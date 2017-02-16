Четверг, 16 Февраля 2017 года
01:31:17 МСК

СМИ узнали о планах Пентагона отправить наземные войска в Сирию

Политика
Окончательное решение об этом должен будет принять Дональд Трамп

Вашингтон, 16 февраля 2017, 01:24 — REGNUM  Министерство обороны США рассматривает возможность отправки в Сирию регулярных подразделений наземных войск для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Возможно, вы увидите, как регулярные вооружённые силы высадятся на некоторое время в Сирии», — сказал собеседник телеканала. При этом он представитель Пентагона подчеркнул, что окончательное решение об отправке войск остаётся за президентом США Дональдом Трампом.

Как передавало ИА REGNUM, в конце января Дональд Трамп поручил Объединённому комитету начальников штабов Вооружённых сил США в течение 30 дней представить новый план по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент США предложил пересмотреть правила ведения военной операции и отменить «чрезмерные ограничения» на участие США в борьбе против террористов. Кроме этого, Объединённый комитет начальников штабов должен предложить Трампу новых союзников, которые могли бы войти в антитеррористическую коалицию.

В начале февраля также стало известно, что новая администрация США отвергла план наступления на сирийский город Ракку, разработанный администрацией прежнего президента Барака Обамы, сочтя предложеную стратегию недостаточно решительной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Александр БродскийГенерал Флинн и враги народа. Американского народа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Галина ЧармадоваШедевры Византии в Москве
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
16.02.17
Демократы раскручивают «дело Флинна» для удара по администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: переговоры с Россией надо вести с позиции силы
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
15.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17 спустя два года: результаты и перспективы
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
15.02.17
Анатолий КошкинПрекратить «бодания» по Курилам!
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаВся королевская рать Трампа под угрозой: Флиннннн...
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Аргентинки голой грудью встали на защиту своих прав
Буэнос-АйресАргентина Онкологические заболевания Происшествия
NB!
15.02.17
«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
15.02.17
Григорий КрученицкийДиктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
15.02.17
Любовь СтепушоваРафаэль Корреа может обзавестись карманным Лениным
КитоЭквадор Выборы президента Эстонии Политика
NB!
15.02.17
The Guardian: «Украина боится стать американской разменной монетой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Газовый спор: Экспорт нефти из Белоруссии в ЕС сократился на 33%
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Литва: Надо воспользоваться спором Путина и Лукашенко для остановки БелАЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Политика
NB!
15.02.17
Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»
КазаньРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
15.02.17
Из-за России и Трампа дружба Прибалтики и Скандинавии крепнет
СтокгольмШвеция Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное