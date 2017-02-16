



Batona.net

В своих предыдущих публикациях, посвященных анализу предвыборной политической борьбы в США, а также тех вызовов, которые стоят перед администрацией Дональда Трампа (например, здесь — «Инаугурация Трампа: выиграно сражение, но не битва»), мы предполагали, что ситуация в США развивается очень стремительно, что партия войны будет давить, и у Трампа не будет времени на долгую раскачку. Ему будут нужны быстрые договоренности, прежде всего, с Владимиром Путиным по ключевым проблемным точкам.

И когда он их достигнет и покажет избирателям, что за какие-то полгода он сделал то, что Обама и Клинтон не смогли сделать за восемь лет, то он обратится напрямую к своим избирателям, а также ко всем американским гражданам для того, чтобы они поддержали его программу внутренних реформ в стране. А то, что инфраструктура США разваливается в прямом смысле этого слова, мы на днях видели в онлайн-эфире.

Прогноз в целом оказался верным, но за одним небольшим исключением, которое вносит серьезные коррективы в ближайшие планы Трампа. Речь идет о том, что мы недооценили бешеное сопротивление новому президенту Америки той второй невидимой политической системы США, которая и осуществляет реальное управление страной, минуя всяких президентов и вице-президентов, а также иные легитимные институты власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рывок

Как показали многочисленные утечки разговоров Трампа из Белого дома, массированная атака на советника по национальной безопасности Майкла Флинна, решение местных судей, которые отказывались выполнять президентские указы, и многое другое, то сопротивление, которое оказывает Трампу реальная партия власти в США, оказалось намного серьезнее и жестче, чем предполагалось. Развязанная против него лично, членов его команды и семьи кампания травли говорит о том, что поражение Клинтон привело мировую партию войны в бешенство, и они спустили с цепи всех своих собак как в спецслужбах, так и в масс-медиа.

В результате, Дональд Трамп вынужден был уйти в глухую оборону. Соответственно, он пока не может ни быстро заключить «большую сделку с Владимиром», ни предпринять другие серьезные шаги как во внешней, так и во внутренней политике. Причина проста — он пока не может обеспечить их реализацию во внутриаппаратном процессе. А этого он допустить не может — урон репутации будет непоправим.

Аналогичный взгляд на эту проблему и у некоторых других российских экспертов. «У Трампа появилась еще одна проблема — и серьезная — в свете идущего «мочилова»: отсутствие уверенности иностранных держав в прочности его положения. Все же видят, что происходит. И если поначалу, все более-менее начали шевелиться и приспосабливаться, то теперь смотрят на текущие процессы в Вашингтоне и думают: а давайте-ка мы подождем, чем эта битва бульдогов под ковром закончится. А значит, у Трампа сужаются возможности для успехов и достижений. С ним просто никто договариваться твердо не будет», — отмечает Ирина Алкснис.

Разберем случай с ушедшим в отставку Майклом Флинном. Флинн — опытный разведчик, который имеет авторитет в армии США и не зря возглавлял РУМО — военную разведку Пентагона. Конечно, он прекрасно знал о степени допустимого в разговоре с послом России в США Кисляком. Однако ему сложно было предположить, что этот разговор вызовет такую массированную заказную истерию со стороны СМИ мировой партии войны, и что его уволят за тысячную долю того, что в свое время делал Аллен Даллес, ставший впоследствии главой ЦРУ.

Как отмечает постоянный автор ИА REGNUM Александр Бродский в своей статье «Генерал Флинн vs враги народа. Американского народа», «запись переговоров генерала Флинна с российским послом вело ЦРУ, основанное Алленом Даллесом, имя которого было присвоено аэропорту столицы США после того, как он в 1945 году в ходе операции Sunrise/Crossword за спиной правительства Рузвельта провел частные переговоры о сепаратном мире с правительством нацистской Германии. А нацистская Германия в тот момент находилась в состоянии не просто «диспута» с США, а войны».

Но слив разговора Флинна из ЦРУ означает и то, что «хотя директором ЦРУ Трампом назначен Майк Помпео, видный деятель Движения Чаепития, реальной властью в Лэнгли он, судя по всему, пока не владеет». То есть пока команда Трампа ни в одном из ключевых ведомств страны — администрация, спецслужбы, а также суды и пресса — не владеет ситуацией.

