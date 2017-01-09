Новгородскую область в 2016 году дважды посетили первые лица государства. В июле президент России Владимир Путин запустил на новгородском промышленном гиганте ОАО «Акрон» новый агрегат по производству аммиака, а в сентябре вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым побывал на рыбалке на озере Ильмень. Но и это ещё не всё. Рождество в 2017 году президент также встречал на Новгородской земле, в Свято-Юрьевом монастыре. Хороший ли это знак для региональной власти? — гадают эксперты. Ведь наступивший 2017 год для Новгородской области — год выборов губернатора.

Средний ярус памятника «Тысячелетие России», установленного в Новгородском детинце

Фон — положительный

В канун Нового года департамент экономического развития Новгородской области сообщил о предварительных итогах социально-экономического развития региона в 2016 году. Областные чиновники отчитались о продолжающемся росте валового регионального продукта области: объём ВРП в 2016 году, по прогнозам экономистов, составит 228 млрд рублей, что на уровне прошлого года и даже немного выше — 100,7% к 2015 году в сопоставимых ценах; 105,6% — на душу населения. При этом индекс промышленного производства выше прошлогоднего на 5,2%, а инвестиций в региональную промышленность вложено на 2,6% больше — на уровне 75 млрд рублей.

В Новгородской области увеличилось производство овощей, картофеля, зерна, молока, скота и птицы на убой в живом весе. Отмечен рост объёмов строительных работ — на 6% к 2015 году и рост средней зарплаты: к концу 2016 года она, по официальным данным, достигла 27 860 рублей, что на 5,7% выше, чем год назад. При этом данные Новгородстата уточняют: реальные доходы населения региона весь прошлый год продолжали снижаться. Растущие показатели экономики региона простые новгородцы вряд ли ощутили на себе, людей заботили реальные каждодневные проблемы — например, с общественным транспортом.

Читайте также: Новгородстат: Реальные доходы новгородцев снижаются

Транспортный коллапс

Ситуация с городским общественным транспортом в Великом Новгороде обострилась неожиданно, утром 12 октября, когда на линию не вышли сразу 92 автобуса. Эти машины областное автотранспортное предприятие ОАО «Автобусный парк» арендовало у перевозчика из Санкт-Петербурга «Питеравто» (посредством ООО «ПАТП Великого Новгорода) и, как выяснилось, полтора года не платило за аренду подвижного состава, параллельно оспаривая договор аренды в судах. Суд встал на сторону новгородцев, и «Питеравто», не дождавшись денег, арестовало свои автобусы, оставив Великий Новгород без транспорта на самых популярных городских маршрутах, которые обслуживает «Автобусный парк». Как ёмко выразились в соцсетях озлобленные, опоздавшие на работу горожане, давно забывшие, что такое давки в общественном транспорте, «за одно утро город вернули назад, в 1990-е». Действительно, на городские маршруты в Великом Новгороде были выпущены не только бывалые «Мерседесы», но и раритетные «Икарусы» — в том числе успевшие стать музейными экспонатами. А давки и бесплодные ожидания автобусов по расписанию стали, увы, делом обычным.

Для снижения нагрузки на общественный транспорт города в часы пик студентам Новгородского государственного университета даже разрешили дольше спать: начало утренних лекций перенесли на час позднее. Отмечалось, что мера эта — временная, до тех пор, пока ситуация с транспортом в городе не улучшится.

Читайте также: «Автобусный кризис» в Великом Новгороде: две недели давок и поиск виновных

Но прошло уже почти три месяца, компании-перевозчики в Новгороде приобрели в лизинг несколько новых автобусов, а транспортные проблемы никуда не делись. Более того: в декабре стало известно, что ряд автобусных маршрутов, которые раньше обслуживал «Автобусный парк», получило по конкурсу именно «Питеравто» (и вновь посредством ООО «ПАТП Великого Новгорода). А уже 5 января газовые автобусы этого перевозчика замёрзли и не вышли на линию на маршруте №101, соединяющем город с удалённым микрорайоном Кречевицы. Люди не могли дождаться автобуса по часу и более в 20-градусный мороз! Власти пригрозили перевозчику штрафными санкциями и расторжением договора.

