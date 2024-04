Униженные и оправданная

Алтаймнздрав Депутат Госдумы РФ Николай Герасименко осматривает перинатальный центр ДАР

Индустриальный районный суд Барнаула принял решение отменить дисциплинарное взыскание в отношении учителя начальных классов барнаульского лицея, ставшей участницей конфликта с родителями учеников второго класса. Об этом 2 марта сообщало ИА «Банкфакс» со ссылкой на обстоятельства истории, ранее подробно изложенной в статье ИА REGNUM «Филипок» по-барнаульски: почему двое второклассников стали изгоями?«

Напомним, осенью 2016 года матери сразу двух учеников второго класса одного из барнаульских лицеев отправили заявление в прокуратуру Алтайского края с просьбой привлечь к ответственности педагога, которого они, прослушав скрытую аудиозапись, уличили в неэтичном поведении в отношении школьников. Положить в ранец второклассника включенный диктофон решено было после того, как у ребенка появились очевидные психологические проблемы, связанные с нежеланием идти в школу. Жалоба и аудиофайлы, на которых записаны крик, хамство и передразнивание ученика, страдающего речевым дефектом, были направлены в адрес прокурора Якова Хорошева и ИА REGNUM. Но ИА «Банкфакс», ссылаясь на слова гендиректора ООО «Справедливость» Вадима Валяева, который представлял интересы педагога в суде, написал, что «ни лицей, ни прокуратура не смогли предоставить для прослушивания саму аудиозапись».

«Все должностные лица ссылались на выдержки из публикации на сайте Regnum, констатируя, что запись находится у мамы ребенка, и она ее не предоставила. Единственным человеком, который якобы ее слышал, является корреспондент информационного агентства Regnum», — отмечает ИА «Банкфакс».

Такая трактовка фактов не может не удивлять. Вызывают вопросы и мотив, по которому суд вынес свое решение без прослушивания скандальной аудиозаписи. Непонятно почему, но правосудие не потрудилось запросить запись в редакции ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Ученик, которого в классе унижал учитель

Известно, что мама ребенка, впавшего в немилость учителя, заявила, что негативно восприняла решение суда об отмене взыскания с педагога. Из ее слов следует, что «моральный прессинг» в отношении Ильи все еще продолжается, даже несмотря на смену коллектива и учителя.

«Классный руководитель незаслуженно ушла от наказания. Ведь я предоставляла аудиозапись и прокуратуре, и полиции, но они почему-то не берут ее во внимание. Всему виной директор гимназии, он ко всему еще и депутат-единоросс. Мне кажется, он просто покрывает учителя. К тому же, в ходе разбирательств на меня давили, просили войти в положение учителя: говорили, что она сорвалась, и это не со зла. Но пренебрежительное отношение к ребенку продолжается и дальше, в том классе, куда мы перевелись осенью. Дело в том, что новый руководитель является подругой нашего предыдущего учителя. Поэтому волей-неволей отношение к сыну переносится, хотя и в не таком явном виде, как это было до сих пор», — приводит ИА «Банкфакс» слова мамы мальчика — Анастасии.

Она по-прежнему настаивает, что конфликт изначально был замешан на деньгах, которые она отказывалась сдавать на подарок учителю.

Трамп, Россия и алтайская активистка

Американское издание The Daily Beast нашло алтайский след в предвыборной кампании Дональда Трампа. По версии сайта газеты, выпускница факультета политологии Алтайского госуниверситета Мария Бутина принимала участие в предвыборных мероприятиях Трампа и оказалась хорошей знакомой известного деятеля Республиканской партии Пола Эриксона. Об этом 27 февраля сообщает ИД «Алтапресс».

Мария Бутина действительно родом из Барнаула, училась в школах № 122 и 22, затем — в Алтайском госуниверистете на политолога. Переехала в Москву. Работала председателем движения «Право на оружие», сейчас — член правления этого движения. Участвовала в молодежных праймериз «ЕР».

Личный архив активистки Выпускница факультета политологии Алтайского госуниверситета Мария Бутина

"В зависимости от аудитории Бутина представлялась как сотрудница российского Центробанка, ведущая защитница права на владение оружием, «представительница Российской Федерации», студентка из Вашингтона, журналистка, а также посредник между командой Трампа и Россией. Она использовала каждую роль с целью заполучить новых высокопоставленных знакомых в американской столице. Особое удивление вызывают два знакомства Бутиной. Она создала совместный бизнес с Полом Эриксоном, который много десятилетий является активистом Республиканской партии, а также работала специальной помощницей зампреда российского Центробанка Александра Торшина, бывшего члена Совета Федерации, входящего в политическую партию Путина и предположительно связанного с российским преступным миром», — цитирует ИД «Алтапресс» статью Тима Мака «The Kremlin and GOP Have a New Friend — and Boy, Does She Love Guns».

