



Турция

Обзор блогосферы по состоявшейся 9 августа в Стрельне под Санкт-Петербургом встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана был специально отложен на неделю. Не только для того, чтобы избежать скоропалительных и шапкозакидательских выводов, как, например, здесь: пп.6−8, но и для того, чтобы посмотреть — что в реальности начнет реализовываться из того, о чем на переговорах договорились лидеры двух стран, а что останется лишь протоколом о намерениях.

Надо сразу сказать, что прошедшая после встречи двух лидеров неделя говорит о том, что целый ряд договоренностей Владимира Путина и Реджепа Эрдогана стал наполняться реальным содержанием. Так, создана рабочая группа, которая займется подготовкой среднесрочной программы развития сотрудничества двух стран на 2016−2019 годы. Турция выразила желание взять на себя 50% расходов на строительство «Турецкого потока», что в цифрах составляет порядка 5,5 млрд. долларов. Принято решение о восстановлении строительства АЭС «Аккуя». Турция предложила исключить доллар из взаиморасчетов и это, несомненно, будет сделано. Кроме того, Москвой принято решение возобновить чартерное авиасообщение, отменить ограничения на ввоз сельхозпродукции из Турции, а также открыть доступ на российский рынок строительным компаниям из Турции. И все это помимо восстановления туристического направления в сотрудничестве двух стран. Т. е. экономические договоренности довольно быстро перешли из фазы переговоров в стадию практической реализации.

С политической частью дело пока обстоит не так быстро. После встречи двух лидеров Турция заявила о том, что она готова пересмотреть свое отношение к нахождению у власти Башара Асада. Но это заявление нуждается в практическом подтверждении. Так, российская сторона в ходе работы совместной российско-турецкой комиссии с участием представителей дипломатических и оборонных ведомств на прошлой неделе подняла вопрос о перекрытии турецко-сирийкой границы, турецкая сторона пока изучает подобную возможность.

Кроме того, Турция, пользуясь восстановлением отношений с Россией, начала жестко троллить США, ЕС и НАТО, довольно динамично вбрасывая в информационное пространство целый ряд жестких заявлений, которые пока тоже не находят никакого реального подтверждения. Поэтому, на наш взгляд, близка к истине позиция ближневосточной редакции ИА REGNUM, заключающаяся в том, что «стоит ожидать, что власти Турции отныне будут делать более заманчивые для Москвы и неприятные для Вашингтона заявления, однако все они, скорее всего, окажутся лишь предметом торга на политическом базаре, на котором Анкара хочет продать себя подороже».

Таким образом, что мы имеем в результате по факту. Во-первых, несомненно, встреча в Санкт-Петербурге президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана после длительного перерыва, связанного с трагическими событиями в небе над Сирией осенью прошлого года, когда ВВС Турции сбили российский бомбардировщик, является знаковой и необходимой. Даже несмотря на то, что наши страны, несомненно, имеют разные взгляды на многие актуальные проблемы мировой политики, прежде всего, на исход гражданской войны в Сирии.

Во-вторых, лидеры двух стран нашли в себе мужество зарыть топор «холодной войны» между Россией и Турцией и начать новый этап в двусторонних отношениях. И во многом это произошло потому, что несмотря на те противоречия, которые есть между нашими странами, у нас есть общий и гораздо более серьезный враг — Запад, который осенью прошлого года и попытался нас стравить в междоусобной войне. Если Турция решит присоединиться к Восточному блоку во главе с Россией и Китаем, то это, несомненно, послужит делу укрепления евразийской безопасности.

Это символическое значение встречи двух лидеров отметил Владимир Путин: «Хотел бы сказать: да, действительно, мы пережили очень сложный момент в наших межгосударственных отношениях, но нам бы всем очень хотелось, и мы чувствуем, что этого хочется и нашим турецким друзьям, преодолеть сложности во имя интересов граждан Турции и граждан России. Высшие интересы наших народов, наших стран требуют восстановить уровень наших межгосударственных отношений. И не только исходя из прагматических соображений, но исходя из соображений долгосрочного добрососедства и дружбы между народами Турции и РФ».

Поддержка России позволяет и Эрдогану решать свои проблемы, в частности, по ликвидации последствий мятежа и по обретению более устойчивой позиции в диалоге с США и ЕС. «Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США придется сделать выбор между Анкарой и организацией Фетхуллаха Гюлена FETO. Несмотря на то, что выступление Эрдогана происходило перед его сторонниками в Турции и формально не было адресовано руководству США, всем ясно, что оно адресовано и Америке тоже. Эрдоган известен как человек, который никогда не отказывается от своих слов. И если он пообещал заставить США сделать выбор между Турцией и Гюленом, значит, так и будет. При этом все понимают, что под дружбой США и Турции он понимает сохранение Анкары в составе НАТО. Для США отказ от турецкой военной базы Инджирлик и от участия Турции в НАТО — крупнейшее геополитическое поражение» — отмечает Михаил Хазин.

