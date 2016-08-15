



Модест Колеров ИА REGNUM Следы на скрижалях отечественной истории

При всей условности этого тезиса кофейная гуща — иногда лучший способ анализа. Почему? Потому что этот метод прогностики основывается не на закономерностях, из которых исходят практически все стандартные методы анализа, а на парадоксах. А в российской политике на высших уровнях нет ничего более парадоксального, чем решения Владимира Путина, и не только в области внешней политики, но и в кадровой. Все остальные уровни более-менее предсказуемы, но вот самый верхний остается загадкой не только для российских экспертов, что плохо, но и для западных разведок, что, несомненно, хорошо.

Вот и на прошедшей неделе Владимир Путин в очередной раз положил экспертное сообщество на лопатки. Все ждут не дождутся уже несколько лет отставки наиболее одиозных членов правительства, которые весьма грамотно абсорбируют на себе значительную часть общественного негатива во внутренней политике, освобождая Владимира Путину пространство для маневра как вовне, так и внутри страны, а он отправляет в отставку своего ближайшего соратника, главу администрации президента Сергея Иванова и назначает Антона Вайно, заместителя Иванова, его преемником.

При этом, судя по кадрам официальной съемки, все трое находятся в хорошем настроении, веселы, счастливы и довольны. «О, сюжет, о, сюжетец…» Эксперты застигнуты врасплох. Если говорить по сути, то все многообразие трактовок данной кадровой перестановки на Олимпе российской власти сводится к четырем.

А. Путин продолжает уравновешивать распоясавшиеся властные группировки, начало чему он положил в конце июля, осуществив целый ряд перестановок на федеральном уровне.

Мы об этом подробно писали в материале «Чистый четверг» России: самопровозглашённую «элиту» пора ставить на место»: «Если такая практика будет продолжена и «кадровые четверги» превратятся в элемент настраивания политической инфраструктуры, то можно будет говорить о том, что Владимир Путин взялся за «перетряхивание» элиты. Пока же это только один случай такой мощной встряски, который больше похож на то, что таким образом президенту пришлось разрубать множество крупных противоречий, которые возникли между наиболее сильными группировками власти на самом верху в преддверии парламентских выборов».

Отставку Сергея Иванова как продолжение этой линии на разрубание слишком давно затянувшихся и поэтому уже мешающих развитию страны противоречий между группировками силовиков в этом плане комментируют источники портала «Правосудия.нет». По мнению этих источников, информационные атаки нескольких групп друг на друга позволяют иначе оценить некоторые события, не в полной мере рассмотренные в СМИ. Что касается информационных атак различных групп, то на этом поле вновь себя проявил «Собеседник», в одном из материалов которого отмечалось, как С. Иванов играл против А. Сердюкова и тех схем возврата НДС, которые в итоге стали частью транснациональной инфраструктуры, которой пользовались и «Синалоа», и Силы специальных операций ВМС США.

Как отмечает портал, особенность ситуации в том, что «одним из тех, кто проводил расследование по этим схемам, был М. Вудс, ранее занимавшийся расследованием проводок через Bank of New York. А к этим проводкам имел отношение в том числе и А. Мамут. То есть история борьбы за контроль над инфраструктурой обхода таможни, транзита, отмывания, дальнейшего инвестирования, поставок оружия и т.п. продолжается уже долгие годы, а многие фигуранты даже не меняются. И новая должность С. Иванова, на которой он будет отвечать и за транспорт, также дает ему определенные козыри в руки. Засвеченные отношения А. Вайно с С. Чемезовым — очень важная деталь, так как именно к главе «Ростеха» был устроен на работу А.Сердюков.

Между тем отношения С. Иванова и С. Чемезова значительно изменились из-за позиции относительно экс-министра обороны. Так два разведчика, каждого из которых ценил Е.М.Примаков, разошлись по разные стороны. Путин комбинирует, уравновешивает одни группы другими. Но сам факт массовых летних перестановок является отражением того, как российская ситуация взаимосвязана с ситуацией в США. И если раньше инициативы шли с той стороны, то сейчас как минимум параллельно в обоих направлениях. А по некоторым признакам, президент РФ опережает своих «американских партнеров».

Б. Отставка Сергея Иванова связана с тем, что он действительно устал и просил четыре года назад о смене вида деятельности после истечения этого срока. Кроме того, он так и не отошел от трагической смерти сына на отдыхе в Дубае.

