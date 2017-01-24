



Gdb.rferl.org Польский агитационный плакат за возвращение Польше Западной Украины, Западной Белоруссии и Виленского края Литвы

В то время, как эксперты от белорусской власти и от части прозападной оппозиции угрожают гражданам республики вторжением с Востока, на самом деле тучи сгущаются на Западе. Напомню, что начиная с лета 2016 года часть провластных и оппозиционных экспертов начала пугать белорусов тем, что Россия готовит вторжение в республику, чтобы сместить с поста президента Александра Лукашенко.

Как и любой миф, со временем он зажил своей собственной жизнью, однако даже наиболее здравомыслящая часть экспертов от оппозиции, в частности Валерий Карбалевич, Александр Федута и некоторые другие, достаточно аргументированно опровергли, почему данная страшилка — просто нелепо состряпанный миф.

Так, Валерий Карбалевич отметил: «позволю себе не согласиться с главным выводом, который делают уважаемые авторы доклада. Первый вопрос, который возникает сразу после прочтения документа — зачем Москве менять конституционный строй Беларуси или даже заменять Лукашенко на другого диктатора? Хотя глава Беларуси и проявляет нрав, ссорится с Путиным — ну так впервые ли? Уже более 20 лет тянутся белорусско-российские конфликты. Возможно, они действительно приобрели новый уровень, но пока Лукашенко не переступил «красную линию», которая негласно существует. Беларусь не выходит из тех интеграционных объединений, которые создала Москва: из Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС.

Второй вопрос. Если Москва, по версии Сивицкого и Царика, постановила решить белорусский вопрос силовым путем, то как это сделать? Ввести танки? Это очень брутально даже для нынешнего российского руководства. Ведь повлечет за собой не только новый кризис в отношениях с Западом, но и развал ОДКБ и ЕАЭС, и даже СНГ.

А главная проблема заключается в том, что дестабилизация существующего режима в Беларуси может привести к неожиданному результату, совершенно не к тому, чего хотели бы в Москве. Ведь хаосом управлять невозможно. Дестабилизация вызовет процессы, которые начнут развиваться по своей собственной логике. Но тут возникает другой вопрос. Если руководствоваться логикой доклада Сивицкого и Царика, то какие практические выводы напрашиваются? Кажется, только один: всем белорусам нужно защищать Лукашенко, объединяться вокруг него и не пытаться раскачивать лодку».

Александр Федута отмечает, что данные страшилки очень выгодны МИД РБ и лично главе ведомства Макею, который отвечает за это направление внешней политики: «Формально озвученная ими версия укладывается в ту принципиальную схему, которая звучит в дипломатических кабинетах Европы и США — мол, не придете вовремя на помощь, и единственно возможного гаранта белорусского суверенитета свергнут ни за понюшку табаку. Это — если она санкционирована свыше, как продолжение общей тактической линии на дистанцирование от Кремля. И в пользу такого варианта как раз и свидетельствует спокойствие того, кому якобы угрожает опасность. Александр Григорьевич спокоен просто, как удав после плотного обеда».

Не согласен со страшилками Царика-Сивицкого и аналитик варшавского исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев, которому действия по насильственной смене власти в Беларуси не кажутся реалистичными: «России незачем это делать, пока в Беларуси обеспечены основные стратегические интересы России. Речь идет про обеспечение транзита российского газа в ЕС, функционирование российских военных объектов на территории Беларуси и в целом белорусско-российское военное сотрудничество, членство Беларуси в Евразийском экономическом союзе и исполнение Беларусью евразийского законодательства. Лишь в случае перехода красных линий и попадание российских стратегических интересов под угрозу, гипотетически возможны активные деструктивные действия в отношении Беларуси».

Таким образом, анализ белорусскими экспертами страшилок о «танковых ордах конных русских бурятов» на болотах Полесья, на мой взгляд, весьма квалифицированно показал, кому, собственно говоря, нужен был этот пропагандистский вброс, и кто за ним стоит. Тем более что анализ информационного поля некоторых соседних с Беларусью стран на Западе показывает, что там развиваются процессы гораздо более интересные.

Так, в начале января 2017 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, комментируя проблемы вещания белорусскоязычного телеканала «Белсат», предложил белорусам учить польский: «На реплику ведущего, что «вы теперь хотите обращаться к Беларуси голосом TV Polonia, то есть по-польски, а не все же белорусы говорят по-польски, как ни странно», Ващиковский ответил: «Так обучатся».

