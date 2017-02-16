СМИ узнали о планах Пентагона отправить наземные войска в Сирию

Окончательное решение об этом должен будет принять Дональд Трамп

Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Министерство обороны США рассматривает возможность отправки в Сирию регулярных подразделений наземных войск для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Возможно, вы увидите, как регулярные вооружённые силы высадятся на некоторое время в Сирии», — сказал собеседник телеканала. При этом он представитель Пентагона подчеркнул, что окончательное решение об отправке войск остаётся за президентом США Дональдом Трампом.

Как передавало ИА REGNUM, в конце января Дональд Трамп поручил Объединённому комитету начальников штабов Вооружённых сил США в течение 30 дней представить новый план по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент США предложил пересмотреть правила ведения военной операции и отменить «чрезмерные ограничения» на участие США в борьбе против террористов. Кроме этого, Объединённый комитет начальников штабов должен предложить Трампу новых союзников, которые могли бы войти в антитеррористическую коалицию.

В начале февраля также стало известно, что новая администрация США отвергла план наступления на сирийский город Ракку, разработанный администрацией прежнего президента Барака Обамы, сочтя предложеную стратегию недостаточно решительной.