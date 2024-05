Томас Эдвард Гордон. Озеро Зоркуль. Большой Памир. 1874

На чем будет экономить Таджикистан в кризисный период? Кому угрожает рост радикализма в регионе? Кто защитит Таджикистан? Это наиболее популярные темы в таджикистанской и региональной прессе.

Бедный и еще беднее?

Таджикистан признан самой бедной страной в Средней Азии. По версии составителей рейтинга стран по уровню экономики The Richest Countries in the World издания Global Finance Magazine, Таджикистан с ВВП на душу населения $2,8 тыс. оказался на 153 месте из 185.

При этом, по мнению наблюдателей, едва ли можно ожидать какого-либо улучшения в ближайшей перспективе. Евразийский банк развития прогнозирует замедление роста ВВП Таджикистана до 4−5%, при том что руководство республики прогнозирует этот показатель на уровне 7%. «На фоне продолжающегося сокращения объемов международной торговли и замедления в экономике в январе 2016 года поступления в государственный бюджет составили 87,7% от плана. В случае продления такой тенденции можно будет ожидать дальнейший рост внешней задолженности государства, которая в конце прошлого года достигла 28% ВВП», — подчеркивают аналитики банка.

Авторы доклада отмечают рост дефицита внешней торговли как из-за снижения объемов экспорта металлов, так и за счет сокращения импортных поставок на фоне слабого внутреннего потребительского спроса.

Кроме того, эксперты прогнозируют ускорение инфляции, несмотря на ужесточение денежной политики.

В том, каким образом Таджикистан будет справляться с кризисом, попыталась разобраться «Азия-Плюс», выяснив особенности планирования доходов и расходов госбюджета в непростой год.

Наибольшие затраты запланированы на топливно-энергетический комплекс — 4 млрд 69 млн сомони (34,9 млрд рублей), почти половина из них выделяется из госбюджета, и это на 34 млн (292,4 млн руб.) больше, чем в прошлом году. Большая часть выделенных средств, пишет издание, «несомненно» пойдет на строительство Рогунской ГЭС, которая «является чрезвычайно важным для страны проектом, однако не сулящим скорой выгоды (и, вероятно, грозящим обострением отношений с соседними странами. — Прим. ИА REGNUM) в ближайшие годы. Сдача первой очереди ГЭС намечена на 2018 г., а экономический эффект наступит намного позже».

При этом снижается финансирование добычи и переработки полезных ископаемых на 9,4%. «Экономия» на промышленных отраслях в последние годы превратилась в тенденцию. Из-за отсутствия данных по каждой отрасли невозможно понять, какая отрасль является наиболее обделенной, но можно утверждать, что это является общим минусом их развития», — отмечает издание, добавляя, что новых рабочих мест в этих отраслях ожидать смысла нет.

Тем временем на «прочие расходы, не классифицированные по отраслям экономики», выделено 1 млрд 587,1 млн сомони (13,6 млрд руб.), что на 11% больше, чем в прошлом году. Автор предполагает, что средства пойдут на нужды Таджикской химико-металлургической корпорации, включающей строящиеся совместно с Китаем заводы, где хоть и ожидается создание полутора тысяч рабочих мест, но требуется вложение больших финансовых средств и привлечение квалифицированной рабочей силы, которую составляют как раз китайские специалисты.

«Поэтому таджикским мигрантам, сильно потерявшим в зарплате на просторах России, все же надо хорошо подумать, стоит ли им возвращаться на родину», — пишет «Азия-Плюс».

На поддержку предпринимательства, по словам министра финансов Таджикистана Абдусалома Курбониёна, «из госбюджета 2016 года предусмотрено выделить 120 млн сомони (порядка 1 млрд руб.)».

Пополнять казну в Таджикистане рассчитывают за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 1 млрд 55 млн сомони (9 млрд руб.). При этом отмечено, что в текущем году за счет грантов и внешних кредитов планируется получить около 1,5 млрд сомони (12,9 млрд руб.).

Экономить в кризис решено на здравоохранении и образовании, снижение финансирования которых запланировано на уровне 4,6% и 9,3% соответственно. На 8,7% сокращены расходы на соцблок, более чем на четверть снижены расходы на транспорт и коммуникации.

