Президент США Дональд Трамп должен категорически отвергнуть любые призывы направить войска в Сирию, поскольку это приведет к дополнительному риску для страны, не предоставив США почти никаких преимуществ, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для The National Interest.

Информация о возможной отправке войск была распространена 15 февраля телеканалом CNN, сославшимся на анонимный источник в Пентагоне. Позднее официальный представитель оборонного ведомства признал, что военное руководство США «рассматривало ряд вариантов того, как ускорить кампанию [против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)]», однако «никаких решений принято не было». Автор выражает надежду, что Белый дом не пойдет на такое вмешательство в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку такой шаг лишь нанесет удар по национальной безопасности США.

И энтузиазм президента Сирии Башара Асада относительно этих новостей не сулит ничего хорошего, поскольку отправка американских военнослужащих для борьбы с врагом официального Дамаска не тот курс, которым должен следовать Белый дом. По устоявшейся за последние годы практике такой план Пентагона не учитывает большого числа крайне важных вопросов, на которые нужно ответить до того, как подобный план был бы представлен в качестве надежного варианта.

Что последует за помощью военнослужащих США в освобождении Ракии, ведь США, очевидным образом, не будут заниматься управлением города? Кому же Вашингтон передаст город? И что будет делать Белый дом, если Россия, Иран и Сирия затем нападут на город и захватят его? Будет нанесен ответный удар по российским, иранским или сирийским войскам? Стоит ли рисковать войной из-за Ракки? Так, глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что военного сотрудничества с Россией в Сирии не будет. Будут ли готовы США в этих условиях к столкновению между войсками США и России?

Более того, как США собираются снабжать свои войска в районах Сирии, удаленных от моря? Для проведения этих операций потребуется создание обширной логистической инфраструктуры и баз поддержки в регионе, тогда как все снабжение войск должно будет осуществляться по воздуху — дорогое и рискованное предприятие. Что будут делать США, если их транспортные самолеты будут сбиты боевиками-исламистами? Сразу же подозрение в поставке радикалам систем ПВО падет на Россию — по примеру того, как США поступали против Советского Союза в Афганистане. И если следствие покажет, что Россия действительно предоставила оппозиции системы ПВО, будут ли США готовы к крупномасштабной войне с крупной державой из-за города, который Вашингтон даже не планирует оставлять за собой.

Важно понимать, что даже если США и понимали огромный риск уничтожения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ракке и преуспели бы, угроза поддерживаемого боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терроризма не сократится. Можно даже утверждать, что она усилится, поскольку группировке больше не нужно будет заботиться о том, чтобы удерживать территорию. Поэтому исламисты смогут перенаправить свои ресурсы и усилия на террористические атаки против интересов США и, если возможно, их территории.

К тому же любой план проведения Белым домом военной операции должен продемонстрировать хотя бы возможность достижения стратегической цели. Пентагон может оказаться способен достигнуть тактической цели в Сирии — захватить Ракку, однако если риски, связанные с проведением этой операции, превосходят ту угрозу, против которой она и планируется, тогда от неё надо отказаться. Из-за риска, связанного с миссией, почти точно последствия для США будут между плохими и катастрофическими. Выигрыш от этого не представляется реалистическим.

Также важно, что нет юридического обоснования таких военных действий на территории суверенного государства. Администрация Обамы использовала Разрешения на применение военной силы против террористов (Authorization for Use of Military Force), принятое Конгрессом после 11 сентября, почти для каждой своей военной авантюры, даже тогда, когда, такие действия и отдаленно не напоминали законные.

В соответствии с этим законом президент США имеет право использовать силу против «тех стран, организаций или лиц», которые «планировали, одобряли, совершали или принимали участие в террористических атаках, которые произошли 11 сентября 2001 года». ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2001 году еще не существовало, поэтому группировка не могла иметь ничего общего с тем терактом. Поэтому Трамп должен отвергнуть предложение военных, сославшись на вероятности провала операции.

Кроме того, прямого военного вмешательства США не нужно. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так теряет территории. В Мосуле вооруженные силы Ирака медленного выдавливают террористов из города, тогда как курдские и арабские формирования в Сирии затягивают петлю вокруг сирийской Ракки.

Таким образом, администрация США должна сфокусироваться на первоначальной цели уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признания того, что террористы проигрывают, и проявить стратегическое терпение. На этом фоне президенту следует избегать любой ценой риска крупномасштабной войны с потенциальными соперниками из-за того, что не представляет стратегической ценности для США.