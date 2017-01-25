О создании собственного гражданского аэропорта в Ленобласти заговорили еще в 2014 году. Но в конце 2016 года глава 47-го региона буквально загорелся этой идеей. Невзирая на серьезные препоны и усмешки скептиков, губернатор почти «пробил» амбициозную инициативу. О перспективах появления аэропорта на базе бывшего военного аэродрома в поселке Сиверский и его возможном потенциале корреспондент ИА REGNUM беседовал с экспертами.

Yandex.ru/maps Аэродром в поселке Сиверский в Ленобласти (вид из космоса)

Мечта о крыльях

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко убежден, что бывший военный аэродром в поселке Сиверский Гатчинского района — идеальное место под аэропорт для авиакомпаний-лоукостеров и грузовых бортов. Появление новой воздушной гавани даст толчок развитию транзита и Ленобласти в целом. Особо отмечается, что географически удобное расположение взлетной полосы даст выгоду в 10 минут при полете на Москву и 15 минут — при полете в сторону Европы, по сравнению с аэропортом «Пулково».

При этом конкуренцию петербургскому аэропорту его собрат в Сиверском составлять не будет, заверяет Александр Дрозденко. По данным ИА REGNUM, глава региона рассчитывает на появление сугубо практичного аэропорта эконом-класса для бюджетных авиапутешественнико. Там не будет красивых терминалов, ресторанов, зон «дьюти-фри», как в «Пулково» — только летное поле и небольшой павильон для досмотра пассажиров и загрузки багажа.

Наблюдатели полагают, что сама идея появления еще одного аэропорта в Петербургском регионе — полностью оправдана.

«На самом деле, в каждом регионе должен быть аэропорт, и не один. Ведь был аэропорт Ржевка (на восточной окраине Петербурга, ныне заброшен, — прим.ред.). Созданное хозяйство, налаженное. Зачем же его загубили? Шли разговоры о том, чтобы в Пушкине использовать аэропорт, ранее принадлежавший военным, но тоже дело заглохло. Пусть сделают в Сиверском», — поддержал идею губернатора политолог и журналист Юрий Светов в беседе с корреспондентом агентства.

Он напомнил, что на сегодняшний день российская авиация в части полетов между регионами находится в зачаточном состоянии — все рейсы идут через Москву или Петербург.

«Посмотрите на американцев, на страну, у которой территория меньше нашей, — там в каждом штате есть несколько аэропортов, и они между собой летают, а не через Нью-Йорк или Вашингтон. Начинают смеяться над аэродромом в Сиверском. А Лаппеенранта? Как только они объявили о полетах, сколько сразу привлекли пассажиров! Потому что смогли предоставить удобные условия. Под Москвой ввели аэропорт, из которого начались полеты в разные регионы», — привел положительные примеры Светов.

По его мнению, идея аэропорта в Гатчинском районе очень хорошая, однако дадут ли Александру Дрозденко его создать, большой вопрос. «Пулково» это совершенно не нужно, он монополист, будет продавливать», — опасается собеседник агентства.

Читайте также: Ленинградская область будет развивать аэродром «Сиверский»

В этой связи напомним о существующем соглашении «О партнерстве между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в сфере авиационной деятельности», подписанным в 2009 году прежними главами двух соседних регионов — Валентиной Матвиенко и Валерием Сердюковым. Согласно документу, стороны договорились «не проводить мероприятия, направленные на создание нового аэропорта гражданской авиации» в радиусе 450 км от Петербурга вплоть до 2040 года. Фактически этот документ защищал интересы инвесторов «Пулково», утверждая монопольное положение этого аэропорта на тридцать лет вперед.

О несогласии с таким положением дел Александр Дрозденко заявлял еще в 2014 году. И уже тогда губернатор присмотрел площадку в поселке Сиверский. Среди плюсов — наличие подходящей для гражданской авиации инфраструктуры, транспортная доступность и развитость воздушных подходов. Как известно, сегодня немало жителей Петербурга и Ленобласти пользуются аэропортами Финляндии, Эстонии и Латвии, чтобы отправиться в Европу, поскольку это выходит дешевле, чем лететь из Петербурга, даже с учетом дороги до аэропорта другой страны. Вот именно на этих потенциальных пассажиров и делается ставка в реализации идеи об аэропорте в Сиверском.

ГАЗ-АА ПМГ-1 и И-16 на Сиверском военном аэродроме

«Зеленый свет» и «время Ч»

Сиверский военный аэродром, построенный в 1937 году, изначально имел грунтовое покрытие. В 1977 году была построена взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием. Аэродром предназначен для эксплуатации истребителей и истребителей-бомбардировщиков. В 2000 годах военные перестали использовать аэродром, и на нем проводили тренировки и прыжки коллективы ДОСААФ.

