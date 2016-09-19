Начиная с 2012 года президент США Барак Обамы настойчиво утверждал, что отправка вооруженных сил страны в Сирию не поспособствует разрешению конфликта, несмотря на призывы ряда официальных лиц, таких как государственный секретарь США Джон Керри, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус. Все они считали необходимым направить авиацию США для поддержки сирийской оппозиции, чтобы чаша весов в конфликте склонилась не в пользу правительства президента Сирии Башара Асада. Считалось, что при таком развитии событий могли создаться условия для достижения политического урегулирования, выгодного для США и их союзников, пишет Джексон Дил в статье Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри и Сергей Лавров

Тем не менее Обама неоднократно отказывался от этого шага. По его словам, любое вмешательство приведет к тому, что США увязнут в сирийском конфликте, который может оказаться таким же, как войны в Ираке или Афганистане. В любом случае, полагал он, вмешательство США лишь усугубит конфликт, подтолкнет радикалов к активным действиям и обострит гуманитарный кризис.

Всё это произошло и без вмешательства со стороны США. И теперь президент России Владимир Путин доказал, что отвергнутая Обамой концепция — согласно которой ограниченный контингент может изменить политический исход, не приводя к значительным издержкам — была верной. Разница, конечно же, состоит в том, что результатом вмешательства России стала победа для Москвы, Ирана и Дамаска, и достигнута она была за счет США и их арабских, израильских и турецких партнеров.

Так, соглашение, достигнутое между госсекретарем Керри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, дало Путину все, к чему он стремился в Сирии, считает автор. Благодаря перемирию войска сирийского правительства останутся на позициях вокруг Алеппо, крупнейшего города Сирии. Продержись перемирие семь суток, командующие США должны будут присоединиться к российским силам в уничтожении противостоящих Асаду сил, считающихся экстремистами, в Алеппо и других регионах страны. Таким образом, будет удовлетворено требование Путина о том, что Запад должен присоединиться к уничтожению террористов, а не Асада. При этом яростные протесты Пентагона против такой капитуляции были проигнорированы.

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Даже если перемирие и сорвется, что казалось возможным 18 сентября, Путин все равно добился от США поддержки принципа, что мятежники, а не правительство Асада, являются первоочередной проблемой в Сирии. Хотя Джон Керри назвал соглашение путем к предоставлению гуманитарной помощи мирным жителям, Асад, по мнению автора, препятствует доставке помощи. Если прошедшие события являются примером, то ответом Керри на эти нарушения будет визит к Путину с просьбой решить проблему.

Необходимо напомнить, что вмешательство России произошло всего год назад, после того как генерал-майор и командующий спецподразделением «эль-Кудс» Касем Сулеймани предостерег Москву о том, что правительству Асада грозит неминуемое поражение. Когда российские бомбардировщики стали появляться в небе Сирии — к удивлению Вашингтона — глава Белого дома поспешил заявить, что Кремль вступил в «болото». Такой шаг Обамы был предсказуем, поскольку он сам говорил, что таким будет результат вмешательства США.

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Но Россия не погрязла в конфликте в Сирии. Напротив, Путин, который для виду вывел часть ВВС полгода назад, понес минимальные потери. Ему удалось обратить курс войны на пользу Асада, и в результате этого он получил возможность договариваться с США на своих условиях. Что удивительнее, пока Кремль добивался успехов на этом направлении, Москва совершила одновременное вторжение, как считает автор, в предвыборную кампанию США.

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Пока Керри делал ставку на Лаврова, по мнению автора, российские спецслужбы публиковали украденные электронные письма со взломанных серверов Национального комитета Демократической партии. Несмотря на это, Керри не отступил и заключил соглашение на условиях Москвы. Его защитники теперь могут только утверждать, что из-за вмешательства России и отказа Обамы идти на такие же действия у Керри не было другого выбора.

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Путин, должно быть, особенно доволен тем, что смог изменить расклад за геополитическим столом. Если в 1990-х администрация Билла Клинтона осуществляла военные операции в тех регионах, которые считались исконно российской сферой влияния, — в таких странах, как Сербия и Босния, — а затем навязала им свои политические решения, а правительство Бориса Ельцина было вынуждено проглотить, в частности, независимость Косово, то теперь уже Россия навязывает свое видение разрешения конфликта там, где когда-то все решали США. При этом Москва вопиющим образом стремится расшатать политическую систему США. Разница только в том, что США, в отличие от России 1990-х годов, не слабы, в действительности же страна сильнее, чем нынешняя Россия, а нерадивость США является их собственным выбором.

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Обама, несомненно, так не считает. Его помощники иногда сравнивают правление с правлением Билла Клинтона. Те, кто работал на внешнеполитическом направлении при Клинтоне, отмечают помощники нынешнего президента, не понимают, насколько способность США принуждать к своему видению сократилась за последние 20 лет. Может быть, они и правы, однако это не объясняет Сирии, где Владимир Путин только что добился того, что Обама считал невозможным.

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