Данную версию отстаивает политолог, профессор ВШЭ, бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Матвейчев, который делает акцент на том, что Сергей Иванов уже давно искал возможность отойти от крупных политических дел и заняться чем-то менее значимым: «Никакой взаимосвязи с недавними изменениями в полпредстве нет. Путин никого не отстранял от должности — такие формулировки не надо использовать. Удовлетворил прошение об отставке. Сергей Иванов пережил личную трагедию — у него не так давно погиб сын. Он сейчас находится в очень напряженной ситуации. Он уже очень давно просил, чтобы ему подыскали более спокойное место работы, потому что ему очень сложно справляться». Поэтому никаких взаимосвязей и теорий заговора, по его мнению, здесь нет.

В. Произошедшая отставка является не более чем игрой с целью создать такой информационный шум, который скроет другие, гораздо более важные, шаги российской власти, в том числе накануне выборов в Госдуму. А ход с отставкой — это только дымовая завеса, после которой осенью Сергей Иванов вернется на верхний уровень российской политики, например, на должность премьер-министра.

Так, например, трактует происходящие перестановки в Кремле в рамках версии В политолог Виктор Мартынюк: «Как ни крути, «тяжеловеса» глава государства сменил на пусть и достойного, но явно уступающего в «массе» чиновника. Да еще и в такое интересное время — у «подножия» большого избирательного цикла, когда за выборами в Думу после небольшой, по политическим меркам, паузы стартует президентская гонка. И это вторая интрига сегодняшнего громкого решения, на которой стоит остановиться подробнее.

Если вкратце, то расклад, по их словам, рисуется следующий: Сергей Борисович отвлекается от ответственной рутины и переводится, что называется, в режим ожидания, на «низкий старт», чтобы быть готовым в нужный момент прийти на место премьера. Если всецело доверенная ему партия, которая, напомним, якобы «сама» решила не использовать в агитации образ Владимира Путина, покажет нанорезультат, вопрос с нынешним «нанопремьером» решится быстро и эффектно: Медведеву споют «дорожную» и пожелают «хорошего настроения» на новом месте работы».

Петр Акопов продолжает данную версию: «Ни о каких разногласиях между Путиным и Ивановым не может быть и речи. Иванов не уходит на пенсию — он остается в узком кругу не просто доверенных лиц Путина, но и его ближайших соратников. Название его новой должности — «специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта» — не означает, что он будет заниматься только любимыми леопардами или полностью сосредоточится даже на таких серьезнейших проектах, как трансъевразийские транспортные коридоры. Должность придумана для того, чтобы формально «оправдать» его присутствие в числе постоянных членов Совета безопасности. Из этого главного органа коллективного руководства Иванов не исключен — и это является лишним подтверждением того, что он остается соратником Путина не только в человеческом, но и в служебном измерении».

Действительно, то, что Сергей Иванов остался в Совете безопасности, лучше всего говорит о том, что он накануне важнейшего политического события в стране — выборов в Госдуму — никуда не уходит.

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин идет еще дальше в своих предположениях и говорит о том, что подобные перестановки имеют прямую взаимосвязь, ибо это является не чем иным, как обновлением кадрового состава перед новым президентским сроком Владимира Путина: «Путин сейчас настраивает систему власти на свой новый президентский срок. Он выводит на политический олимп те фигуры, которые он знает, лично доверяет, но которые были в тени. К предстоящим думским выборам это не имеет никакого отношения. Это настройка власти на следующий президентский срок».

Также политолог заметил, что переназначение Иванова является не понижением в должности, а переводом в кадровый резерв, с готовностью выйти из него, если появится необходимость: «С учетом того, что Иванов в одной связке с Путиным более 15 лет и на всем федеральном этапе карьеры Путина, я думаю, его карьера на федеральном уровне закончится одновременно с карьерой Путина. Не исключено, что он может занять должность премьер-министра».

Наиболее экстравагантную версию ухода Иванова в тень высказал руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин: «По моему ощущению, Иванов в условиях практической политики примыкал к либеральному клану. В связи с этим его отставка — это существенное ослабление либерального клана в России. Если искать за этим большую политику, большую стратегию, то это является проявлением того, что интересы либеральной группы в России в условиях современного глобального кризиса несовместимы с интересами выживания России». Причислять Сергея Иванова к либеральному клану, который давно имеет своих устоявшихся покровителей, на мой взгляд, слишком большое допущение.