В 2014 году правительство Ленобласти начало проработку вопроса передачи в собственность региона аэродромов Минобороны, в том числе Сиверского. В соответствии с соглашением, подписанным в конце 2016 года между губернатором Ленобласти и руководством ДОСААФ Петербурга и Ленобласти, добровольное общество переедет на военный аэродром в поселке Сиворицы и освободит площадку в Сиверском.

Читайте также: Ленобласть разрывает соглашение об авиапартнерстве с Петербургом

Планы по созданию регионального аэропорта глава 47-го региона публично озвучил в конце прошлого года. Тогда же он отправил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко письмо с заявлением о приостановке действия упомянутого соглашения в интересах «Пулково», поскольку оно «сужает потенциал социально-экономического развития» вверенного ему региона. Реакция Петербурга была предсказуемо отрицательной.

Еще до ее получения стала известна отрицательная позиция Министерства транспорта, прозвучавшая из уст замминистра транспорта Николая Асаула. Вместе с тем, по данным источника ИА REGNUM, лично глава Минтранса Максим Соколов не является противником строительства аэропорта в Сиверском и признает возможность его появления. Тем не менее представители Минтранса заявили о невозможности одностороннего выхода из соглашения.

Читайте также: В Минтрансе пресекли амбиции Ленобласти по созданию собственного аэропорта

Предвидя такое развитие событий, правительство Ленобласти направило обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разъяснить, можно ли все-таки построить аэропорт в Гатчинском районе, с учетом имеющихся обременений. Специалисты ФАС посчитали, что можно создать аэропорт с региональными перевозками — то есть, без прямого сообщения с Москвой и без международных рейсов. При этом соглашение может быть расторгнуто по решению сторон «с учетом потребностей социально-экономического развития и особенностей территориального планирования регионов», отметили в антимонопольном ведомстве.

25 января 2017 года стало известно, что работа по передаче аэродрома в Сиверском в областную собственность уже начата. Как сообщало ИА REGNUM, Александр Дрозденко подтвердил, что соответствующее согласие получено от Министерства обороны РФ.

По его словам, административная часть вопроса решена. «Это будет аэродром совместного базирования «на время Ч». Но в основном, это будет аэропорт гражданской авиации. Сегодня мы хотим уже приступить ко второй части — выйти на подписание соответствующих документов с нашими потенциальными партнерами и конкретный график работ», — сказал губернатор. Аэродром совместного базирования подразумевает, что на нем одновременно могут размещаться как гражданские воздушные суда, так и военные самолеты.

О том, удалось ли найти поддержку инициативы по Сиверскому в профильных федеральных ведомствах, Александр Дрозденко пока умолчал. Если его планам действительно уже дали «зеленый свет» в Москве (или хотя бы не стали жестко им препятствовать), остается решить вопрос инвестора. По данным источников, таковым является группа «Евросиб», которая должна будет найти и привлечь заёмные средства. Реализовывать проект планируется в рамках концессии.

Pulkovoairport.ru Аэропорт Пулково

Второй лишний?

Несмотря на ту энергию, с которой Александр Дрозденко взялся за реализацию этой идеи, многие эксперты весьма скептически относятся к планам по созданию нового аэропорта под Петербургом. Так, по мнению исполнительного директора аналитического агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, этому препятствует, прежде всего, неблагоприятная ситуация на рынке авиаперевозок, особенно, с учетом недозагруженности «Пулково».

Для того чтобы обеспечить должную загрузку аэропорта в Сиверском, нужна большая, чем сейчас, подвижность населения или какой-то другой мотив, чтобы люди отдали предпочтение не привычному «Пулково», считает Пантелеев. Значительная часть жителей Петербурга, которые являются клиентами «Пулково», равно как и гости Северной столицы, выбирают этот аэропорт из-за его хорошей транспортной доступности, близости к городу, подчеркнул авиаэксперт.

По словам Олега Пантелеева, ставка на лоукостеров, которые должны привлечь «бюджетных» пассажиров региона, готовых проехаться до Сиверской ради дешевого авиабилета, тоже внушает сомнение. «Возникает резонный вопрос: а будут ли в новый аэропорт на территории Ленобласти массово летать лоукостеры, в том числе европейские? Дать ответ на этот вопрос в утвердительном ключе мы пока не можем, потому что инвестиции, которые необходимо будет вложить в создание нового аэропорта, нужно будет отбивать», — пояснил эксперт.