Karolina Siemion-Bielska Витольд Ващиковский

Это высказывание польского министра вызвало бурю эмоций в белорусскоязычном сегменте интернета, однако чему удивляться? Давно известно, что те, кто отрывает белорусов от Русского мира, вовсе не собираются беречь так называемую «белорусскую идентичность» — бывших холопов, рабов и батраков польской шляхты, тех же Радзивиллов. Просто с русской идентичностью им бороться слабо — дело может закончиться очередным разделом страны (это просто позор какой-то — ни одну страну в мире так часто не делили как Польшу), а вот с белорусской, которая совсем не укоренена в истории и на сегодня практически отсутствует, достаточно посмотреть на судьбу белорусов на Белостокщине, им разобраться будет элементарно.

Вместе с тем, если посмотреть объективно — то разве Ващиковский сказал что-то неожиданное с точки зрения доминирующего польского политического дискурса? Вовсе нет. Просто господа белорусские «свядомые» пытаются этого не замечать — ведь деньги они берут от своих западных хозяев, в том числе, и от Польши. Однако с точки зрения доминирующего польского политического дискурса, для них нет ни проблемы белорусов, ни проблемы белорусской территории — белорусов надо ополячить (научить говорить по-польски), а территории — вернуть в состав Польши. Кстати, было ли заявление по этому поводу белорусского МИД аналогичное тому, которое последовало в случае директора РИСИ? Вызывали ли советника-посланника посольства Польши в МИД РБ для вручения ноты протеста? Естественно, нет. Таки кто тогда союзник?

Дмитрий Налбандян. Крымская конференция. 1945

Естественно, дело этим не ограничивается. Еще один представитель властей Польши, министр обороны этой страны заявил о том, что возможен пересмотр границ Польши на основании того, что Ялтинскому миру конец: «Вариант существования польского государства на основании советского решения, из-за которого ещё в течение нескольких лет после 1989 года мы должны были постоянно думать о том, не наложат ли русские вето на то или иное наше действие, и можем ли мы свободно действовать в интересах народа, всё это закончилось. Вето и доминирование России на территории Центральной Европы, в Польше, навсегда завершилось».

Как отмечают эксперты, данное высказывание министра обороны Польши далеко не случайно: «Мацеревич, выражает не просто свое мнение. Это позиция, которой придерживается находящаяся сегодня у власти партия «Право и Справедливость». И ее суть заключается в том, что Варшава начинает воплощать свою давнюю мечту — возродить Польшу от моря до моря. До 1939 года ее восточная граница находилась практически под Киевом и Минском, включала территории Западной Белоруссии и Украины, да к тому же поляки владели Виленским регионом, который сегодня в составе Литвы. Западная же граница с Германией находилась восточнее Одера, при этом большая часть балтийского побережья принадлежала Германии.

По заявлению министра «конец Ялты» — это конец Польши в «ялтинских» границах. Следовательно, пересмотр итогов конференции приведет к пересмотру и границ Польши. И, наконец, Белоруссия, где в западных регионах Польша может раскачать ситуацию по сценарию украинского майдана, а затем под предлогом защиты этнических поляков аннексировать эти территории. Успеет ли оперативно протянуть в таком случае руку помощи Россия — вопрос, особенно с учетом проводимой в последнее время в братской стране политики».

Таким образом, как показывает анализ, элита Польши, невзирая на внутренние политические разногласия, по вопросу необходимости и возможности возврата «восточных земель» — по границе бывшей Западной Беларуси и Западной Украины солидарна. Данная позиция целиком и полностью укладывается в концепцию Междуморья, которую Варшава проводит в отношении стран Восточной Европы, несмотря на смену Кабинетов министров.

Советский плакат. 1939 год

Кстати, на Украине государственно-политическая принадлежность западных земель уже начала размываться: «Мэр Львова Андрей Садовый возмущен, что центральная власть в Киеве не помогает городу в вопросе утилизации мусора. «Неделю ни Кабмин, ни областная власть не могут созвать по просьбе города комиссию по чрезвычайным ситуациям. При этом блокада Львова только усиливается», — информирует глава столицы Галичины. Более того, по словам Садового, все полигоны, на которые ранее временно возили ТБО из города, в течение нескольких дней организованно закрывают доступ для грузовиков из Львова. При этом украинские СМИ со ссылкой на информацию польской газеты Wyborcza утверждают, что Садовый уже официально обратился к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор».

Возможно, кто-то скажет — да это мелочи. Отнюдь. Еще 3−4 таких примера, и мировые СМИ получат великолепную возможность говорить о том, что, так как центральные власти Украины не справляются со своими обязанностями по поддержанию порядка на территории своей страны, с функциями государственного управления, то на этой территории должно быть введено внешнее управление с соответствующими полномочиями. Или же — что, с целью избежать гуманитарной катастрофы на Украине, функцию государственного управления на близлежащих территориях окраины должны взять на себя соседние государства. И вот уже Львов в рамках этой схемы за 5 минут становится польским городом.

