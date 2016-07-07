Затишье, которое мы наблюдаем вокруг Украины в последние недели, объясняется просто. Порошенко не имеет возможности выполнить Минск-2 по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что нынешний состав Рады не проголосует за изменения в Конституцию и за принятие особого закона по выборам в ЛДНР. Еще одной причиной является страх Порошенко перед территориальными батальонами, что убедительно показал судебный процесс над главой «Айдара» Лыхолитом, когда центральная власть прогнулась перед боевиками и угрозой стрельбы в Киеве. «Лыхолита освободили только потому, что власть испугалась палаток на Крещатике. До этого и судей они не могли найти, и вообще не хотели решать этот вопрос. Испугались точно так же, как боится проворовавшийся слуга внезапно вернувшегося хозяина. Хозяином выступает народ Украины. Очень редко за эти два года народ объединялся. Сейчас, я думаю, это будет чаще», — отметил скандальный нардеп от «Самопомощи» Семен Семенченко.

Молитвенный флаг США

В совокупности это означает, что Порошенко контролирует власть в стране весьма условно, с целым рядом серьезных ограничений. Соответственно, вся его легитимность держится, по сути, на внешнем факторе — позиции США и ЕС. Как только эта позиция изменится, в Киеве произойдет третий Майдан. Но и Запад сейчас не заинтересован убирать Порошенко, так как это означает погружение Украины в зону кровавого хаоса, что ознаменует собой еще один яркий провал внешней политики Запада после Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, и Обама себе этого позволить не может. Поэтому и Запад давить на Порошенко может только очень ограниченно, прекрасно понимая действующие ограничения. Кроме того, до ухода на каникулы у Рады осталась только неделя. И с учетом происходящей в Раде блокировки трибуны для выступлений и довольно накаленной обстановки, когда и дня не проходит без мелкой или крупной потасовки, не стоит ожидать того, что кто-то рискнет внести пакет по Донбассу на голосование и просто взорвать ситуацию.

К тому же стратегически Киев ориентирован на вписывание ситуации в Донбассе в более широкий европейский контекст: «Общие усилия показывают на более широкую перспективу Минского процесса, правда, уже на другом уровне урегулирования. Москва просит единой и неделимой безопасности в «большой Европе»? Хорошо, здесь саммит НАТО в Варшаве создает инструмент сдерживания и военной угрозы. И после паузы России предложат урегулирование широкого военно-политического кризиса. На новом уровне и с большим количеством участников начнется новый переговорный процесс, направленный на решение более сложных и противоречивых политических вопросов, связанных не только с Донбассом, но и с Крымом, другими кризисными точками на постсоветском пространстве — Приднестровьем, Карабахом, Абхазией и Южной Осетией. По отношению к Калининградской области для ослабления взаимной военной напряженности будет предложена демилитаризация в обмен, например, на отвод батальона НАТО из Польши или Прибалтики. Аналогичным образом предложение о демилитаризации коснется и Крыма.

Продвигаемое сейчас ЕС размещение сил НАТО под видом международной вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе станет моделью для внедрения концепции «международного управления конфликтными территориями с неопределенным политическим статусом». Согласно этой концепции, например, управление Донбассом на период подготовки к его возвращению Украине будет осуществляться временной международной администрацией, за которыми будут стоять силы НАТО и ЕС. В результате для разрешения застарелых кризисов на постсоветском пространстве будет установлена обновленная версия «подмандатных территорий» под международным управлением. Этот результат и будет представлен в качестве равной и неделимой безопасности для Евразии».

В этом плане визит Керри на Украину носит сугубо ритуальный характер: «Керри летит с очередным ультиматумом Порошенко по Минску-2. Он потребует от гаранта подвижек в вопросе выполнения Минских соглашений, в первую очередь принятия закона об особом статусе Донбасса и проведения там выборов. Телефонные переговоры с Лавровым и Путиным показали, что дальше тянуть США сложно, и Киев загоняют в угол: до сих пор так и не приняты обещанные законы об особом статусе Донбасса, закон о выборах.

Крыть Вашингтону аргументы Москвы становится всё сложнее. Привезет Керри и кнут для Порошенко: увяжет принятие законов с оказанием финансовой помощи. Пригрозит затормозить процесс выделения финансовой помощи по линии МВФ. Заявит и о том, что от прогресса по Минску зависит и формат встречи Порошенко с Обамой во время саммита НАТО в Варшаве: Обама или просто выпьет с Порошенко на бегу кофе или проведет полноформатную встречу.

Но Госдеп и ЦРУ уже подготовили свои аналитические материалы о том, что нынешняя Рада не способна принять законы, предусмотренные Минскими соглашениями. И Госдеп, и ЦРУ считают, что пока не время проводить на Украине досрочные выборы, так как все это лишь расшатает и без того нестабильную ситуацию в стране. Получается замкнутый круг: перезагрузка парламента могла бы сдвинуть минский процесс с мертвой точки, а проводить досрочные выборы пока нецелесообразно. Фактически признается тупик и правота русских: вина за срыв выполнения соглашений лежит на Киеве».

