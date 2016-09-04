



Белоруссия

Неожиданная кончина президента Узбекистана Ислама Каримова и возникшая с связи с этим проблема транзита власти в полный рост высветила актуальность данной проблемы и для Белоруссии, тем самым подтвердив своевременность состоявшейся недавно на страницах ИА REGNUM довольно острой дискуссии («Беларусь уже выбрала преемника Лукашенко», «Почему в Беларуси забыли о Лукашенко? — ошибка или…») по поводу перспектив преемственности внутри‑ и внешнеполитического курса республики после Александра Лукашенко.

Уход Каримова, который так и не смог оторваться от власти и оставить после себя преемника, в результате чего сейчас не только Узбекистан, но и вся Средняя Азия может оказаться в весьма сложном положении, чреватом сломом всей системы безопасности на южных рубежах России, показывает правоту высказанной нами точки зрения, что такая ситуация — отсутствие заранее приведенного во власть и легитимированного преемника — вызовет кризис и в Белоруссии, то есть на западных рубежах России, где пока Белоруссия является единственной спокойной и не антироссийской столицей для Москвы из всех здешних бывших постсоветских республик. Соответственно, после выборов 2020 года, на которых нынешний президент страны Александр Лукашенко одержит очередную уверенную победу, этот вопрос будет становиться все более актуальным.

Высказанная нами в материале «Готова ли элита мыслить себя во главе Беларуси, а не возле кормушки?» мысль о том, что без досрочной и адекватной политической легитимации во власти силовики будут довольно легко выброшены (и не просто выброшены) из нее той политической прозападной группировкой, которая сложилась вокруг главы государства и которая сегодня во многом определяет вектор развития республики, за прошедший с момента начала дискуссии в ИА REGNUM месяц получила только еще больше подтверждений.

Так, оказалось, что идея формирования и существования вокруг Александра Лукашенко прозападной группировки во главе с нынешним министром иностранных дел Владимиром Макеем полностью разделяется вменяемой частью экспертного сообщества. Так, Юлиан Кжижановский в материале «Макей против Лукашенко» отмечает: «Не сейчас, к тому же, не против папы, а как соперник старшему сыну на виртуальных президентских выборах, Макей действительно может побороться против Лукашенко. Ведь когда-нибудь, но первый и единственный глава Беларуси все-таки уйдет. А кто станет приемником?

То, что Макея готовят в президенты, можно увидеть уже в том, что он один из наиболее независимых политиков в стране и только его никогда не унижал прилюдно Лукашенко. Наоборот, он в последние годы всегда в фаворе. Отсюда вполне логичный вывод, что за главой МИДа стоит чья-то весьма крупная и влиятельная фигура. Одна беда, он никогда не продолжит дело Александра Григорьевича, а очень скоро приведет Беларусь к западным берегам в тихую гавань практически полной, но почетной потери суверенитета».

Как известно, дыма без огня не бывает. Анализ белорусской прессы в поисковых системах довольно неожиданно показал, что из всех крупных белорусских чиновников последних десяти лет именно кандидатура Макея чаще всего всплывала в связи с темой преемника Александра Лукашенко. Об этом свидетельствуют соответствующие запросы в поисковых системах «Яндекс» и «Гугл». Так, еще в 2009 году (!) этой теме была посвящена публикация «Макей преемник Лукашенко?»: «Не будь Лукашенко, часть электората пошла бы за Вячеславом Францевичем, а вторая ушла бы к Позняку. А Лукашенко сумел консолидировать эти две ненавидевшие друг друга группы». Владимир Макей на эту роль вроде бы подходит…»

Повтор темы Макея как преемника Лукашенко происходит и в 2015 году накануне президентских выборов. Так, в материале «Макей вместо Лукашенко: что стоит за вбросом?», как и сейчас, в случае нашей дискуссии с Алексеем Дзермантом, прозападная оппозиция бросилась отмывать Макея от подозрений в таких его амбициях: «Возможная информационная кампания … может преследовать несколько целей: не только надавить на самого руководителя страны, но и внести раскол в правящую элиту, дискредитировать отдельных ее представителей. Если говорить о конкретном слухе, то он бросает тень на фигуру главы дипломатического ведомства, добившегося сдвигов в адски тяжелом вопросе нормализации отношений с Западом».