Если ещё в ноябре ответственные чиновники областного правительства транспортный коллапс в городе не признавали, то уже в январе 2017-го согласились с предложением о необходимости проведения общественных слушаний по ситуации с общественным транспортом в регионе. Впрочем, когда они состоятся и будет ли от них толк — пока неизвестно. Новгородцев же ситуация раздражает ещё и потому, что на фоне резко ухудшившегося транспортного обслуживания с 1 января 2017 года в городе выросла стоимость месячного проездного билета: до 1980 рублей! Дороже нигде на Северо-Западе РФ нет.

Выборные перемены

Эксперты не раз отметили, как новгородским властям повезло, что проблемы с транспортом в Великом Новгороде произошли не до выборов, а после. В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Новгородской области в целом успешно состоялись выборы и депутатов Государственной думы РФ, и региональных парламентариев. По итогам выборов новгородские сенатор и депутат Госдумы от «Единой России» поменялись местами: сенатор Александр Коровников получил мандат депутата нижней палаты российского парламента (он выиграл выборы по одномандатному округу №134), а депутат Сергей Фабричный прошёл по списку «ЕР» в Новгородскую областную думу шестого созыва, откуда на первом же заседании был делегирован в Совет Федерации РФ.

Фактически Фабричный занял место не Коровникова, а экс-сенатора Дмитрия Кривицкого, который раньше представлял в Совете Федерации новгородский региональный парламент, поэтому в регионе освободилась ещё одна вакансия сенатора: её получил руководитель областного отделения Пенсионного фонда РФ Алексей Костюков, который теперь представляет в Совете Федерации новгородскую исполнительную власть.

В Новгородской областной думе шестого созыва также произошли перемены: теперь в ней 32 депутата, а у спикера Елены Писаревой, сохранившей свой пост, появились три заместителя. Ими стали не депутаты со стажем, как можно было бы предполагать, а новички в думе Ольга Борисова («Единая Россия»), Алексей Чурсинов (ЛДПР) и Евгений Катенов («Справедливая Россия»). Директора рынка «Народный» из Нижегородской области Катенова в регионе до сих пор не знали абсолютно — тем экзотичней выглядело его избрание на этот пост, вопреки протестам немногочисленной оппозиции.

Думские скандалы

Выборы в Новгородскую областную думу не обошлись без скандалов. За месяц до голосования ЦИК вернул в предвыборную гонку региональное отделение партии «Яблоко», которому ранее Избирательная комиссия Новгородской области незаконно отказала в регистрации списка. Председателю Борису Алексееву предложили немедленно оставить свой пост, выразив ему недоверие, но с этим решением Алексеев спешить не стал: состав облизбиркома обновился лишь в декабре, комиссию возглавила прежний зам Алексеева Татьяна Лебедева.

«Яблочники» выборы проиграли, недобрав до мандата депутата Новгородской облдумы всего 0,17% голосов, и попытались оспорить итоги выборов в суде. В канун Нового года, 27 декабря, Новгородский областной суд иск партии к облизбиркому отклонил, но в «Яблоке» уже заявили, что непременно оспорят это решение, которое считают «политическим».

Скандалы коснулись и фракции «Единой России» в областной думе. 33-летний депутат Юрий Ивлев 6 декабря был задержан в Москве при получении 2 млн долларов, за которые якобы обещал решить вопрос об изменении меры пресечения фигурантам одного из уголовных дел и положительно повлиять на ход его расследования. Новому новгородскому депутату, который оказался сыном бывшего заместителя председателя ЦИК Леонида Ивлева, предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали его как минимум до февраля 2017 года.

