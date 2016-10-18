Несмотря на заявления премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, по мнению которого битва за освобождение второго по величине города Ирака Мосула будет скоротечной и относительно бескровной, в реальности операция по выдавливанию террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из города может превратиться в затяжную и кровопролитную кампанию, пишет Дэниэл Р. ДеПетрис в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отступление

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Если посмотреть на битву за Мосул с чисто количественной стороны, то она покажется просто прогулкой для правительственных сил Ирака. Так, по разным оценкам, около 30 тыс. военнослужащих армии страны будет противостоять 3—4,5 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые страдают недостатком боеприпасов и оружия, деморализованы из-за прошлых поражений и по большей части изолированы и неспособны получать подкрепления из Сирии или других частей Ирака.

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Благодаря тому, что операция по освобождению города готовилась на протяжении многих недель, в ходе которых армия Багдада проводила операции в 60−80 км от города, удалось добиться истощения ресурсов радикалов. Захват базы ВВС Кайярах стал особенно значимым событием. С помощью этой базы, расположенной в 60 км от осажденного Мосула, к нему из столицы удалось перебросить оружие, боеприпасы и подкрепление, а также дополнительный контингент американских советников. Они займутся определением целей и окажут поддержку иракской армии, которая и будет вести борьбу за освобождение города.

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Тем не менее битва за второй по величине город Ирака не заключается только в цифрах. Освобождение города будет носить любой, но только не привычный характер, и никто не знает, как отреагируют боевики группировки на десятки тысяч военнослужащих, входящих в город. Когда специальный посланник президента США Бретт Макгурк отвечал на вопросы журналистов в Государственном департаменте США, он даже не делал вид, что знает, какие контрмеры террористы из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут принять, чтобы остановить продвижение армии Ирака, а также усложнить задачу освобождения города с населением в один-два миллиона человек.

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По словам официального представителя командования совместной объединённой оперативной группировки в рамках операции «Непоколебимая решительность» полковника ВВС Джона Дориана, он уверен, что битва за Мосул будет «на порядок сложнее, чем освобождение таких городов, как Рамади, Эль-Фаллуджа и Шаркат». В них, подчеркнул он, население было либо гомогенным в плане конфессиональной идентичности, либо достаточно немногочисленным, чтобы риск потерь среди мирного населения был незначительным.

В этой операции действительно много неизвестных. Вооруженные силы Ирака, которым активно на протяжении всей кампании борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помогала авиация США, теперь находятся в центре международного внимания в городе, благодаря которому ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их главарь Абу Бакр аль-Багдади и получили свою известность. Многонациональный и религиозный характер операции может также осложнить проведение наступательной операции. Будь то сотни тысяч беженцев, покидающих город, — наихудший сценарий, к которому ООН тем не менее готовится, — или насколько гладко пройдет работа в городе после уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тот факт, что столь большое число различных объединений задействовано в одном и том же месте — курдские пешмерга, шиитские вооруженные формирования, военнослужащие контртеррористических подразделений Ирака, сотрудники национальной полиции и местные бойцы-сунниты — является рецептом для междоусобной борьбы или по меньшей мере для путаницы. Учреждение совместного комитета, который контролирует проведение операции и включает в себя представителей всех этих групп, а также США, является хорошим знаком, что Вашингтон и Багдад понимают, что поставлено на карту, и признают, что-то, как будет освобожден Мосул, так же важно, как и будет ли он освобожден вообще. Каждое объединение, лишь номинально сражающееся на одной и той же стороне, должно будет выдвинуться в соответствии с планом и оставаться в своем секторе.

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Мосул будет освобожден, в этом нет сомнений. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) октября 2016 года и близко не похожа по силе, мощи и финансовым возможностям на группировку образца октября 2014 года, когда боевики буквально распугивали военнослужащих и сотрудников полиции Ирака, просто появляясь в своих черных масках и с неухоженными бородами. За последние два года у исламистской организации поубавилось финансов, численности, боевого духа, территории и готовности воевать. По меньшей мере пока совмещение авиаударов, поддержки американских инструкторов и курдских отрядов пешмерга оказалось эффективной комбинацией.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может одержать верх в битве за Мосул, однако боевики могут превратить битву за освобождение города в медленную и кровопролитную кампанию, в которой иракская армия будет истощена, а, возможно, и унижена в качестве сражающейся силы перед лицом народа. И последнее, что нужно Багдаду и Ирбилу, — это упрощать работу радикалам и не справиться с задачей координирования войск, как в ходе самой операции, так и в ходе также важной стадии восстановления разрушенного города.