Г. Наконец, последняя версия, которая, на наш взгляд, вкупе с первой, наиболее точно отражает сложившуюся ситуацию в верхах: Путин расстается с теми членами своей старой команды, которые по каким-то причинам дискредитировали себя в его глазах и лишились доверия.

Речь пока идет о том, что президентский корабль покинули только две фигуры подобного масштаба: Владимир Якунин и вот Сергей Иванов. И если по Владимиру Якунину, в принципе, уже есть достаточно много информации в СМИ, которая позволяет более-менее уверенно говорить о причинах его отставки, то по Сергею Иванову пока такой информации нет. И, наверное, вряд ли будет. Тем не менее, если предположить, что отставки такого уровня всегда бывают парными — когда снимаются обе уравновешивающие друг друга фигуры, то отставка Дмитрия Медведева с должности премьер-министра и его переход на должность спикера Госдумы становятся весьма вероятными.

В заключение хотелось бы привести небольшой фрагмент текста Олега Матвейчева касательно ситуации в верхах, который нам представляется весьма актуальным: «Сегодня, сейчас, всеми разумными людьми очень хорошо замечается тот факт, что авторитет президента России Владимира Путина и авторитет членов его команды — величины совершенно несопоставимые. В команде Путина есть пара-тройка толковых исполнителей (например — Шойгу и Лавров), — и на этом всё. Большая политика висит сугубо на авторитете одного-единственного человека. То есть — на ниточке. Очень хорошо заметно, что российские чиновники — от работников сельсоветов до министров — начали бронзоветь и вызывают у населения всё большее и большее отторжение. О каком-либо авторитете партии «Единая Россия» в народе и говорить-то смешно.

Путин уже сработался с определёнными людьми, с которыми ему привычно, комфортно и удобно. Они уже изучили своего босса, знают — что, когда и как нужно говорить, дабы потрафить человеку и не вызвать у него негативных эмоций. Как и во времена позднего Сталина, равно как и в эпоху позднего Ивана Грозного, не говоря уж про позднего Брежнева — свита начала делать короля. Невольно складывается такое впечатление, что президент уже слишком привык к людям определённого склада. Настолько, что люди иного типа — для него как бы не существуют. Например — сейчас вот обсуждается возвращение в команду Кудрина. Ну так что — может быть, уже и Касьянова скоро пригласят на работу в правительство? Может быть, и Навальному вкупе с Машей Гайдар место там же найдётся?

Нет, это, конечно, дело самого президента — выбирать, с кем ему работать. Вот только не забыть бы ему, что он давно уже стал для «либеральной» тусовки чужим — и никогда в их глазах своим не будет. Красная черта пройдена — даже если изначально её и не планировали переходить. Путин с нами в одной лодке — независимо от того, нравится ему такая ситуация или нет. Именно с нами — а не с ультралибералами. И никуда ему с этой лодки не деться. В противном случае, рано или поздно, старая команда, наша бюрократическая «элита», задастся вопросом: а зачем им, таким опытным, ушлым, сработавшимся, — нужен Путин, из-за которого Запад их перестал любить? <…>

И когда они решат, что ПОРА — тогда уже никакая гвардия не поможет. Как никакие вооружённые подразделения не помогли Николаю II, Сталину или Берии. Ведь надо понимать, что предают — только свои. Против кого гвардию применять собираются? Против народа? Так народ как раз подыматься не собирается. Более того — именно народ России сейчас является главным, основным и последним союзником президента. А против интриганов гвардия бессильна. Не гвардией нужно обзаводиться — а новым правительством. И не для того, чтобы сидеть там, «наверху», и глазами хлопать, глядя друг на друга, а для того, чтобы начинать наконец-то реформы, которые давно уже назрели и перезрели…»

На мой взгляд, тут сложно что-то возразить. Вот эта ситуация — что все висит на одном человеке, и является наиболее неприемлемой. И уже самое ближайшее время покажет, о чем были неожиданные отставки июля — августа — заменой отдельных проштрафившихся чиновников, так сказать, косметической чисткой верхушки айсберга или системным обновлением верхних этажей российской власти с целью формирования «отряда космонавтов». Осень также покажет, насколько Владимир Путин готов пойти на очищение российской власти от давно изжившей себя либеральной команды и замену ее на патриотически настроенных чиновников и политиков. Страна нуждается в новом и большом «отряде космонавтов», и давно назревшие перестановки июля — августа это доказывают как нельзя лучше.