Читайте также: Новгородский депутат обвинён в покушении на мошенничество

Новгородские единороссы тут же открестились от Ивлева, заявив, что он — беспартийный, а в предвыборные списки «Единой России» попал благодаря системе праймериз. Правда, так получилось, что именно Ивлеву достался мандат депутата областной думы от губернатора Новгородской области Сергея Митина. Будучи «паровозом» партийного списка, Митин от него отказался, мандат передали сначала главе Окуловского района Сергею Кузьмину, а после его отказа — уже Ивлеву.

Старые и новые «громкие» дела

Прошедший 2016 год поставил точку в резонансном «дорожном» деле. В марте Новгородский районный суд огласил приговор обвиняемым в хищении средств на ремонт дорог области, среди которых был первый заместитель губернатора Арнольд Шалмуев. Он получил 8 лет 10 месяцев колонии общего режима. Вину свою Шалмуев не признал, но Новгородский областной суд оставил приговор в силе. Арнольд Шалмуев, находящийся под стражей с апреля 2013 года, в конце 2016 года потерял свой пост — его официально уволили.

Читайте подробнее: Процесс по новгородскому «дорожному» делу обошёлся без участия губернатора

Ещё один новгородский вице-губернатор Виктор Нечаев, задержанный в Москве по подозрению в мошенничестве в 2015 году, в августе прошлого года был осуждён Басманным судом столицы. Нечаев также получил реальный срок лишения свободы: три года колонии.

Под арест в 2016 году попал и высокопоставленный чиновник новгородской мэрии: вице-мэр Вадим Фадеев в мае был задержан прямо на крыльце городской администрации на глазах многочисленных журналистов, сотрудников мэрии и депутатов — в тот день было заседание городской думы. Чиновник подозревается в распространении в интернете порнографического видео с участием несовершеннолетних. Следствие в отношении него ещё продолжается.

Что касается самих следователей, в региональном управлении СКР под конец года сменилось руководство. Исполняющим обязанности руководителя стал уроженец Волгограда Станислав Белянский, который ранее занимал руководящую должность в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в Ханты-Мансийске. Сменился в ведомстве и начальник отдела по расследованию особо важных дел. Кадровые перемены в новгородском управлении СКР последовали после письма следователей президенту России Владимиру Путину, в котором они попросили дать оценку деятельности прежней исполняющей обязанности руководителя управления Екатерины Гилиной и заявили о «заказных» уголовных делах. Среди таковых, в частности, назывались уголовные дела в отношении мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева (отметим, их незаконность в 2016 году признал и суд).

Большой футбол и новый мост

К счастью, 2016-й год запомнится для Новгородской области не только скандалами. На новом стадионе «Электрон» в Великом Новгороде с апреля стал проводить свои домашние матчи футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области. Так в Великий Новгород вернулся большой футбол. Сейчас за футбольными матчами могут наблюдать чуть больше трёх тысяч зрителей. Но уже в нынешнем году к стадиону будет достроена вторая трибуна — восточная — на 4 тысячи мест. Также планируется строительство сборно-разборной трибуны ещё на 3 тысячи мест. На второй этап реконструкции стадиона потребуется 307 млн рублей, половина из которых, как уверил глава региона Сергей Митин, будет выделена из федерального бюджета.

Летом в тестовую эксплуатацию был введён новый, третий мост через реку Волхов, который назвали Деревяницким. Мост строили шесть лет, с 2010 года, вложив в объект 7,7 млрд рублей. По замыслу властей, переправа должна помочь справиться с пробками в Великом Новгороде и разгрузить два других автомобильных моста через Волхов, один из которых — Колмовский — остро нуждается в капитальном ремонте. Новый мост тестировали полгода и в декабре ввели в эксплуатацию. Она может быть затруднена проходящим поблизости газопроводом высокого давления Серпухов — Ленинград, который забыли учесть при проектировании, однако даже в сильные морозы первых январских дней 2017 года приостанавливать движение по новой переправе не потребовалось, хотя предупреждение об этом получено было. Теперь задача региональных властей — добиться переноса газопровода на безопасное расстояние.

