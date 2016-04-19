Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил намечавшийся визит в Россию из-за давления, оказанного на него Вашингтоном. Хотя после аналогичного давления Обамы в феврале текущего года Абэ подтвердил свое намерение посетить Москву в мае. Что ж, ничего удивительного в этом нет — Япония как была оккупированной после окончания Второй мировой войны США страной, так и остается. А оккупированные страны — что Япония, что Германия, что Польша и так далее — слишком длинен список тех стран, где США имеют военные базы, не могут иметь собственной самостоятельной и независимой внешней политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удалённый фронт США: Саудовская Аравия атакует ЕС

Жесткая политическая привязка к США обеспечивается несколькими ключевыми факторами. Во-первых, подготовкой японской элиты в американских высших учебных заведениях, где ей формируют общий с американцами культурно-цивилизационный тип отношения к миру. Во-вторых, наличием четырех крупных военных баз*, которые позволяют США проецировать свою военную мощь в западной и северной части Тихого океана. В-третьих, экономической привязкой Японии к США: около 20% японского экспорта приходится на американский рынок. Кроме того, Япония является вторым (после Китая) держателем американских ценных бумаг — на 1,1 трлн долларов.

Если с этих позиций посмотреть на Германию, то мы увидим аналогичную картину. Элита Германии проходит отбор и отсев в США. Политический контроль над Германией со стороны Вашингтона осуществляется через такую организацию, как «Американский Совет по Германии». Более того, как отметил в своей книге немецкий генерал Герд-Гельмут Комосса «Немецкая карта. Скрытая игра секретных служб», еще 21 мая 1949 года США и ФРГ подписали секретный государственный договор, в котором на период до 2099 года (!) прописаны условия государственного «суверенитета» ФРГ. В частности, Германия должна выполнять три обязательных условия. Во-первых, каждый новый канцлер ФРГ обязан в обязательном порядке подписать в США так называемый канцлер-акт. Данная информация, скорее всего, отражает реальные процессы, так как каждый новый канцлер Германии свой первый визит после избрания осуществляет именно в США.

Во-вторых, США осуществляют контроль за германскими средствами массовой информации — за радио и телевидением, печатными изданиями, кинопродукцией, театром, музыкой, школьными воспитательными программами, учебными планами и так далее. Откровения немецких журналистов относительно того, как США обеспечивают лояльность немецких СМИ евроатлантическому курсу — всех несогласных элементарно увольняют и лишают средств к существованию, — подтверждают и эту позицию.

В-третьих, ФРГ обязана хранить золотой запас в американских хранилищах. Хотя попытки Германии вывезти свой золотой запас из США сталкиваются с серьезными трудностями, немцы последовательно в течение трех последних лет сравняли долю золота, хранящегося внутри страны, с запасами своего золота в США: «Германия по итогам 2015 года вывезла из хранилищ ФРС США 99,5 тонны золота. С 2013 года, когда Берлин впервые уведомил американский ЦБ о намерении вернуть на родину золотые слитки, из США ушло уже 189 тонн.

Впрочем, программа касается не только хранилищ в Штатах — во Франкфурт свозится золото и из других центробанков. Наиболее крупную партию в прошлом году Германия вернула на родину из Франции — 110,5 тонны. Всего же за три года объемы репатриации превысили 366 тонн. В результате на начало года впервые за десятилетия ЦБ Германии хранил больше золота на родине (41,5% во Франкфурте), чем во входящем в структуру ФРС Федеральном резервном банке Нью-Йорка (39,5%).

И это наиболее крупные в политическом и экономическом плане страны западного мира. Что уж говорить об остальных польшах, румыниях и укропиях… Хотя нельзя не отметить того, что движение Сопротивления американскому тоталитаризму в Европе ширится. Более подробно мы этот феномен разбирали в статье «Почему истеблишмент США боится Трампа? Запад накануне крупных перемен»: «Весь политический центр Европы, включая Британию, оказался охвачен борьбой народа и среднего класса против узкой прослойки элитократии, которая осуществляет реальное управление странами, лишь имитируя демократию, свободу слова и выборы для отвлечения масс от тех мест, где и происходит реальное принятие решений».

