nn.by Виктор Александрович Лукашенко

Хорошо известно, что «спешка нужна только при ловле блох». Но аналитика, даже открытая, это такой «жанр» интеллектуального творчества, когда каждое слово должно иметь в тексте свое место. И, если оно там места не имеет (смотри «Логико-философский трактат» Людвига Витгенштейна), это не значит, что его там нет — оно есть в подтексте. Но если в тексте о том, как одна из провластных экспертных группировок (а с тем, что Алексей Дзермант принадлежит к одной из таких группировок — проекту «Цитадель» и Информационно-просветительскому учреждению «Актуальная концепция», директор которого Александр Шпаковский напрямую замыкается на главу МИД РБ Владимира Макея, надеюсь, никто из людей, разбирающихся в белорусской политике, спорить не будет) видит будущее Беларуси, нет одного ключевого слова, это, действительно, говорит о многом, и не только о спешке. Но к этому вопросу мы вернемся позже.

Несомненно, хотел бы поблагодарить коллегу Алексея Дзерманта за его ответ — «Белоруссия — не Украина: к вопросу о преемнике Лукашенко» на страницах ИА REGNUM. Прежде всего, за откровенность, потому что более открытых и неожиданных ответов на те вопросы, что были поставлены мной в тексте «Беларусь: элита уже выбрала преемника Лукашенко», трудно себе представить. К сожалению, понимает это Алексей или еще нет, но все основные тезисы и аргументы его последней статьи только подтвердили предположения о том, что элита Беларуси уже выбрала преемника Лукашенко, и это не Лукашенко-2, о котором, кстати — что парадоксально, от вроде как провластного эксперта — в тексте нет ни слова.

Во-первых, когда я приводил примеры из советской истории о том, что Сталина и Андропова сменили Хрущев и Горбачев, я специально не привел пример Путина после Ельцина, оставив эту ситуацию в подтексте. Я был уверен, что Алексей Дзермант, как, несомненно, умный человек и профессиональный аналитик, тоже пройдет мимо этой истории. Но, к сожалению, я ошибся. Алексей со всего размаху вступил именно в эту лужу: «Достаточно вспомнить колоритного, очень харизматичного «царя Бориса» — первого президента новой России. Вокруг него было много очень ярких политиков: Лужков, Лебедь, Примаков, которым прочили передачу трона. Но выбор пал на не очень харизматичного, на первый взгляд, офицера госбезопасности Путина, который, собственно, и вытянул Россию из пропасти».

Сегодня в экспертном сообществе России, да и не только в нем, говорить о том, что Путин — «преемник Ельцина» (!) — это даже не признак плохого тона. Это хуже. После таких слов на профессиональной карьере человека можно просто поставить крест. Потому что Путин — это антиЕльцин. В истории России последних пятнадцати с половиной лет нет фигуры, которая сделала больше, чтобы покончить с ельцинской Россией, чем Путин. Это все равно что сравнивать Николая Второго, который привел к развалу Российской Империи, со Сталиным, который, как говорил Черчилль, принял Россию с деревянной сохой, а оставил с атомным оружием. Поэтому Сталин — это антиНиколай Второй, и именно так он сегодня идентифицируется в народной памяти.

Путин точно также принял почти развалившуюся в экономическом плане страну, с острейшим гражданским конфликтом внутри, но потом, в течение пятнадцати лет, Россия поставила на место сначала Грузию, потом Украину, вернула Крым, сейчас «решает вопросы» в Сирии, и ни один американский или еще какой самолет, даже не думают сунуться в зону действия российских комплексов С-300 на Ближнем Востоке. Британия (!), прекрасно понимая будущие сценарии развития событий в Европе, свалила из ЕС, и доклад сэра Джона Чилкота, а также фильм BBC TWO «Третья мировая война: в командном центре» (World War Three. Inside the War Room) говорят только о видимой стороне этого процесса. А ведь это только начало. Про более мелкие вещи, вроде непрекращающейся череды визитов глав государств всего Ближнего Востока в Москву, про фактически прописку госсекретаря США Керри в московском МИДе, и многие-многие другие, я вообще молчу. Поэтому Путин — это антиЕльцин. Соответственно, приводить Алексею Дзерманту данную связку якобы в подтверждение своей мысли о том, что после Лукашенко в ритме вальса придет Лукашенко-2, и что, в таком контексте, Путин — это Ельцин-2 (!), это даже не смешно.

Пойдем дальше. Алексей Дзермант дискутирует с ad hoc гипотезами о том, что Владимир Макей как преемник Александра Лукашенко после 2020 или 2025 года будет олицетворять собой западный вектор в развитии республики. Хотелось бы услышать серьезные аргументы, которые бы рубили эту логику на корню, — тогда за республику и ее будущее можно было бы быть спокойным. Как очень тонко и не по годам мудро подметил Алексей Дзермант в конце своей статьи: «Именно поэтому «новый Лукашенко» обязательно проявится и будет ориентироваться на то, что я описал в своей статье». Однако те аргументы, которые он приводит, почему-то заставляют еще более серьезно задуматься о векторе развития республики, если президентом Беларуси станет Владимир Макей.