Бюджетный баланс

2016-й год Новгородская область впервые прожила с бездефицитным бюджетом региона. На такие меры областное правительство пошло, чтобы выполнить условия Минфина по получению бюджетных кредитов. Действительно, структуру госдолга региона в 2016 году удалось переформатировать в их пользу: из 15,4 млрд рублей долга кредиты банков — только 29%. Бюджет при этом показывает рост доходов: по предварительным оценкам региональных финансистов, ожидаемое исполнение областного бюджета за 2016 год по собственным доходам превысит 22,3 млрд рублей — 100,6% к плану и 115,2% к 2015 году.

Диаметрально противоположная ситуация сложилась с бюджетом города-донора — Великого Новгорода. В областной столице вынуждены были впервые верстать бюджет без дефицита на 2017 год потому, что дальше заимствовать нельзя: муниципальный долг достиг предельного значения в 1,8 млрд рублей, при этом в его структуре лишь 9% — бюджетные кредиты, 91% — банковские.

Читайте подробнее: Мэр Великого Новгорода о бюджете-2017: «Это не бюджет, это — баланс»

Такой бюджет отказались принимать практически все депутаты городской думы: в первом чтении проект документа поддержали лишь два народных избранника, а мэру Великого Новгорода Юрию Бобрышеву спикер городской думы Владимир Тимофеев предложил уйти в отставку. Градоначальник ответил заявлениями о том, что при существующих межбюджетных отношениях в Новгородской области у Великого Новгорода нет стимула развиваться, и потребовал справедливости в финансировании областного центра. В итоге обошлось без чрезвычайного комитета, о необходимости которого заявил вице-спикер гордумы, лидер новгородской «Единой России» Владислав Букетов, но с согласительной комиссией. Бюджет города был принят сразу во всех чтениях 28 декабря, партия большинства голосовала «за» так же единодушно, как месяц назад — «против».

Этот межбюджетный конфликт позволил аналитикам заговорить о новом витке противостояния между мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым и губернатором Новгородской области Сергеем Митиным. Глава региона уже заявил прессе, что не исключает своего выдвижения на третий для него губернаторский срок.

Прогнозы на 2017-й

Что ожидать новгородцам от наступившего 2017 года? Председатель Экспертного клуба «Антоново» Алексей Громский считает, что «чего точно не следовало бы делать в 2017 году, так это пассивно «ожидать» каких-то изменений». «Для всей страны наступивший год станет годом внедрения в практику программно-целевых методов развития территорий. А они, кроме прочего, предполагают активность общества, деятельное участие в развитии территории. Собственно, наличие подобных территорий опережающего развития, точек роста и притяжения для «народных» проектов и инициатив в регионе становится основополагающим условием направления в регион дополнительных федеральных средств. «Привлеките дополнительные инвестиции, покажите народную поддержку проекта, тогда будет и поддержка на федеральном уровне», — упрощенно, в такие условия ставят сегодня многих региональных руководителей. Это считаю сверхактуальным для Новгородской области как для реципиента», — сообщил эксперт. По мнению Громского, такие проекты в регионе появляются, среди них он называет реконструкцию набережных Волхова в черте Великого Новгорода.

Читайте подробнее: В Великом Новгороде обсуждают новую концепцию обустройства набережных

«Важно, чтобы новгородцы поняли и перестроились, проявив традиционную, обусловленную исторически, активность. Этот же момент, с моей точки зрения, может стать определяющим и для дальнейшей политической судьбы многих общественно-политических деятелей Новгородской области. Умение управлять проектами, выстраивать взаимодействие не столько с федеральным центром, сколько с гражданами и деловым сообществом на месте, становится условием сохранения влияния и статуса или их приобретения. Претендентов на губернаторский пост это касается в первую очередь», — отметил он.