В-третьих, южное направление транспортировки российского газа вновь стало актуальным и, благодаря вхождению Крыма в состав России, значительно более дешевым. И хотя пока Турция готова принимать участие в строительстве только одной ветки «Турецкий поток» для своих собственных нужд, это тоже движение в нужном России направлении, так как после улучшения российско-турецких отношений резко активизировалась и Болгария. Владимир Путин вполне закономерно потребовал от Софии «железобетонных гарантий» реализации проекта, что, естественно, зависит не от Софии, а от Еврокомиссии в Брюсселе. Та вроде готова дать разрешение, только для того, чтобы Турция не стала газовым хабом, но сама оказалась в сложном положении, так как если она дает добро на «Южный поток», обходящий Украину с юга, то почему она тогда не дает добро на вторую ветку «Северного потока»? В результате мы имеем формирование рабочих групп и по «Южному потоку» с Болгарией и по «Турецкому потоку» с Турцией.

Как отмечает замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, «для Болгарии это последний шанс остаться транзитером газа на фоне реанимации отношений России и Турции. Они уже несколько месяцев вели тайные переговоры по возобновлению «Южного потока», причем не столько с нами, сколько с европейцами и ЕК, с той же Германией были встречи».

Судя по всему, Болгария получила зеленый свет от Брюсселя, и Турция испугалась, что может упустить свое. В своем письме глава ЕК дал понять, что Брюссель оставляет за Софией право самостоятельно определять направления развития энергетики. По словам Юнкера, ЕК поддерживает «важные шаги в направлении концепции газового хаба «Балкан», над которой Еврокомиссия продолжает усердно работать и к которой могла бы подключиться и новая сеть поставок газа из России, способом, который будет в полной мере соответствовать правилам Европейского союза».

В-четвертых, сотрудничество с Турцией развязывает множество вопросов. В том числе, и по Украине. Выше мы показали, что в результате этого сотрудничества Еврокомиссия оказывается в двойственном положении по «Северному потоку». Однако главная цель — это все-таки Украина: «Понятно, что из всех возможных партнеров по газовому вопросу нам никто не нравится. У нас есть много причин для антипатии в отношении Ангелы Меркель. Ещё больше причин для недоверия Эрдогану. Премьер Борисов, который пытается выйти из роли американской марионетки, вызывает скорее жалость и брезгливость, а не уважение. Это всё правда, но это не повод отказываться от возможности наконец-то покончить с газовым транзитом через Украину. Если будут построены несколько трубопроводов, то это будет нам на руку.

Нас никто не сможет шантажировать, а вот потенциальные транзитеры будут конкурировать между собой за наш газ и деньги. Это идеальное положение для России и если Кремль добьется этого, то весь американский план по изоляции нашей страны с помощью кордона восточноевропейских государств-марионеток от Балтии до Киева провалится окончательно. Это будет серьезная геополитическая победа, которая принесёт много экономических и политических бонусов, но помимо этого произойдет ещё одна интересная вещь. У американцев исчезнет главная причина для поддержки и финансирования русофобских стран-лимитрофов, которые, и так в последнее время, сидят на голодном пайке. Кстати, киевский режим уже жалуется на потерю интереса со стороны США. И вот когда этот интерес окончательно угаснет, мы, спокойно и без шума, рассчитаемся с ними за всё», — отмечает Руслан Осташко.

Что касается в целом будущих отношений России и Турции, то, как отмечает Ирина Алкснис, «России больше не нужно верить Эрдогану или надеяться на его порядочность. В результате совокупности обстоятельств у России теперь есть инструменты, которые позволяют держать турецкого президента в весьма жестких тисках. В конце концов, несмотря ни на какие усилия турецкого президента, никто не может гарантировать, что в Турции не будет предпринята другая попытка переворота и что она не окажется удачной.

А как показала ночь на 16 июля, у Реджепа Эрдогана очень большие трудности, чтобы найти страну, готовую предоставить ему убежище. В результате может оказаться, что его борт будет готов принять только один аэропорт — Ростов-на-Дону. Но для этого здесь и сейчас он должен… вести себя хорошо. И, судя по его речам в Петербурге, он это понимает». Думается, что это весьма здравая и не подверженная эмоциям и шапкозакидательским настроениям новая парадигма российско-турецких отношений в полной мере отвечает национально-государственным интересам России.