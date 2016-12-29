Новосибирскую область трудно назвать спокойным регионом — новосибирцы умеют заявить о своей позиции и отстаивать ее. Активности добавляют и власти — как региональные, так и муниципальные. Известно, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий является сторонником «Единой России», а мэр областного центра Анатолий Локоть — первым секретарем обкома КПРФ. Периодически из-за этого возникают полярные мнения, которые иногда даже переходят во взаимные перепалки, чаще всего в приближенных к главам СМИ. Иногда этот же факт приверженности разным политическим объединениям пытаются, как говорится, «притянуть за уши» к тому или иному событию и позициям глав города и области. Часто споры проходят в плоскости власти — рядовые граждане. И таких событий в уходящем году было немало.

Анна Алябьева ИА REGNUM Монстрация в Новосибирске 1 мая 2016 года

Год 2016 был насыщенным как на политические события, так и на социальные, что вполне естественно для такого региона как Новосибирская область и его областного центра. В этом году была поставлена точка сразу в двух резонансных делах — деле о жестоком убийстве школьницы Карины Залесовой (ее убийца приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии) и деле новосибирца Виктора Ганчара, который убил незнакомого гостя, пытавшегося зайти к нему в квартиру, где мужчина находился с двумя несовершеннолетними детьми.

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А еще были споры вокруг планируемого строительства четвертого моста и введения платных парковок, выборы в Государственную думу и уголовные дела по мошенничеству с муниципальными квартирами.

Но, пожалуй, наиболее важными и более заметными как на внутрирегиональном уровне, так и на уровне страны можно отметить такие события, как Монстрация (которая лидирует по значимости уже второй год подряд), перевод часов и под конец года — рост тарифов на услуги ЖКХ сразу на 15%, который вызвал негативную реакцию населения и привел к акции протеста в 30-ти градусный мороз.

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Не успела забыться история о похождениях Монстрации в Новосибирске в 2015 году, как подоспело продолжение истории. И, конечно же, все что происходило с молодежным абсурдистским шествием в прошлом году, подогрело интерес к этому мероприятию в этом.

Напомним, в 2015 году новосибирские городские власти так и не согласовали шествие Монстрации по Красному проспекту. Но монстранты все же собрались 1 мая на площади Калинина, решив присоединиться к первомайскому шествию профсоюзов. Однако правоохранительные органы сделать им этого не позволили. Организатор акции, художник-авангардист Артем Лоскутов, после мероприятия был задержан. Его признали виновным в организации несанкционированного массового мероприятия. Он был арестован на десять суток и оштрафован на 5 тыс. рублей.

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События же вокруг Монстрации-2016 начались в буквальном смысле загодя. В середине мая 2015 года мэрия Новосибирска заявила, что намерена вернуть Монстрации первоначальный смысл и возглавить акцию. Это не понравилось вдохновителю акции Артему Лоскутову.

В марте 2016 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил монстрантов присоединиться к официальному молодежному шествию 1 мая, организатором которого выступал департамент культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска — его назвали Всешествием.

Появились разногласия в вопросе, по какому пути идти монстрантам. Сами участники настаивали на главной улице города — Красном проспекте, власти предлагали маршрут от театра «Глобус» до Государственной публичной научно-технической библиотеки, а полиция и вовсе ратовала за набережную реки Оби. Не остались в стороне и новосибирские православные активисты, которые тут же потребовали от мэра не только не поддерживать проведение Монстрации в городе, но и вообще запретить это шествие. И пригрозили ему волнениями из-за Монстрации.

В ситуацию решил вмешаться губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Он заявил, что не нужно запрещать Монстрацию, необходимо правильно урегулировать нарастающий конфликт. И призвал городскую власть, организаторов неформального молодежного шествия и православных активистов к диалогу.

«Не все у нас православные в городе. Есть люди, кто придерживается иных взглядов, других конфессий. С этим надо считаться и учиться с этим жить», — заявил позже Анатолий Локоть, отметив, что отменять ничего не собирается.

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Свою лепту в вопрос решило внести новосибирское региональное отделение партии «Яблоко», которое заявило о намерении помочь идеологу Монстрации Артему Лоскутову провести первомайское шествие на Красном проспекте. Позже и самому «Яблоку» не разрешили пройти шествием по центральной улице Новосибирска в том числе из-за Лоскутова.