Главная интрига наступившего года в Новгородской области связана с губернатором, считает политический обозреватель «Новой новгородской газеты» Александр Власов. По его мнению, Сергей Митин рассчитывает на поддержку президента страны, который за последние полгода трижды побывал в скромном по российским меркам областном центре. «Однако Сергею Митину не удалось «конвертировать» внимание главы государства к своей «вотчине» в успех «Единой России» на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва. Во внутрипартийном рейтинге, насчитывающем 85 позиций, новгородские единороссы получили всего 67-е место, а по явке Новгородская область оказалась на 60-м месте», — отметил Власов. Второй серьёзный минус для губернатора, по мнению эксперта, — проникновение криминала в его ближайшее окружение: в 2016 году сразу два заместителя главы региона (Арнольд Шалмуев и Виктор Нечаев) оказались за решёткой, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Юрия Ивлева, а также против бывшего губернаторского советника Андрея Быкова. «Разумеется, многие новгородцы задаются резонным вопросом: имеет ли Сергей Митин моральное право оставаться руководителем?!» — заявил эксперт. В-третьих, Александр Власов подчеркнул, что Митину уже три с половиной года не удаётся договориться с мэром областного центра Юрием Бобрышевым, который признался в том, что губернатор хочет добиться его досрочной отставки. Также против Сергея Митина может сыграть его возраст: в июне ему исполнится 66 лет. И, наконец, по мнению эксперта, к завершению политической карьеры губернатора может подтолкнуть «низкий уровень доверия населения из-за его несдержанности, нетерпимости к чужому мнению, что не могут скрыть даже телеканалы».

«Выборы ключевой фигуры власти в регионе, губернатора — это всегда сильнейший социальный стресс, который, как вирус в организме, обостряет все «болезни» — накопленные противоречия и проблемы, — считает политтехнолог Михаил Шимановский. — В нашем случае это конфликт внутри элит, проблемы межбюджетных отношений между Великим Новгородом — донором и региональным правительством, которому уже в первом квартале этого года придётся заниматься секвестром, в том числе и социальных статей расходов». Шимановский говорит о крайне низких рейтингах доверия к власти в целом и к губернатору в частности, имеющих тенденции к продолжению падения. «В этих параметрах анонсированный Сергеем Митиным свой выход на губернаторские выборы третьего срока противопоказан как для региона, так и для перспектив президентской кампании 2018 года», — считает эксперт.

Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов, напротив, убеждён, что перспективы у губернатора Сергея Митина на посту губернатора Новгородской области «очень хорошие, и президент Путин его поддерживает». «Почему? Три момента. Во-первых, вполне достойно и результативно решаются экономические вопросы Новгородской области. Область стабильна, и в сегодняшних непростых экономических реалиях она вполне справляется с грузом региональных проблем. Более того, в силу разных причин Митин взял на себя дополнительную ответственность и перед жителями областного центра и активно занимается проблемами Великого Новгорода. Во-вторых, федеральный центр сегодня считает губернатора Митина одним из сильнейших лоббистов своей территории. В том смысле, что Митину удается решить многие проблемы Новгородчины, используя деловые контакты в правительстве России и личные контакты с президентом Путиным. Мне кажется, что к Митину у Путина нет серьезных претензий как к губернатору. Третье: Митину, несмотря ни на что, сложно, но удается договариваться и не раздувать до федерального внимания вопросы взаимодействия с региональными элитами, как бы они ни говорили и ни думали обратное», — пояснил эксперт. Сергей Маркелов считает, что, в новом году в регионе будет лучше «с точки зрения социальных гарантий государства перед новгородцами». «И гарантом этого выступает губернатор Митин. Думаю, все задуманные областные проекты с федеральным финансовым участием будут продолжены и точно завершены по плану. Думаю, что новгородцы активно поучаствуют в избирательной кампании и выберут губернатора, которого им предложит президент Путин и с которым они будут жить и работать следующие годы», — заявил Сергей Маркелов.

К слову, в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации за декабрь 2016 года Агентства политических и экономических коммуникаций Сергей Митин занял 55-ю строчку, потеряв 11 позиций. Эксперты агентства отметили, что у губернатора Новгородской области «сохраняется неопределенность с выдвижением на новый срок». Впрочем, ситуация прояснится уже совсем скоро: очередной выборный год настал.