Соответственно, спрашивается, зачем лететь, если уже аналитикам ЦРУ и Госдепа все заранее ясно? — Соблюсти ритуал и показать Москве, что Вашингтон не спит и «мышей ловит». Но в Москве все прекрасно понимают, поэтому: «Москва ранее неоднократно заявляла о том, что в нынешней ситуации не видит смысла встречи в «нормандском формате». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в данный момент выполнение Минских соглашений еще оставляет желать лучшего, что говорит об отсутствии предпосылок для проведения встречи глав государств в «нормандском формате». Нет прогресса — не имеет смысла встречаться. Тем самым Москва демонстрирует, что не является стороной гражданского конфликта на Украине, и показывает, что задержка в выполнении Минска-2 лежит только на Киеве. К этому же мнению приходят постепенно и в Европе. Так, депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани заявил, что санкции в отношении России должны быть отменены, при этом необходимо ввести санкции в отношении Украины: «Во-первых, нужно отменить антироссийские санкции, а второе — ввести санкции против Украины», — сказал Мариани. Французский политик считает, что Киев не выполняет Минские договорённости и тем самым выражает свое неуважение. Он подчеркнул, что Рада до сих пор не провела ни одной реформы в рамках реализации Минских соглашений. «При этом основная ответственность лежит именно на украинской стороне», — сказал Мариани».

Надо признать, что Москве удалось несколько дистанцироваться от конфликта на Украине и начать перекладывать ответственность за выполнение Минска-2 на Киев. И здесь главный фактор поддержки стратегии Москвы — ухудшающаяся ситуация в украинской экономике, которая начала приводить к некоторому отрезвлению общественных настроений на Украине. С другой стороны, судя по происходящим за океаном событиям, к власти, не останавливаясь ни перед чем, идет Хиллари Клинтон. Так, во-первых, Обама уже публично выступил в ее поддержку на одном из предвыборных мероприятий. Во-вторых, ФБР и Генеральный прокурор заявили о том, что не видят необходимости возбуждать против нее уголовное дело за использование личной почты для секретной переписки. В-третьих, истеблишмент Республиканской партии все-таки решил прокатить Трампа на партийном съезде и готовит «дворцовый переворот»: «Недоброжелатели Дональда Трампа готовят переворот с целью не допустить его избрания кандидатом в президенты на предстоящем съезде Республиканской партии. Необходимый для этого кворум почти собран. Самые заклятые недруги Трампа во главе с узкой группой делегатов предпринимают интенсивные закулисные усилия, чтобы вынудить Комитет по вопросам правил съезда провести специфическое голосование. Его результаты позволят делегатам съезда отдать свои голоса кому им вздумается, а не, как положено, Трампу», — пишет газета. В комитет входят 112 республиканцев. Недругам миллиардера достаточно заручиться поддержкой 28 из них (четверти), чтобы выдвинуть данный вопрос на рассмотрение всего съезда. Сам съезд партии намечен в Кливленде, в штате Огайо на 18−21 июля. Как уточнила Wall Street Journal, опираясь на свои источники в партии, противники Трампа «близки к своей цели». По данным газеты, избирательный штаб претендента в курсе заговора и пытается пресечь его».

Кроме того, за последние два дня при непонятных обстоятельствах умерли два свидетеля, которые хотели дать показания против Клинтон, правда, по разным эпизодам ее деятельности. С переломанным горлом найден мертвым в Нью-Йорке один из сотрудников ООН, который был готов дать показания против Клинтон по делу о подозрении в коррупции, а в Румынии найден мертвым в своей одиночной камере (!) румынский хакер Лазар Марчел Лехел, который и взломал почту Хиллари Клинтон, последствиями чего стал скандал вокруг халатности нынешней претендентки на пост главы Белого дома. Две смерти вокруг одного из кандидатов в президенты США за сутки — это, несомненно, больше, чем простое совпадение.

И, несомненно, Порошенко в своей стратегии ориентируется на ее приход к власти, чтобы получить ту поддержку, которую он ожидает. Это позволит ему и требования Минска-2 не выполнять, и решить проблему с боевиками, которых он утилизирует в рамках возобновления боевых действий в Донбассе, и иметь гарантии по сохранению власти до следующих президентских выборов. Таким образом, фактор времени играет в пользу Москвы. Однако ключевой вопрос всей ситуации в мире, в том числе и на Украине, — это кто станет хозяином Белого дома. Если Трамп — то это один сценарий, который больше устроит Москву и в целом глобальную партию мира. Если Клинтон — то это означает резкий рост мирового конфликтного потенциала. Соответственно, конфликт на Украине застынет до начала 2017 года, как минимум пока новый президент США не придет к власти; после чего встанет вопрос либо о жестком выполнении «Минска-2», возможно, с участием США — «Минск-3» (Трамп), либо все договоренности пойдут в утиль (Клинтон) и Украину ожидает очередная горячая весна и новые тысячи смертей.