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В середине апреля шумиха и интерес вокруг спора организаторов Монстрации и представителей власти городской переросла из регионального вопроса в федеральный — к обсуждениям присоединились некоторые политические деятели. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы 15 апреля заявил, что проведение Монстрации в Новосибирске в день православной Пасхи 1 мая может стать опасным прецедентом, эта акция может быть нацелена на будущее осуществление «оранжевой революции» в России. А тогда еще детский омбудсмен Павел Астахов отметил, что молодежное шествие подобного формата не вредит здоровью и развитию детей. В ответ представители Всешествия пригласили Владимира Жириновского на свое мероприятие.

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После всех споров и попыток отстоять Красный проспект Лоскутов согласился присоединиться к Всешествию. Проблемы при согласовании Артем Лоскутов объяснил «внутренними интригами» между городской и областной властями: «здесь действительно происходят какие-то внутренние интриги в местной политической тусовке».

А мэр Новосибирска Анатолий Локоть неоднократно заявлял, что он против политизации вокруг Монстрации, и отказы официально объяснял невозможностью обеспечить участникам шествия безопасность.

В свою очередь независимый депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус отмечала, что противоречия между Локтем и монстрантами выглядят надуманными.

«Видимо, важная часть Монстрации в ее текущем воплощении — это не только шествие с плакатами, но и тема противостояния. Это право организаторов, действовать именно так, провоцируя в каком-то смысле систему. Ужасного я в этом ничего не вижу. Видимо, этот опыт нужен нашему городу», — говорила в конце апреля депутат.

В итоге монстранты прошли шествием за Всешествием, правда, держась от них на небольшой дистанции, по маршруту от театра Глобус до пл. Пименова.

Несмотря на то, что в преддверии мероприятия, обстановка вокруг Монстрации была накалена и непонятна, само шествие прошло довольно спокойно и весело. Горожанам вообще было неважно, кто и с кем спорил и что запрещал — они пришли отметить Праздник весны и труда по-молодежному. И, судя по счастливым и довольным лицам большинства, это им удалось.

Но после завершения мероприятия Артема Лоскутова задержала полиция. Позже Центральный районный суд Новосибирска назначил Лоскутову штраф за несогласованное шествие с абсурдными плакатами и лозунгами. А Октябрьский суд постановил прекратить административное дело ввиду отсутствия состава правонарушения.

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Отметим, что и в прошлом году Лоскутов был задержан на 10 суток после шествия. А потом международная организация Amnesty International назвала его узником совести.

Насколько вопрос о Монстрации, в плане ее согласования и проведения, закрыт, станет понятным 1 мая 2017 года. Но совершенно очевидно, что постепенно интерес к такому формату проведения мероприятия, будет падать. И либо шествие с абсурдистскими лозунгами станет частью новосибирского Первомая, либо утратить свою привлекательность для горожан. А может быть, ее организаторы найдут новый способ «оживить» мероприятие.

Споры о времени развели новосибирцев по разные стороны часовой зоны

Противостояние наблюдалось в этом году и по вопросу реформы часовых поясов. Вопрос этот в 2016 году начался с одиночного пикета перед зданием Законодательного собрания Новосибирской области в конце января. Требование — как можно быстрее рассмотреть вопрос о переходе региона на 4-х часовую разницу с Москвой (до этого разница во времени со столицей составляла три часа). Вопрос поднимался еще летом в 2015 году, но так и не был тогда решен.

Многие депутаты областного парламента выступили за перевод стрелок, а губернатор области Владимир Городецкий посчитал это плохой идеей. В феврале к сторонникам часовой реформы присоединился мэр Новосибирска Анатолий Локоть — он выступил за переход на четырехчасовую разницу с Москвой. В итоге было решено создать рабочую группу, чтобы определить в каком часовом поясе лучше жить новосибирцам. Время шло, а вопрос так и висел в воздухе, в то время как другие регионы Сибири уже переходили в другие часовые пояса.

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Новосибирская область рисковала остаться одним из немногих регионов в Западной Сибири с трехчасовой разницей с Москвой. Власти же были убеждены, что в этом вопросе нужен тщательный подход и анализ с привлечением специалистов различных сфер, мнения которых были полярны. Проводились бесконечные обсуждения и опросы населения, митинги и пикеты как «за», так и «против».

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Некоторые эксперты и здесь усмотрели конкуренцию основных политических сил и уровней власти.

«Инициатива рассмотрения вопроса о переходе в другую часовую зону, поддерживаемая мэром Новосибирска, была предложена одним из депутатов из фракции КПРФ. Предложение правительства Новосибирской области пока не рассматривать этот вопрос и создать рабочую группу, было поддержано большинством депутатов законодательного органа, которое составляют представители фракции политической партии «Единая Россия». Содержание этого политического противостояния составляет одну из главных интриг общественной жизни области. Оно возникло не сейчас, а существует уже несколько лет», — говорил ИА REGNUM источник в Законодательном собрании области.