Корреспондент altapress.ru связался с Марией Бутиной, которая подтвердила, что в статье идет речь именно о ней, однако заявила, что «всё это бред и совершенно абсурдные домыслы».

Импортозамещение в АПК

Алтайские агромашиностроители за два года действия программы импортозамещения в 3,5 раза увеличили выпуск сельхозтехники. В 2016-м в регионе произвели почти восемь тысяч единиц машин и оборудования для АПК. Но даже такие объемы не покрывают растущий спрос крестьян, которые активно пересаживаются с импортных тракторов и комбайнов на отечественные. Об этом 2 марта сообщает «Российская газета».

Отмечается также, что в 2016 году, по данным Росагромаша, выпуск сельхозмашин в стране вырос на 58 процентов — до 88,2 миллиарда рублей. Алтайский край с его самым большим количеством агромашзаводов нарастил производство в 2,6 раза, увеличив свою долю в общероссийском объеме с 8,5 до 14 процентов.

Светлана Шаповалова Агротехника на Алтае

«Руководители алтайских агромашзаводов прогнозируют дальнейший рост объемов производства сельхозмашин. По их оценкам, в 2017 году он может составить 50−60 процентов. Этому способствует не только благоприятная рыночная конъюнктура, но и государственная поддержка. Благодаря субсидиям, которые государство предоставляет агромашзаводам, сибирские крестьяне могут приобрести отечественную технику с 30-процентной скидкой. А на собираемые в Алтайском крае тракторы К-744 и посевные комплексы FEAT региональный бюджет субсидирует дополнительно еще десятипроцентный дисконт. Так что они обходятся местным аграриям на сорок процентов дешевле. Конкурировать с такой ценой не под силу даже китайцам», — резюмирует «РГ».

ДАР: шум из ничего

«Оснований поднимать шум не было», — так охарактеризовал ситуацию вокруг краевого перинатального центра ДАР Николай Герасименко. Его слова 2 марта цитируют «Вести-Алтай» и напоминают: в середине февраля Росздравнадзор объявил, что ведомство проведёт проверку деятельности медучреждения после многочисленных публикаций средств массовой информации о неготовности центра к работе.

Читайте также: «ДАР» окошмаривания и безумие

После знакомства с центром его кадровый состав Герасименко назвал специалистами высокого класса, а в том, что ряд отделений только готовятся к вводу в эксплуатацию, он не видит ничего опасного для пациенток.

«Я не знаю, почему шум поднимали, это всегда так было. Ни одна больница, ни один завод не сдавался сразу, идёт частями. Сначала сдаётся поликлиническая часть. Сейчас идёт монтаж в реанимационных, операционных, и роды принимали в отличных условиях. Поэтому, никаких оснований, чтобы говорить, что творится что попало, риск для рожениц, просто нет! Нормально работает. Все разговоры, не знаю, кто их нагнетает. Я думаю, что он нормальный, один из лучших в России центров», — подчеркнул депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на полную мощность алтайский перинатальный центр обещают вывести к лету 2017 года.

Алтайский ответ Ольге Голодец

Алтайская общественность ответила Ольге Голодец, раскритиковавшей прямоугольную форму классов. Газета «Комсомольская правда» 3 марта приводит мнения педагогов и психологов на этот счет.

Читайте также: Голодец предлагает отказаться от традиционной расстановки парт в школах

«Сейчас учителя используют различные формы работы, в которых пересаживают детей и квадратом, и кругом, и командами, и парами и по одному. В любом случае учитель должен быть в центре — его должно быть видно всем учащимся. Посадка учеников друг за другом позволяет им быть более сосредоточенными и сконцентрированными на том, что происходит у доски в центре класса», — считает детский психолог Евгения Скорых.

Учитель русского языка и литературы барнаульской школы №127 Евгения Михайлова рассказала, что в их учебном заведении практикуют различную рассадку, например, полукругом. Чаще всего это происходит в начальных классах. Такую практику применяют, когда занятие предполагает совместную работу, общее обсуждение заданной темы.

По словам замдиректора по учебно-воспитательной работе барнаульской гимназии №42 Ирины Михеевой, контакт учителя и ученика на уроке напрямую с расстановкой парт не связан. Куда важнее умение учителя создать ту комфортную образовательную среду, в которой ребенок сможет проявить свой творческий потенциал.