Он отметил, что основная часть инвестиций в развитие «Пулково» уже сделана, и никаких предпосылок для того, чтобы новый аэропорт оказался значительно дешевле для авиакомпаний, пока нет. Равно как и не приходится пока говорить об организации хорошей транспортной системы для доставки пассажиров из Сиверского в Санкт-Петербург и обратно.

«Предпосылок для создания полноценного аэропорта, который мог бы использовать популярную в Европе бизнес-модель вторичного аэропорта, но предлагающего низкие тарифы, я, откровенно говоря, не вижу. При этом «Пулково» имеет достаточные емкости и достаточную пропускную способность по аэродромной инфраструктуре, чтобы обслуживать гораздо больше пассажиров, чем сегодня», — подчеркнул авиаэксперт.

Что касается интереса авиакомпаний к новому аэропорту, отметил Пантелеев, то та политика, которую сейчас проводит «Пулково», уже сделала имеющийся аэропорт достаточно недорогим, с точки зрения обслуживания авиакомпаний, открывающих новые рейсы и расширяющих своё присутствие в «Пулково».

«Открыть новый рейс из «Пулково» — это значит получить такие льготные тарифы, которые будут даже ниже, чем в столичном «Внуково», и гарантированно ниже, чем в большинстве российских городов», — пояснил Олег Пантелеев.

Пример Москвы, в данном случае, также не вдохновляет. Даже открытый в Московской области аэропорт «Жуковский», который предлагает сбор для авиакомпаний меньше, чем в других столичных аэропортах, не привлекает такую бюджетную авиакомпанию, как «Победа».

Дело в том, пояснил Олег Пантелеев, что менеджмент «Победы», помимо низких тарифов, рассчитывает еще и получить от аэропорта гарантии бесперебойной работы в условиях интенсивного снегопада, тумана и т.д. Наличие же двух полос во «Внуково» (как и в «Пулково») позволяет упростить ситуацию, когда одну полосу чистят, а на другой можно выполнять полеты.

«Для авиакомпании, имеющей плотное расписание с большой интенсивностью полетов, это довольно-таки серьезная проблема в условиях российского климата. Поэтому аэропорты с одной полосой — это большой риск», — отметил эксперт.

Читайте также: Перспективы аэропорта «Сиверский» в Ленобласти прояснятся следующей весной

Если рассматривать аэропорт в Сиверском только в качестве грузового, ситуация немного другая. Возможности для развития в таком качестве существуют, но тогда актуальнее было бы построить такой аэропорт в районе Усть-Луги, считает Пантелеев.

«Есть очень масштабный проект по Усть-Луге, где существует гигантский терминал по обработке грузов, прибывающих морем. Туда же планируется завести и обработку железнодорожных контейнеров, и обеспечена транспортная доступность — возможность съезда с основных автомагистралей. На мой взгляд, создание грузового хаба на базе аэродрома в Усть-Луге выглядит более логично, чем в другой точке на территории Ленобласти», — пояснил Пантелеев.

Эксперт также добавил, что сегодня значительная часть грузов перевозится не специализированными грузовыми самолетами, а в багажных отсеках обычных самолетов. Поэтому делать специальные грузовые аэропорты — не самая актуальная тенденция, считает он. Но все же главное препятствие для Сиверского — социально-экономическая ситуация.

«Принципиальный вопрос — это в первую очередь уровень доходов населения региона. Именно это, а также уровень развития бизнеса, формирует пассажирские потоки. Когда эти проекты, рабочие места и доходы населения сформируют спрос на авиаперевозки, искать инвестора на создание нового аэропорта не придется, нужно будет уже выбирать из желающих построить новый аэропорт», — заключил Олег Пантелеев.

Согласен с авиаэкспертом и политолог Дмитрий Солонников. По его мнению, говорить о создании второго аэропорта в Петербургском регионе рано, так как на проектную мощность еще не вышло «Пулково».

«Мы все помним судьбу уже бывшего в Ленобласти аэропорта Ржевка. Вся его инфраструктура уничтожена, земля не используется. Почему это произошло? Потому что аэропорт не мог экономически конкурировать с другими узлами. Другие предложения по созданию аэропорта также закончились ничем», — сказал Солонников, добавив, правда, что всё может измениться с появлением твердого инвестора.

Депутат областного Заксобрания Олег Петров также считает, что конкурентно справляться с теми же задачами, что и «Пулково», аэропорт в Сиверском не сможет. Однако, добавил парламентарий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, он имеет право на существование, если удастся реанимировать малую авиацию, как это было раньше в Ленобласти, чтобы можно было за час-два добраться, например, до Подпорожья, других удаленных райцентров, или быстро доставить нуждающихся в медпомощи больных.