Угрозы, исходящие от такого положения дел, понимает и сам Трамп: «Операция по выбиванию Майкла Флинна, помощника президента по национальной безопасности, показала, что противники Трампа не остановятся ни перед чем. Уже вступивший в должность президент фактически до сих пор не имеет полного контроля над спецслужбами — ситуация, невозможная ранее. Более того, он даже не скрывает этого. Ведь именно об этом говорят твиты Трампа, написанные им во вторник и среду, уже после отставки Флинна:

«На самом деле, главный вопрос в этой истории в том, почему из Вашингтона исходит так много нелегальных утечек? Будут ли эти утечки продолжаться, когда я буду заниматься Северной Кореей и т. д.?» и «Информация незаконно передается провальным @nytimes и @washingtonpost разведывательным сообществом (АНБ и ФБР?)». Но если спецслужбы, или их часть, нелояльны главе государства, то кому же они подчиняются?» — отмечает Петр Акопов.

Соответственно, первейшая задача, стоящая сейчас перед Трампом, заключается в том, чтобы медийно и информационно подавить внутреннюю фронду и не дать ей почувствовать вкус крови. Иначе, как показывают анализ высказываний американских клинтонитов, они очень быстро постараются устроить ему импичмент. Так, один из медиа-рупоров мировой партии войны, клинтонит со стажем, ветеран американской журналистики Дэн Разер на днях заявил, что «российский скандал» вокруг президента Дональда Трампа может стать крупнейшим в американской истории и затмить собой «Уотергейт». То есть намек более чем прозрачный.

Отсюда следует и главный вывод: либо партия теневой власти США под предводительством клинтонитов, используя свои медийные ресурсы, очень быстро накалит общество до истерики и доведет дело до импичмента Трампа, либо он начнет их сажать в тюрьму, начиная с распутывания дел вокруг убийства посла США в Ливии Кристофера Стивенса, вокруг сбитого Украиной над Донбассом «Боинга» МН17, сбитого в Сирии российского истребителя, попытки военного переворота в Турции и так далее. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что все эти события ведут к двум-трем фамилиям в американском истеблишменте, убирая которых можно потом громить оставшуюся инфраструктуру тайного управления страной и миром без остановки — работы там на годы.

Несмотря на историю с Флинном, нет никаких оснований считать, что он выпал из обоймы. Возможно, отсутствие статуса госслужащего позволит ему еще более активно выполнять функцию коммуникатора между Москвой и Вашингтоном. Как отмечает Петр Акопов: «с Флинном или без него, с Тиллерсоном или без него, с Бэнноном или без него — Трамп действительно пришел «осушить вашингтонское болото» и развернуть Америку от «мифов глобализации» к национальному строительству. России это в любом случае выгодно — а людей, способных говорить с Москвой на языке реальной геополитики, вокруг Трампа хватает».

Майкл Томас Флинн

У России Путина и Америки Трампа — общие цели и общие враги. И враги в данном случае — это отнюдь не страны, как это сейчас пытаются представить мировые СМИ, подконтрольные клинтонитам, а те политические элиты в странах, которые желают делать свой бизнес на крови, наркотиках, войнах, продаже оружия и так далее. Эта война пролегает не между странами, а между мировыми партиями, которые имеются в каждой стране.

В этой связи возникает вопрос: если мировая партия войны, возглавляемая клинтонитами, так серьезно сковывает возможности президента США Дональда Трампа, что он не может полноценно осуществлять выполнение своих функций по управлению страной, то сколько лет есть у России для того, чтобы спокойно заниматься решением вопросов мирового переустройства в нужном ей русле? Некоторые эксперты считают, что у России руки будут развязаны целых четыре года, то есть весь первый президентский срок Трампа:

«Не смогут наши американские друзья занять конструктивную позицию в отношении России в следующие четыре года и вот почему. Трамп еще не начал работать, как ему уже светит импичмент, в следующие два года ему потребуются титанические усилия, чтобы просто переломить антироссийские тенденции и просто взять реальную власть в свои руки. Затем ему нужно будет усиленно работать, чтобы не вылететь импичментом из кресла и еще к тому же переизбраться на новый срок.