Вот что пишет Алексей Дзермант: «В журнале «Россия в глобальной политике», являющемся партнером авторитетного издания по международным отношениям Foreign Affairs, Владимир Макей опубликовал на английском языке статью, посвященную правам человека. Статья примечательна не только тем, что адресована именно западной аудитории, но и своим содержанием». Алексею кажется, что он, как член команды, поет осанну ее главе. Однако у профессиональных аналитиков, которые хотя бы год проработали в аналитических структурах под руководством таких уважаемых людей, как Станислав Никифорович Князев — генерал-майор военной контрразведки, Михаил Васильевич Ильин — создатель и руководитель первого Ситуационно-аналитического центра Совета безопасности Республики Беларусь и, конечно, Евгений Вячеславович Матусевич — директор двух сильнейших аналитических структур в республике за всю ее историю, которые после его ухода превратились в ничто, — ИСПИ и НИИ ТПГУ, такие сведения вызвали бы только вопросы: почему статья на английском языке? Почему она адресована западной аудитории? И так далее. Можно прийти на похороны подшофе, с белой розой, в белом костюме, под руку с развязной блондинкой и сказать самую проникновенную речь об усопшем, но белый костюм будет говорить гораздо больше, чем любые слова.

Что касается содержания статьи (которая, как и любой официальный документ такого уровня, ничего не говорит о сути процессов, так как основная задача таких текстов — максимально их скрыть) и не только в данном случае главы белорусского МИД, но выступлений и текстов других высших государственных чиновников Беларуси, то я всегда говорил и буду говорить, что минская школа спичрайта является второй на всем постсоветском пространстве после московской, с большой дистанцией от всех остальных. И я только рад за успехи своих бывших коллег по Министерству иностранных дел Республики Беларусь, которые отмечены публикацией в таком солидном издании.

Удивило то, что критика некоторых моих тезисов о «десакрализации» Минска и происходящих в нем процессах у Алексей Дзерманта практически дословно («Мысль про сознательную «десакрализацию» центра Минска меня особенно заинтересовала. Оказывается, культурные события в центре… — это все не просто так, а козни западных сатанистов и скрытая подготовка к Майдану, которую почему-то игнорируют белорусские спецслужбы») совпала с критикой этих же трех пунктов у прозападной и антилукашенковской оппозиции.

Например, известный своей последовательной антилукашенковской позицией сайт «Белорусский партизан» пишет: «Баранчик верит в сатанистов на Западе и панически боится майданов». Или другой антилукашенковский портал «Наша нива»: «Regnum.ru: Макей на улице Зыбицкой готовит майдан, а власть на Западе захватили сатанисты». Оставим на совести авторов плебейскую стилистику, в которой они позволяют себе писать об аргументах оппонентов (она их выдает с головой), речь не о ней, а о сути. Но по сути вопроса ответных аргументов с детальным разбором того, как, где и когда начинался киевский Майдан, и чем он закончился, как у Алексея Дзерманта, так и у оппозиционеров, так и не последовало.

И опять возникают вполне логичные вопросы: почему тезисы радикальной антилукашенковской прозападной белорусской оппозиции практически дословно совпадают с тезисами провластного эксперта? Если они говорят одно и то же, значит, у них общая система ценностей. Но если объединились, то против кого?

Ну, и конечно, напоследок о главном.

Алексей Дзермант, «отбелил», конечно, как смог Владимира Макея, вступился аки лев за ягненка. Честь ему и хвала за проделанную работу. Однако главная проблема его текста для любого профессионального аналитика состоит вовсе не в том, что он упоминает имя Макея, а в том, чье имя он не упоминает в контексте разбираемого текста. Хотя диспозиция двух фигур была предельно упрощена для понимания и сделана нарочито яркой, чтобы ее не заметить. И для традиций византийского двора, если в Минске еще остались люди, понимающие политес и язык жестов на этом уровне, — это опять-таки говорит гораздо больше, чем любые сказанные слова.

И это, конечно, прокол, который является гораздо большим аргументом в подтверждение тезиса о том, что элита Беларуси уже определилась с преемником Лукашенко и только ждет своего шанса, чем даже представление о Путине как Ельцине-2. Хотя. может Алексей Дзермант и прав, и два полковника — один КГБ, а второй ГРУ — гораздо лучше поймут друг друга. А все сказанное про Владимира Макея в предыдущем тексте — просто феноменологическая ошибка, не стоящая и трех трубок Холмса.