Побочным продуктом этой схемы станет отъем средств и собственности у украинских олигархов. И ранее мы об этом неоднократно писали. Например, в апреле 2015 года в материале «Вашингтон доведет зачистку украинской элиты до Порошенко»: «Принятие украинскими верхами американских условий переформатирования власти и всех более-менее серьезных внутриукраинских отношений может закончиться только одним — зачисткой со стороны американцев всех нынешних знаковых фигур украинской политики и бизнеса, включая Порошенко, и появлением новой поросли украинских управленцев и бизнесменов, которые перестанут быть самостоятельными фигурами, что в политике, что в бизнесе, а станут исключительно смотрящими за американскими политическими и бизнес-интересами. То есть украинская элита совершает самоубийство, переходя из статуса самостоятельных игроков в статус обслуги вашингтонских кураторов».

А также в ноябре 2015 года в материале «Вторая годовщина Майдана: как сделать из Украины руины»: «Все основные внешние игроки понимают, что нет смысла содержать враждебную территорию, на которой плодятся неподконтрольные олигархи с многомиллиардными состояниями. Гораздо проще и логичней ее включить в свои территории. В результате, если там и останутся олигархи, то свои, ручные. И это правильно. На чем нажиты состояния всех основных олигархов Украины? — На торговле ресурсами с Россией и на выполнении посреднических функций между Россией и Евросоюзом.

При этом они наиболее агрессивно настроены в отношении тех, кто помогал им зарабатывать свои капиталы. Это неправильно. Зарабатывать должны только партнеры, люди, настроенные благожелательно. Аналогичных принципов придерживается и Европа — зачем отдавать эти неплохие даже по европейским меркам капиталы каким-то хлопцам с окраины, когда они могут течь в руки доверенных бизнесменов? Зачем России неподконтрольные украинские Ахметов или Фирташ, когда это могут быть российские Ивановы да Сидоровы? Активы останутся на местах, а финансы (и открытые, и теневые) будут течь в правильном направлении».

Возвращаясь же к теме материала, отмечу, что инициативы польских чиновников получили широкую поддержку в социальных сетях Польши, где тема присоединения «восточных земель» является одной из самых обсуждаемых.

Кроме того, союзником польских властей по данному вопросу выступают и белорусские националисты. Так, на прошедших в прошлом году выборах в парламент, один из кандидатов в депутаты от Партии БНФ предложил вернуть землю потомкам собственников на момент 1939 года. Он напечатал листовки на двух языках — белорусском и польском. Текст следующий: «Владимир Малаховский. Поляк. Католик. Традиция. Семья. Собственность. Вернуть землю собственникам!» В польском плакате отмечается: «Вернуть землю собственникам на момент 1939 года». Также его предвыборная кампания сопровождалась листовками, где было написано: «Не думай, что если сюда придет Россия, тогда жить станет лучше. Россия — это невыплаты зарплат и пенсий. Россия — это неустроенная жизнь. Россия — это война! Не хочешь войны? Будь патриотом. Стань Литвином и будь им!»

Обосновывал он свои предвыборные тезисы тем, что изложил только то, что написано в предвыборной платформе партии: «Переход к частной собственности на землю должен осуществляться тремя путями: продажа, возврат по паям-вкладам в колхозы и реституция. Первоочередное право на претензию должны иметь те, у кого землю забрали раньше. При технической невозможности вернуть землю в натуральном виде претенденту выплачивается денежная компенсация. Если претензии исчерпаны, данный участок выставляется на аукцион и продается».

Таким образом, как мы видим, угроза вторжения и территориальной целостности Беларуси есть. При этом выраженная на высшем политическом уровне — президента, министра иностранных дел и министра обороны. Только не России, а Польши. На этом фоне ту кампанию по сближению с потенциальным агрессором, которую проводит МИД РБ и персонально Владимир Макей, который является неприкасаемой фигурой для белорусских оппозиционных СМИ, нельзя расценить иначе, как очень серьезной подставой для президента. Еще раз отмечу — ни по одному заявлению высших политических лиц Польши МИД РБ не проронил ни слова, хотя стоило Леониду Решетникову (директору научного института) напомнить только пару исторических фактов об истории Беларуси, как МИД РБ тут же впал в «вой и вопли».

Похоже, Александр Лукашенко потерял контроль над происходящим в собственном окружении и за теми кадровыми и политическими процессами, которые протекают в республике. К сожалению, приходится констатировать, что те силы, которые давно, еще с 2004—2007 годов, отрезали нынешнего главу белорусского государства от объективной информации, окончательно разрушили сложившуюся в прежние годы систему информационно-аналитического обеспечения деятельности главы государства и получили очень широкие полномочия и возможности по его дезинформации относительно реально протекающих процессов как во внутренней, так и во внешней политике. В этой связи будет не удивительно, если, поверив в угрозу вторжения с Востока, официальный Минск получит удар в спину с Запада. По крайней мере, к этому все идет.