Для России в первом сроке Трампа места нет, и все что с ней связано, помешает ему переизбраться, а это и есть главная задача Дональда Трампа. Если российская дипломатия это поймет и возьмет таймаут на четыре года, это будет выигрышем во времени, в темпе и по существу вопроса. Санкции против России — это, по существу, разгром ЕС США экономическим путем. Санкции — это проблема ЕС и США, и Запада в целом, и только далеко вторично это проблема России. Контрсанкции России против ЕС это очевидный и вполне заслуженный удар ниже пояса. Мое мнение: ни один президент США не сделал так много для России, как Барак Обама.

США не смогут начать конфликт с Китаем, а он экономически неизбежен, не получив как минимум нейтралитета от России. Нейтралитет России — это как минимум: границы НАТО 1999 года, свертывание ПРО, отмена всех санкций, признание Крыма, Донбасса, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, полный и открытый доступ на рынки США, границы СССР, отмена НАТО и прочее и прочее и прочее. Тогда обсудим возможный нейтралитет в отношении Китая».

В целом, соглашаясь с изложенными Александром Птицыным тезисами, думаю, что все же четырех лет у России нет — максимум два, так как либо клинтониты устроят импичмент Трампу, после чего начнется гражданская война в США и возможный их распад, либо Трамп их укоротит. Но это надо сделать быстро, так как иначе у него не будет никаких достижений, с чем ему выйти к американскому избирателю на второй срок.

Кстати, его борьба против нелегальных и легальных мигрантов объясняется в контексте будущей избирательной кампании очень просто — чем меньше мигрантов с геополитического юга (арабов, персов, мексиканцев, латиноамериканцев и так далее), тем больше становится доля белого населения в избирательных списках. А именно белые, как показали последние президентские выборы в США — неважно демократы они (от Сандерса) или республиканцы — и составили доминирующий костяк голосующих за Трампа. И его борьба за США — это борьба за то, чтобы эта страна оставалась островком белой цивилизации.

Поэтому, возвращаясь к теме статьи, у России есть время для того, чтобы усилить свои позиции в мире — около двух лет. Если остается Трамп — мы совместно и спокойно спускаемся с горы, и далее по тексту. Если клинтониты свергают Трампа, то США впадают в гражданскую войну. Евросоюз, в лучшем случае, распадается на несколько зон интеграции, а, может, и вообще исчезает, как геополитическая реальность. Бывшее пространство СССР автоматически и неоспоримо становится зоной влияния России, но на понятной экономической основе с четким пониманием не только того, кто кому и как отстегивает дань, но и с очень четким пониманием того, что допустимо, а что нет во внутренней идеологической и информационной политике. Если кто-то не хочет — то тогда все просто — вычеркиваем, и территория через энное количество лет погружается в состояние Дикого поля.

Поэтому, несомненно, Москве надо поддерживать Дональда Трампа, но исключительно настолько, насколько это соответствует национально-государственным интересам России. Свою часть пути он должен пройти сам. Если же результатом разборок американских кланов станет развал страны или гражданская война — то кто им доктор? Главное, чтобы ядерное оружие не попало к террористам, поддерживаемым мировой партией войны.

В этом плане целиком присоединяюсь к тем оценкам, что заявление пресс-секретаря Белого дома по Крыму ничего не значит. Трампу надо сбить медийную истерию своей партии войны, поэтому периодически ей надо кидать информационные кости. Надо ориентироваться только на прямые высказывания самого Трампа, и поведение российских официальных лиц говорит о том, что они прекрасно понимают всю сложность положения нынешнего президента Америки. В этом плане, те встречи на уровне глав Генштабов и министерств иностранных дел России и США, которые сегодня пройдут в Баку и Бонне — чрезвычайно важны с точки зрения налаживания прямых контактов между командой Владимира Путина и Дональда Трампа, не искаженных ни СМИ, ни различного рода элитными группировками, которые могут преследовать свои цели.