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В начале мая рабочая группа по изучению вопроса о целесообразности перехода Новосибирской области в другой часовой пояс рекомендовала комитету Законодательного собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения подготовить соответствующие поправки, обеспечивающие переход региона на четырехчасовую разницу во времени с Москвой. В итоге, после многочисленных взаимных претензий, опросов и акций протестов, на сессии 26 мая новосибирские депутаты одобрили переход области в часовой пояс UTC+7. 24 июля в 2 часа 00 минут Новосибирская область все же перешла из 5 часовой зоны в 6 часовую зону (МСК+4, московское время +4 часа, UTC+7).

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И вот, спустя пять месяцев, у новосибирцев пока не возникло желания каким-то образом оспорить решение или вернуть трехчасовую разницу с Москвой.

Повышение тарифов или бессмысленный спор о прибыли

Конец года в Новосибирской области сложно назвать спокойным. В декабре борьбу новосибирцев против повышения тарифов на услуги ЖКХ освещали не только региональные СМИ, «засветилась» область и на федеральных каналах.

В ноябре премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг. Для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%. Новосибирские власти решили пойти своим путем и согласовали повышение тарифов для города Новосибирска сразу на 15%, обосновав его сначала износом коммунальных сетей — данные звучали разные: от 70 до 95%. А позже и вовсе «проговорились», что этот процент еще должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за слишком экономных новосибирцев. Слишком экономных новосибирцев возмутил даже не сам факт повышения, сколько отсутствие информации о том, почему все эти годы не предпринимались попытки изыскать средства, в том числе из прибыли ресурсоснабжающих организаций, на ремонт сетей. Один из депутатов горсовета Новосибирска Наталя Пинус (она и еще три депутата городского парламента проголосовали против повышения тарифов) сравнила ситуацию с покупкой потребителями сначала пекарного оборудования для пекаря, а потом еще и самого хлеба.

«Вопрос, на какие цели идут средства от повышения тарифов? Кто и когда тщательно проверял отчетность «СибЭко»? При анализе годовых отчетов «СибЭко» возникает множество вопросов к совершенным тратам. Насколько эти траты оправданы? Эти деньги могли бы использоваться акционерным обществом на ремонт теплотрасс, но идут на другое. Мне лично кажется, что многие траты представляют собой увод денег в дочерние компании. Можно догадываться, для чего», — говорила Пинус.

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Новосибирцы решили оспорить решение властей и выйти на митинг против резкого роста тарифов. О своем намерении они, как и положено, уведомили мэрию города. Уведомление было подано в городскую администрацию 8 декабря. В ответном письме, подписанном мэром Анатолием Локтем, новосибирцам отказали в проведении акции протеста на главной площади города — площади Ленина, аргументировав тем, что 24 декабря (на который был запланирован митинг) весь день площадь будут чистить от снега. И предложили горожанам провести свою акцию протеста на набережной реки Оби, у памятника Александру III.

Пока горожане готовились к митингу, во властных структурах Новосибирской области и Новосибирска происходили события, иногда доходящие до абсурда.

Под натиском возмущений председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев направил на имя губернатора письмо, в котором попросил отменить одобренное ранее самим же советом депутатов решение о повышении тарифов. Асанцев подчеркивал, что в противном случае все это может привести к наступлению неблагоприятных последствий и социальной нестабильности в Новосибирске. Но нестабильность главу Новосибирской области не испугала. Губернатор, как первоисточник всего этого повышения, заявил, что готов взять на себя ответственность за свое же решение. А новосибирское региональное отделение КПРФ, первым секретарем которой является мэр Новосибирска Анатолий Локоть, и вовсе обвинило одного из организаторов митинга против роста тарифов Виктора Козодоя в подготовке таким образом февральской революции. На фоне всего это новосибирцев еще больше утвердило в решении провести акцию протеста заявление руководителя департамента по тарифам Гарея Асмодьярова, который заявил, что повышение тарифов произошло по сути из-за того, что новосибирцы потребили меньше электроэнергии, тепла и воды, чем запланировал производитель. Из-за этого организация недополучила миллионы.

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Несмотря на попытки властей ослабить социальную напряженность, пусть даже таким нелепым способом как запрет проведения митинга в центре города, новосибирцы все же провели акцию протеста. Им не помешал даже 30-ти градусный мороз. На набережную Оби 24 декабря пришли по разным подсчетам от 200 до 300 новосибирцев. Выразить свое несогласие с проводимой политикой новосибирских властей пришли мамы с грудными детьми, мужчины и женщины, пенсионеры и работающие граждане.