«Посыпавшийся» Бийск

О том, что жителям еще одного дома в Бийске пришлось покинуть квартиры из-за угрозы обрушения 1 марта известил «Бийский рабочий». Речь идет о пятиэтажке по улице Разина, 90. Управляющая компания поставила жителей дома в известность: стены здания могут вот-вот рухнуть и жителей необходимо спешно расселять.

«Бийский рабочий» Обрушение части стены жилого дома в Бийске

Как пояснила представитель УК «Сервис-Групп» Алена Лобова, принято решение провести частичный разбор здания — квартир, расположенных на четвертом этаже. Жителям дома дали три дня на сбор вещей, после чего проход на верхний этаж будет опечатан. Правда, кому в итоге будет предъявлен счет за работы, в УК не уточнили. Ранее подобная история произошла в доме по соседству — на Разина, 84, где разобрали целый подъезд. В управлении ЖКХ говорят, что после его возведения счет направят жильцам.

Алтайские зарплаты

ИА «Амител» 3 марта приводит данные о средних заработных платах в регионах Сибири по итогам 2016 года. Они свидетельствуют о том, что жители двух Алтаев (Алтайского края и Республики Алтай) имеют наименьший доход. В Республике Алтай средние зарплаты составляют 23 976 рублей, в Алтайском крае — 21 185 рублей. Субъектом-лидером по данному показателю является Красноярский край со средней зарплатой в размере 38 361 рубль. На втором месте Томская область — 35 459 рублей. На третьей строчке находится Иркутская область — 34 907 рублей. В пятерку регионов-лидеров по уровню зарплат в Сибири входят Забайкалье и Хакасия с показателями 32 785 и 32 310 рублей соответственно.

Камень под снегом

О том, насколько нынешняя зима «порадовала» каменцев осадками 2 марта пишет газета «Каменске известия». Судя по опубликованной фотографии, снега намело, что называется, «по самую крышу». Дорожная ситуация сверхсложная. Если по улицам, по которым пролегают автобусные маршруты, проехать можно, то в микрорайонах, особенно частного сектора, нет.

Газета «Каменске известия» Камень-на-Оби под снегом

Машинист автогрейдера Андрей Венергольд поясняет: «Снега много. Чистить надо до грунта. Если не вырезать до основания, оставшийся снег начнет проваливаться, тогда совсем с улицы не выбраться».

Учитывая сложную дорожную обстановку, местные администрация выделила на расчистку дорог дополнительные полтора миллиона рублей.

Историческое восхождение

Барнаульский альпинист Алексей Усатых вошёл в историю мирового альпинизма. В составе российско-киргизской команды за одну экспедицию в зимнее время при 50-градусном морозе он совершил двойное восхождение на памирские семитысячники: пик Хан-Тенгри высотой 7010 метров над уровнем моря и пик Победы высотой 7439 метров над уровнем моря. Об этом 3 марта сообщает газета «Алтайская правда».

В статье издания подчеркивается, что раньше такое никому не удавалось. Успешное зимнее восхождение на него было совершено лишь однажды — в феврале 1990 года. Это сделала сборная Казахстана и России, в которую вошли 25 сильнейших альпинистов-высотников СНГ. Последняя попытка взойти зимой на вершину была в 2015 году. Тогда альпинистам удалось дойти только до высоты 6200 метров.

Личный архив альпиниста Барнаульский альпинист Алексей Усатых

По словам альпиниста, во время восхождения на пик Хан-Тенгри ветер был по ощущениям 45−60 км/ч, на высоте 5800 метров над уровнем моря температура воздуха достигала — 30° С. И тем не менее 26 января альпинисты стояли на семитысячнике Хан-Тенгри. После восхождения команда три дня отдыхала, а затем начала подъём на пик Победы.

«Мы шли без поддержки вертолёта, малой группой. Надежда только на товарищей и свои силы», — поделился с «АП» Алексей Усатых.

Восхождение российско-киргизской команды на пик Победы заняло десять дней. На восьмой день, 8 февраля, альпинисты поднялись наверх. Два дня ушло на спуск. «Когда вышли на штурм вершины, на высоте около семи тысяч метров термометр показывал — 42° С. На вершине, соответственно, чуть пониже, примерно — 50° С. Увеличивал коэффициент «жёсткости» ветер со скоростью 40 — 60 км/ч. Победа есть Победа, тем более зимой. Суровая богиня. Психологически давила, конечно. Летом бывают сезоны, когда она вообще никого не пускает», — поведал Алексей Усатых.