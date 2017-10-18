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Одним из наиболее важных итогов 2016 года в Беларуси можно считать зафиксированный многими экспертами, учеными, журналистами и не только из Беларуси, но и из России, Украины, Прибалтики, Польши процесс националистической белорусизации. Власти, по понятным экономическим причинам, пытаются от этого отказаться. Но даже прозападная оппозиция в Беларуси, которая долгие годы чувствовала себя подавленной, а свои идеологические представления растоптанными, расправила плечи и открыто стала говорить о том, что именно так расценивает многие действия белорусских властей в идеологической и языковой области.

Какие можно привести факты в поддержку того, что в Беларуси идет ползучая националистическая белорусизация? Приведу только несколько, так как формат статьи не позволяет вместить даже их малую толику.

Первое. Из двух представленных в парламенте оппозиционерок, одна — Елена Анисим — представляет общественное объединение «Товарищество белорусского языка». Возглавляет его Олег Трусов — один из видных деятелей Белорусского народного фронта (БНФ) в прошлом. Данная организация имеет давнюю историю и считается главной в стране общественной организацией на страже белорусского языка. Ее назначение в парламент весьма символично, так как теперь власть может с ее помощью продвигать в стенах парламента те инициативы, которые не может по причине союзнических отношений с Россией выдвигать сама.

Второе. Приблизительно с лета 2014 года, сразу после Русской весны и возвращения Крыма на Родину, в Беларуси началась массовая продажа сувенирной, и не только сувенирной, продукции с национальной символикой. Причем в этом процессе стали участвовать и государственные предприятия. В этом не было бы ничего удивительного, в каждой стране так. Но дело в том, что до этого двадцать лет эта символика была практически запрещенной. Например, болельщикам запрещалось проносить бело-красно-белые флаги на стадионы, чтобы болеть за национальные команды по разным видам спорта. И тут, именно после Русской весны 2014 года, начался бурный процесс коммерционализации национальной символики.

Третье. Вся страна, особенно Минск, увешана бигбордами за государственный счет, на которых подчеркиваются преимущества белорусского языка перед русским. В кампанию по белорусизации включилось и представительство кампании «Самсунг» в Беларуси. Или такой плакат: «ма-ма = мо-ва / любiш маму?» У любого ребенка при его просмотре вполне может возникнуть такой вопрос: «Если я говорю по-русски, а не по-белоруски, я что, маму не люблю?» Или такой: «Что: любить маму можно только по-белоруски?».

Лично я ничего не имел бы против такого рода плакатов, как говорится — не мешает, если бы в Беларуси, в которой два государственных языка, параллельно плакатам на белорусском языке висели аналогичные плакаты на русском, то есть подчеркивалось достоинство и красота двух государственных языков. Но по всей стране нет ни одного такого плаката с русским языком. Это говорит об ущербности русского языка? И как это воспринимать русскоговорящим жителям республики, которые в Беларуси составляют подавляющее большинство? Соответственно, возникает вопрос — как иначе воспринимать тотальное доминирование таких плакатов и только на одном языке, оплачиваемых, кстати, государством, как не насильственную белорусизацию? Это, во-первых.

Во-вторых. Такого рода плакаты оплачиваются и висят, что очень недешево, за счет государственного бюджета. То есть за счет всего населения Беларуси. Но 90−95% жителей республики говорит на русском. И это за их счет оплачиваются эти плакаты. Кто-то спрашивал у подавляющего большинства населения — хотят ли они, чтобы их налоги шли на оплату рекламы того языка, которым они не пользуются?

Четвертое. Белорусские национальные команды по различным видам спорта начали активно использовать ранее запрещенную, по сути, символику на одежде. Отдельные сети заправок и магазинов переходят на обслуживание клиентов на белорусском языке.

Пятое. В учреждениях дошкольного образования вводятся дни на белорусском языке. Пока раз в неделю. Но никто у родителей не спрашивает — хотят они этого, не хотят, сказали — ходить строем, значит, ходите строем. Про топонимику в городах и про минское метро — говорить даже не буду, слишком много на эту тему сказано. О том, что белорусизация идет полным ходом, радостно говорят оппозиционные эксперты.

Например — «Белорусчина выходит из того элитарного гетто, где она была ранее». Или: «Угроза присоединения Белоруссии к России по крымскому сценарию лежит в основе политики «мягкой белорусизации», которую проводит Александр Лукашенко. Об этом говорится в опубликованных 24 ноября статьях в польском издании Gazeta Wyborcza и литовском Geopolitika.

«Крым научил Лукашенко белорусскому патриотизму» — под таким заголовком опубликовал свою статью корреспондент Gazeta Wyborcza в Гродно, активист непризнанного Минюстом Белоруссии (но поддерживаемого Варшавой) «Союза поляков в Белоруссии» Анджей Почобут.

