После смерти первого президента Узбекистана его предполагаемый преемник Шавкат Мирзиёев демонстрирует открытость по отношению к соседям: Таджикистану и Киргизии. Некоторые аналитики предполагают, что это часть предвыборной программы временно исполняющего обязанности главы государства.

Цитата из к/ф «Три Мушкетера». реж. Джордж Сидни. США. 1948 Винсент Прайс. Кардинал Ришелье гладит свою кошку

Таджикский политолог Хайрулло Мирсаидов скептически оценивает заявления Мирзиёева о налаживании добрососедских отношений между Ташкентом и Душанбе.

«Обещания человека, который еще официально не стал президентом Узбекистана, и ему необходимо победить на честных и демократических, по официальным заявлениям Ташкента, выборах, не дорого стоят. Значит ли это, что при любом раскладе итогов президентских выборов в Узбекистане официальный Ташкент будет готов вернуть былые связи с Таджикистаном, либо это личная инициатива Шавката Мирзиёева? Играет ли во всем этом роль то, что Мирзиёев является выходцем из Таджикистана?» — задался вопросом эксперт.

По мнению собеседника редакции, неоднозначная политическая ориентация, которую демонстрировали узбекские власти в течение последних 25 лет, не позволяет делать оптимистичные выводы.

«Конечно, решение железнодорожных проблем, строительство ГЭС и возобновление авиасообщения, о которых говорил Абдулазиз Камилов, очень важны для обеих стран. Но, за годы независимости подобных заявлений было очень много, и реально в это можно будет поверить, только когда эти проблемы решатся. А, может, все это официальный Ташкент начнет реализовывать только после президентских выборов», — подчеркивает Мирсаидов.

Эксперт утверждает, что для официального Душанбе не имеет принципиальной разницы, кто именно будет президентом Узбекистана, да и повлиять на ход выборов в соседней стране Таджикистан не может. Главное для Таджикистана — возобновление действительно добрососедских отношений, которые значительно улучшат жизнь народов двух стран.

«Другой вопрос: почему Ташкент в первую очередь сделал реверанс в сторону Таджикистана, ведь такие же сложные отношения у Узбекистана и с другими соседями. В первую очередь это может быть связано с миллионами этнических таджиков, живущими на территории Узбекистана», — поясняет он.

Таджикский аналитик высказал мнение, что сближение с Таджикистаном позволит Мирзиёеву заручиться поддержкой этой части населения, которая долгие годы оторвана от своих родственников и друзей, находящихся в соседнем государстве.

Кроме того, считает политолог, не стоит забывать о соседнем неспокойном Афганистане. Ташкент беспокоит скопление огромной массы боевиков в опасной близости от своей территории. Единственным реальным союзником в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в данном случае может быть только Таджикистан, который также имеет весьма протяженную границу с Афганистаном.

«Таджикистан — единственный из соседей Узбекистана, еще не присоединившийся к Евразийскому союзу, в случае вступления в который Узбекистан может столкнуться с мгновенным дефолтом, о чем в Ташкенте прекрасно знают. В этой связи нельзя не отметить визит Путина в Узбекистан после смерти Ислама Каримова. Никаких обещаний о наращивании сотрудничества с Россией и тем более о вхождении в ЕАЭС Шавкат Мирзиёев российскому президенту не дал», — отмечает он.

Подводя итог, таджикский эксперт подчеркивает, что Шавкат Мирзиёев хоть и уверен в своей победе на президентских выборах, которые в Узбекистане пройдут 4 декабря 2016 года, тем не менее заинтересован в том, чтобы это мероприятие прошло максимально гладко — как без колебаний внутри страны, так и без угроз извне. В этом случае наилучшим союзником Ташкента может быть только Таджикистан. Не исключено, что, наладив отношения с Таджикистаном, Мирзиёев будет склонять своего таджикского коллегу не вступать в Евразийский экономический союз.

«В этом вопросе Ташкент найдет хорошего союзника в лице Китая, который еще может помочь и кредитами, и мощными инвестиционными вливаниями», — резюмировал Хайрулло Мирсаидов.