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В конце мероприятия была зачитана и принята единогласно резолюция, в которой участники обратились к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, сибирскому полпреду Сергею Меняйло, губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, мэру Новосибирска Анатолию Локтю и председателю совета депутатов города Дмитрию Асанцеву с требованием отменить действующее постановление об индексации тарифов. Жители выступили за повышение стоимости услуг ЖКХ не выше инфляции. Стоит отметить, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий уже принял окончательное решение и подписал постановление, которым утвердил предложенные ранее параметры роста. В соответствии с документом, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Например, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%. В то же время обоснованность роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске в настоящее время проверяет прокуратура Новосибирской области. Результаты ведомство обещало обнародовать после новогодних праздников. Ситуацией заинтересовался и Общероссийский народной фронт, который обратился в УФАС с просьбой также провести проверку.

«Нежелание органов власти искать компромиссные решения спровоцировали социальную напряжённость»

Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета Новосибирского государственного университета Ольга Валиева считает, что рост тарифов на услуги ЖКХ на 15% является, безусловно, одним из важных событий уходящего года.

«Он (рост) имеет долгосрочное значение для всей экономики области. Поскольку затрагивает интересы как жителей, так и бизнеса. Растут расходы сектора домашних хозяйств в условиях сократившихся доходов и повышения цен практически по всем жизненно важным направлениям: от товаров первой необходимости до лекарств. Растут расходы бизнеса, выручка которого в кризис и так упала по разным оценкам от 30 до 70%. Это долгосрочный фактор, который будет определять размеры издержек на организацию экономической деятельности и в конечном итоге иметь значение для инвестиционной привлекательности региона, поскольку для инвесторов определяющим является уровень затрат на организацию и функционирование бизнеса», — сказала ИА REGNUM Ольга Валиева, подчеркнув, что ещё одно значимое событие — это снятие с поста директора Технопарка Дмитрия Верховода.

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«В регионе, где ключевым направлением развитие являются новые технологии и именно они определяют его потенциал, огромная ошибка принимать кадровые решения без учёта мнения резидентов. С таким подходом мы становимся неконкурентоспособны для реализации крупных инвестиционных проектов, ни один нормальный инвестор не захочет рисковать в условиях неопределённости и отсутствия механизмов защиты собственных интересов. Это значит не будет инвестиций и роста налогов, а будет хронический дефицит бюджета и недофинансирование социальных обязательств. Нет надобности напоминать, что нежелание органов власти искать компромиссные решения в диалоге с общественностью и бизнесом спровоцировали социальную напряжённость, а это ещё один минус региону в его долгосрочном развитии», — считает кандидат экономических наук.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов полагает, что самым важным событием года в регионе стало изменение отношения общества к КПРФ.

«Длительное время коммунистам удавалось позиционировать себя как защитников интересов народа и точкой консолидации различных общественных сил, однако результаты прошедших парламентских выборов показали, что жители Новосибирска и области больше их в таком качестве не воспринимают, а воспринимают их как еще одну «партию начальства». Кроме того, как показала медиана мэра, КПРФ растеряла поддержку и в среде общественных активистов. Публичная поддержка повышения тарифов нанесла еще один тяжелый удар по имиджу КПРФ в Новосибирской области. Куда больший, чем по «Единой России». А митинг против тарифов, прошедший 24 декабря, наглядно продемонстрировал, что широкие общественный коалиции можно формировать и без участия парламентских партий. При этом запрос в обществе на противовес партии власти остался, а, следовательно, в следующем году должна сформироваться сила либо коалиция, которая заполнит образовавшийся вакуум. Что же касается будущего КПРФ в Новосибирской области, то на мой взгляд партии предстоят непростые времена, так как дублер «Единой России» обществу не нужен», — высказал свое мнение о главных событиях 2016 года ИА REGNUM Ростислав Антонов.

Политолог Сергей Бирюков наиболее значимым событием уходящего 2016 года в Новосибирске также считает митинг против повышения коммунальных тарифов.

«Значение этой акции связано с процессом консолидации городского сообщества на базе осознанных интересов и с помощью социально-сетевых технологий. Подобная консолидация способна оказать существенное влияние на линию поведения региональных и муниципальных властей, обеспечив действие механизма обратных связей и коррекцию проводимой ими политики в социально-экономической сфере», — отметил Бирюков ИА REGNUM.

Решение о повышении тарифов принято властями Новосибирской области в уходящем году, однако действовать они начнут с 1 июля 2017 года. Не озвучены еще итоги проверок различных ведомств по этому вопросу, в том числе прокуратуры. А это значит, что возникшая под конец года резонансная и проблемная для населения региона тема еще покажет себя в будущем году.