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров «обращает внимание на то, что сама по себе «ползучая белорусизация» происходит в Беларуси давно. Но она не носит осмысленный, планомерный характер, а является, скорее, спонтанной реакцией на внешние раздражители.

Политолог, эксперт Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) Сергей Николюк убежден, что белорусизация как процесс в стране действительно идет.

Председатель «Товарищества белорусского языка» Олег Трусов отметил, что тенденция к белорусизации наблюдается в стране в последние годы. «Настоящая белорусизация — это когда президент половину речей произносит по-белорусски, а в 50 процентах школ и вузов ведется обучение на белорусском языке», — подчеркнул Олег Трусов.

И таких мнений и статей со стороны прозападной оппозиции — огромное множество. Поэтому когда белорусские власти говорят, что это кто-то из России «разжигает», то они явно пытаются скрыть очевидное. Белорусизация идет, и об этом с нескрываемым удовольствием говорят сами прозападные политики и эксперты в республике.

Шестое. В 2015 году руководство Белоруссии продолжило курс на формирование новой идентичности белорусов. Выступая 20 января на 42-м съезде созданного в поддержку Александра Лукашенко формально «общественного», но финансируемого из госбюджета объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», руководитель постсоветской республики заявил: «Культура — вот что делает белоруса белорусом, а не просто «тутэйшым», в какой бы точке земного шара он ни находился. Не только наше богатейшее наследие: литература, музыка, архитектура — но и язык, который мы должны знать, история, которую мы должны помнить, и ценности, которые мы должны уважать».

На следующий день, 21 января на пресс-конференции в Минске, поясняя позицию Лукашенко, министр образования Михаил Журавков заявил: «На мой взгляд, мы придем к тому, что у нас больше половины предметов будут на белорусском языке». По словам министра, в первую очередь перевод преподавания с русского на белорусский коснется предметов история Белоруссии и география. Журавков подчеркнул: «Изучать географию и историю Белоруссии, конечно же, нужно на белорусском языке». Министр сообщил также об активном участии Минобраза в «белорусизации», указав на рекомендацию Белгосуниверситету перевести преподавание истории «для всех студентов» на «мову». Как и следовало ожидать, «рекомендация» министерства стала фактически приказом не только для государственных учреждений образования, но и для частных.

Но это мы еще берем только белорусскую ситуацию. А каковы вообще процессы в мире? Происходит ли глобализация в мире языков? Да, конечно, малые языки очень быстро вымирают. Поэтому возникает вполне логичный вопрос — зачем учить детей тому языку, который им в жизни нигде, кроме общения с родней, что также в нашем глобализированном и урбанизированном мире почти ушло, не пригодится?

Так как о Беларуси многие вещи, оказывается, писать нельзя, в отличие от России, — могут дать срок, то приведу цитату известного эксперта по Украине Александра Роджерса: «Если вы учите своего ребёнка украинскому (как основному, как языку мышления) — вы его заведомо ограничиваете и отупляете. Вторая причина — отсутствие будущего. Украинский язык — мертворождённый и/или вымирающий. Почему все 25 лет незалежности его постоянно навязывают и насильственно насаждают? Потому что при равных возможностях он неизбежно вытесняется другими языками. На большей части Украины — русским, в некоторых районах западной — польским и венгерским».

Седьмое. Факт маленький, но показательный: «Лотерея Управления делами президента на 50% перешла на белорусский язык». За счет какого языка происходит увеличение белорусского в лотерее — ответ очевиден — за счет русского.

Как показала печальная история попытки насильственного внедрения белорусского языка в 1990—1994 годах, дай белорусизаторам палец, они руку по локоть откусят. Какие же планы у этих деятелей?

В середине декабря избранная депутатом белорусского парламента Елена Анисим из ТБМ организовала круглый стол, на котором стал понятен ее подход к продвижению белорусского языка в обществе. Так, при постановке ребенка на учет в детский сад, а также при написании заявления на прием в школу или другое учреждение образования родителям нужно будет письменно предлагать в виде заявления выбор языка обучения. Что имеется в виду — что директор школы или садика вполне ультимативно может потребовать от родителей выбрать белорусский язык обучения иначе не зачислит ребенка в учреждение образования.

С целью поощрения преподавания разных дисциплин на белорусском языке Анисим предлагается сделать надбавку к зарплате в размере 30% оклада учителя или преподавателя. Данное новшество также является нарушением действующего законодательства и может рассматриваться как дискриминация педагогов, работающих на русском языке.

То есть, по сути, беларусизаторы хотят повторения ситуации 1990−1994 годов, когда именно таким насильственным образом они стали добиваться того, что учреждения образования стали навязывать белорусский язык. Других методов у них нет, так как подавляющее большинство родителей выберут русский для своего ребенка. А вот если опять в сфере образования возродится диктат белорусизаторов, то тогда белорусское общество снова откатится в начало 90-х в плане подавления Русского мира в республике.