Референдум в Голландии по евроассоциации с Украиной только подтвердил этот тренд. Теперь на очереди и Британия, где, как показывают опросы, с каждой неделей число евроскептиков только увеличивается. Если Британия выйдет из Евросоюза — это будет мощнейший удар не только по самому Евросоюзу, но и по американской политике в отношении Европы. Выход Британии из ЕС означает начало развала американской неоколониальной структуры управления Европой. Если на референдуме в Британии победят евроскептики, это даст новым и альтернативным политическим элитам ключевых стран ЕС лишние аргументы в подтверждение правильности их курса на проведение самостоятельной внешней политики. Особое значение для России имеет голос прежних имперских столиц — Берлина, Вены, Парижа, Мадрида. В этом случае стратегический союз ЕС с Россией становится неминуем. А развал Евросоюза ставит перед перспективой рассмотрения как вопрос о необходимости сохранения в прежнем виде блока НАТО, так и вопрос о новой концепции безопасности Европы, который много лет перед своими европейскими партнерами ставит Москва.

Но не только на европейском направлении наблюдаются проблемы для неоколониальной системы США. Так, саудиты заявили о своей готовности распродать принадлежащие королевству американские активы на сумму около 750 млрд долларов во избежание их заморозки в ответ на рассекречивание закрытой части отчета о расследовании терактов 11 сентября 2001 года в США. Конечно, распродать можно, только США от этого ни холодно, ни жарко, так как активы, а в основном это недвижимость, как были, так и останутся на территории США. Поэтому куда более болезненным для США будет разрыв военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией, так как саудиты были одним из наиболее крупных покупателей американской военной техники. Поэтому именно Пентагон первым бросился убеждать конгрессменов и сенаторов не рассекречивать закрытую часть отчета по терактам 11 сентября.

В общем, саудиты могут, конечно, возмущаться и протестовать, но, скорее всего, избежать раздела страны в соответствии с известной «картой Петреуса» не смогут. Это, в принципе, отвечает и российским интересам, так как в этом случае, когда саудитов избавят от излишков нефти, у ваххабизма, ИГИЛа и прочих воинственных ересей мусульманского мира будут серьезно подорваны источники финансирования. Тем не менее эта война обещает быть бурной и покажет другим пример отстаивания страной своих национальных интересов. А там, глядишь, и Европа подтянется. В 2017 году там начинается новый электоральный цикл, в котором, в случае успеха референдума о выходе Британии из ЕС, новые политические силы вполне могут прийти к власти в целом ряде стран. После этого, скорее всего, США будет не до подписания договора о трансатлантическом партнерстве, и они вынуждены будут попробовать опустить Европу в хаос гражданской войны с помощью завезенных через Турцию, Ливию и другие страны арабского полумесяца «беженцев» ИГИЛ.

Данное развитие событий создает в 2017—2020 годах определенный люфт для России, которая в этот период может и должна заняться внутренним обустройством — дорогами, образованием, здравоохранением, сельским хозяйством, армией и так далее, так как только сильная и независимая Россия в состоянии обеспечить безопасность и высокий уровень жизни своим гражданам. После чего подумать и о ситуации по периметру границ, о чем мы поговорим в следующем материале.

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* База «Ацуги» является крупнейшей авиабазой ВМС США в Тихом океане. На ней дислоцированы эскадрильи 5-го авиационного крыла самолётов палубной авиации, которые базируются на авианосце George Washington.

База «Мисава» является единственным комбинированным военным объектом в западной части Тихого океана. На ней располагаются подразделения трёх видов вооружённых сил США: армии, флота и военно-воздушных сил. На авиабазе дислоцировано 35-е истребительное крыло Тихоокеанских ВВС США. Центр управления безопасностью в Мисаве считается одной из крупнейших наземных станций глобальной системы радиоэлектронной разведки «Эшелон».

База «Кадена» является самой крупной авиабазой США в Японии. На ней дислоцировано 18-е крыло ВВС США. На базе Кадена также расположена штаб-квартира американского командования флотской деятельности на Окинаве.

База «Йокота» — главный перевалочный пункт американских вооруженных сил на Дальнем Востоке. На ней располагается штаб 5-й воздушной армии США и объединения вооруженных сил Соединенных Штатов в Японии. На Йокоте дислоцировано 374-е транспортное авиакрыло американских ВВС.