Вообще, анализ белорусской прессы по ходу и итогам нашей дискуссии с Алексеем Дзермантом показывает один очень интересный факт: за Макея вступились именно те белорусские ресурсы, которые имеют статус наиболее прозападных и антилукашенковских: «Белорусский партизан», «Хартия-97», «Белорусские новости», udf. by, «Солидарность», «Наша нива», «Наше мнение». Удивительно, но в этой же антилукашенковской и промакеевской компании оказался и «Клуб редакторов» во главе с главой Белтелерадиокомпании Геннадием Давыдько и главным редактором учрежденной администрацией президента Республики Беларусь газеты «Советская Белоруссия», бывшим конвоиром по кличке Паша Моргунчик Павлом Якубовичем. В этой связи хотелось бы только отметить, что не стоит человеку, отказавшемуся от имени отца в своем отчестве, показывать на всю страну свой лагерный уровень развития по поводу другого человека, который носит фамилию отца с гордостью. Опуститься так могут немногие. Но у некоторых это получается. Это надо признать.

Что касается рьяно вступившихся за Макея белорусских прозападных оппозиционных СМИ, то происходящее весьма похоже на целую информационную сеть, которая очень отчетливо и легко вскрыла себя при весьма несложных обстоятельствах. В этой связи, когда сразу семь (!) из восьми наиболее читаемых прозападных, оппозиционных и антилукашенковских интернет-ресурсов и два главных информационных государственных СМИ — одно телевизионное, а второе печатное в лице своих руководителей — становятся на защиту одного чиновника, исключительно с улыбкой воспринимаются аргументы неких экспертов, пишущих на руководимом Алексеем Дзермантом ресурсе о том, что «группировка Макея», о которой надрывается Баранчик — вымысел. Нет никаких доказательств того, что она вообще существует».

Анализ показывает, что дело обстоит как раз с точностью до наоборот. И если контроль «группировки Макея» над оппозиционными СМИ особого удивления давно уже не вызывает — одни хозяева, поэтому что уж тут скрывать, то вот степень контроля над государственными СМИ показывает, что клан Александра Лукашенко в информационной сфере ситуацию контролирует уже не особо. А за то, что автор материала ввел в оборот белорусской политологии оборот «группировка Макея» (которой у меня, кстати, не было — была «экспертная группировка»), автору, который, видимо, по молодости лет и неопытности просто проговорился о разговорах старших товарищей, надо сказать отдельное спасибо — теперь она есть, о чем можно смело писать со ссылкой на Андрея Лазуткина, и «надрываться» не надо.

Поэтому, на мой взгляд, исходя из вышеизложенного, в экспертном сообществе, и не только республики, в дальнейшем не должно вызывать никакого когнитивного диссонанса предположение о том, что Макей является одним из наиболее раскрученных кандидатов в преемники Александра Лукашенко. Тем более с учетом того фактора, что он является наиболее известным и узнаваемым белорусским политиком на Западе. Надеюсь, с тем аргументом, что западные элиты из всех белорусских чиновников и политиков больше всего общаются именно с Макеем, никто спорить не будет. Т. е. получить добро от Запада на то, чтобы возглавить республику после Лукашенко, у него никаких проблем не будет, особенно с учетом проводимого им внешнеполитического курса.

В этой связи ситуация вырисовывается очень четкая и прозрачная. Если силовики из клана Александра Лукашенко не легализуют себя заранее как преемников нынешнего евразийского курса белорусской власти для создания надежного электорального базиса в общественно-политическом пространстве республики в виде правящей партии (название — «Белая Русь» или «Единая Беларусь» — сути не меняет), то, как показывает опыт восточноевропейских стран, Прибалтики, Украины, их всех, на несколько уровней вниз, при прозападном пути развития республики ожидает тотальная зачистка.

А о том, какую мину под внешнюю политику республики закладывают «экспертные провластные группировки», довольно открыто уже выражающие свое недовольство не только потенциальным Лукашенко-2, который может прийти к власти, но и правящим Лукашенко-1, мы поговорим в следующий раз.