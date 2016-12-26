Новосибирский суд прекратил преследование мужчины, убившего незваного гостя

В сентябре 2014 года Виктор Ганчар превысил меры самообороны и убил мужчину, который попытался зайти к нему в квартиру

Новосибирск, , 08:23 — REGNUM В Новосибирске суд прекратил уголовное преследование Виктора Ганчара, которого ранее приговорили к реальному сроку за убийство незваного гостя.

Сегодня, 26 декабря, суд пересмотрел дело, которое вызвало широкий общественный резонанс. Суд признал Виктора Ганчара виновным по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и прекратил уголовное преследование из-за истечения сроков давности, сообщают «Вести. Новосибирск». Гражданский иск матери погибшего суд оставил без удовлетворения.

Напомним, в сентябре 2014 года Виктор Ганчар превысил меры самообороны — избил незнакомца, пытавшегося зайти к нему в квартиру, где он в это время находился с двумя несовершеннолетними детьми. Мужчина позвонил в квартиру, когда дверь ему открыла дочь Ганчара, он схватил ее за руку, и девочка позвала на помощь. На крики вышел глава семейства. Виктор Ганчар вытолкал незнакомца за дверь, а потом отреагировал на его попытки вернуться, завязалась потасовка. Один из ударов для незваного гостя оказался смертельным — у мужчины случился разрыв печени. Погибшим оказался ранее судимый за грабежи и продажу наркотиков 32-летний Артем Галкин. Суд приговорил Виктора Ганчара к семи годам колонии строго режима. Представителей новосибирской общественности возмутил такой приговор. Новосибирцы собирали подписи в защиту и поддержку мужчины, выходили на акции протеста.

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Людей возмутило то, что Виктор Ганчар будет отвечать за вынужденную защиту семьи и жилища. Люди требовали освободить мужчину. Позже в Новосибирском областном суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб по делу. Однако суд апелляционной инстанции смягчил наказание лишь на полгода — до 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Акции протеста продолжились.

Представители прокуратуры попросили суд переквалифицировать статью обвинения со ст.111 (причинения тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) на ч.1ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначить наказание в 1 год 3 месяца колонии. В августе Ганчара выпустили под подписку о невыезде. Дело было направлено на пересмотр.

В свою очередь мать погибшего также подала исковое заявление. Людмила Галкина требовала защитить честь и достоинство и взыскать компенсацию морального вреда.

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