружении, которая только делала вид, что поддерживает Януковича, а на самом деле его сдавала с потрохами. Хроника украинского Майдана великолепно показывает, что если бы Янукович не сдал своих силовиков и дал им команду на разгон Майдана еще на том этапе, когда он начинался (аналогично лидерам КНР, которые точно так же подавили в свое время свой Майдан на Таньаньмыне), то сегодня он спокойно бы сидел в Киеве. Однако, в силу своей недостаточной образованности для политической деятельности на таком уровне и желания всех перехитрить, он предал своих силовиков и попал под активное управленческое воздействие прозападной группировки в своем окружении, которая изначально ставила своей целью его сдачу.

Что мы видим в республике? Что Макей активно выступает за углубление диалога с Западом, мол, только он может спасти республику от «российского поглощения», а, например, его компаньон по борьбе с «российской агрессией» Павел Якубович уже не только практически идейно сросся с прозападной оппозицией по целому ряду вопросов — от Куропат и маршей тунеядцев, образовав единый информационный фронт с «Белорусским партизаном» и «Нашей нивой» — злейшими критиками Александра Лукашенко, но и просит весьма символическое прощение у прозападных активистов, что смотрится на фоне разворачивающегося противостояния между властью и прозападной оппозицией весьма неоднозначно… Павел Изотович готовится снова, как и в 1994 году, перебежать в лагерь победителей или сенатор уже перебежал?

Таким образом, по первому вопросу мы видим, что ситуация в республике практически зеркально повторяет украинскую, только с небольшой белорусской спецификой, связанной с тем, что борьба кланов и групп в окружении лидера проходит в гораздо более теневом формате, чем на Украине.

Радикалы киевского Майдана

Ответ на второй вопрос заключается в том, что группировка Макея стала видеть первые признаки поражения своей линии во внутриаппаратной борьбе с группировкой силовиков и решила прибегнуть к медийной поддержке (которая у нее на порядки сильнее, чем у силовиков, у которых сегодня нет даже госСМИ в распоряжении) со стороны своих информационных ресурсов для того, чтобы оказать нужное воздействие на Лукашенко.

В этой связи обращает на себя внимание следующий пассаж Царика и Сивицкого: «Предоставленная А. Лукашенко информация со стороны спецслужб, на основе которой в критической ситуации принимаются ключевые решения, касающиеся национальной безопасности, носит характер прямой дезинформации и закономерно подталкивает первое лицо к совершению дальнейших грубых политических ошибок». Дело в том, что координацию всех белорусских спецслужб осуществляет помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Соответственно, обвиняя силовиков в том, что они занимаются грубой дезинформацией главы государства, по сути, они обвиняют в этом не столько глав силовых ведомств республики, сколько старшего сына Александра Лукашенко, таким образом, вбивая клин в их отношения и стараясь сформировать в отношении Виктора Лукашенко недоверие со стороны главы государства.

Данный тезис опять-таки возвращает нас на полгода назад в ситуацию лета 2016 года, когда на страницах ИА REGNUM в статьях «Беларусь: элита уже выбрала преемника Лукашенко» и «Почему в Минске забыли о Лукашенко? Ошибка или…» было очень предметно представлено данное противостояние Владимира Макея и Виктора Лукашенко как двух потенциально разных сценариев развития республики. Но если тогда пропагандистские птенцы гнезда Макея с этим тезисом ожесточенно спорили, то сегодня они его, по сути, но только в своей извращенной форме, как и все, что они делают, повторяют.

Таким образом, еще полгода назад мы были правы в принципиальных оценках главного расклада сил в элитах республики. Сегодня они фактически дословно подтверждены нашими оппонентами. Более того. То, что более-менее наукообразно пытаются выдавить из пальца пропагандисты Макея, гораздо более брутально озвучивает на сайте «Белорусский партизан», по сути дела, нынешний руководитель этого сайта журналист Дмитрий Галко, известный своими связями с необандеровской хунтой на Украине:

«Лукашенко сейчас толкают к повторению сценария декабря 2010 года — то есть к брутальному разгону акций протеста и разгрому структур гражданского общества. Что, естественно, приведет к сворачиванию либерализации, сделает невозможным дальнейшее сближение с Западом и снова превратит Беларусь в международного изгоя, намертво привязанного к России.

Сам президент готов делать разумные шаги и идти на уступки в сложившейся ситуации, чтобы снизить социальную напряженность. Но существует некая сила, которая уводит его в противоположную сторону, подсовывая фейковую опасность в виде «украинского сценария». И эта сила окопалась в силовом блоке.

Власть не монолитна, это вполне очевидно. Там есть свои «остроконечники» и «тупоконечники», то есть сторонники откручивания гаек и сторонники их закручивания, те, кто поддерживает умеренные прозападные взгляды, и те, кто неумеренно поддерживают Россию, те, кто любит форму НКВД, и те, кто осуждает сталинские репрессии. Они нашептывают президенту разные вещи в уши с двух сторон, поэтому он и мечется хаотически. По моему убеждению, метаний тут быть не может и не должно. Только уступки, только диалог, только прекращение репрессий, освобождение всех арестованных и продолжение «перестройки». Попытка повторить сценарий декабря 2010 года в этот раз может перерасти в румынский сценарий. С последующей гибридной агрессией уже по сценарию донбасскому».

Таким образом, своим текстом Галко подтверждает как тезисы Царика и Сивицкого, так и то, что в окружении Лукашенко действует прозападная группировка. Но если она есть, то сомнений в том, кто ее лидер, тогда абсолютно нет, как и в том, что ее целям — отстранения Лукашенко от власти — как раз и отвечает «перестройка». Чем закончилась «перестройка» для Горбачева и Януковича — напоминать не стоит.

Также важно отметить, что, по сути, жестко антилукашенковский Галко и промакеевские Царик и Сивицкий говорят одно и то же. Возникает логичный вопрос — неужели эту связку не видит Лукашенко?