А вот финансирование государственных органов власти и управления увеличится на 12,5%. На 12% повысятся и расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия, которые составят 825,3 млн сомони (7 млрд руб.).

Государственные СМИ тем временем говорят об устойчивом развитии Таджикистана, рассказывая о совсем иных рейтингах: восьмое место в мире по абсолютным показателям запасов гидроэнергетических ресурсов и вторе — по удельным.

«Стратегической целью правительства Республики Таджикистан в рамках Концепции устойчивого развития является обеспечение стабильно высоких темпов экономического развития, которое нацелено на повышение уровня и качества жизни населения страны. Этот подход отражен в основных документах страны по развитию, в том числе в «Национальной стратегии развития до 2020 г.», среднесрочных стратегиях сокращения бедности, стратегиях развития соответствующих секторов экономики и социальной сферы. Правительство Таджикистана намерено в течение 5 ближайших лет обеспечить их развитие на уровне 7−8%, используя все имеющиеся ресурсы и возможности, что создаст прочную основу для устойчивого развития страны», — пишет национальное информагентство Таджикистана.

«Плацдарм для исламистов»

В Афганистане близ таджикской границы в уезде Дашти-Арчи провинции Кундуз афганские спецслужбы обнаружили медресе, в котором ведется подготовка террористов. Около трехсот человек обучались минированию автомобилей и изготовлению «жилетов смертников» на подконтрольной талибам территории, и местные власти говорят, что не в силах помешать деятельности «учебного заведения».

Афганский отставной генерал Джавид Кохистани в своем интервью изданию «Афганистан.ру» заявил о том, что для недопущения бомбардировок позиций среднеазиатских боевиков в Сирии после роста давления на них в результате российской операции, предпринимаются усилия для их переброски в безопасные районы.

«Прилагается много усилий для того, чтобы направить террористов, прежде всего, в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию по коридору, ведущему из афганского Бадахшана в таджикский, через те высокогорные тропы, которые постоянно использовались при контрабанде наркотиков. Не раз наблюдали, как их с фальшивыми паспортами, которые выдают в Пакистане гражданам среднеазиатских стран, направляли через Уйгурский район Китая в Восточный Туркестан, а затем опять же в Казахстан с целью проникновения в Россию. Террористов также переправляют через Иран и Турцию, а оттуда в Азербайджан и затем в страны Средней Азии. В Турции действует официальный центр по приему таких групп», — сообщил эксперт в вопросах региональной безопасности.

Гораздо более серьезную угрозу, чем вернувшиеся в Россию из Сирии среднеазиатские исламисты, представляют завербованные на территории РФ трудовые мигранты, которых вместо Сирии могут направить в российские города, пишет новостной портал Ruposters.ru.

«Глобальной угрозой в перспективе представляется процесс исламизации в Центральной Азии, который всячески подстегивается экономической ситуацией. В зоне опасности находятся и Узбекистан, и Туркмения, и Таджикистан с Киргизией», — считает автор.

Что до Таджикистана, то подчеркивается афганский фактор — ситуация в сопредельном государстве «развивается не самым лучшим образом» и представляет потенциальную угрозу прорыва «тысяч вооруженных до зубов головорезов».

«Самый неблагоприятный сценарий для России — превращение среднеазиатских республик в настоящий плацдарм для исламистов, и, хотя прямое вторжение боевиков ни России, ни Казахстану не грозит, подобная ситуация может превратиться в постоянную головную боль для следующих поколений», — резюмирует издание.

«Потребитель безопасности»

Армия Таджикистана признана слабейшей среди стран Средней Азии согласно рейтингу Global Firepower, составленному на анализе данных о вооруженных силах стран мира.

Однако «Русская планета» напоминает о том, что в Таджикистане и в Киргизии расположены военные объекты РФ, куда при необходимости Россия сможет доставить тысячи военнослужащих и десятки единиц военной авиации, включая стратегические бомбардировщики. Регулярно проводится отработка соответствующих маневров как в рамках ОДКБ, так и в формате совместных учений.

«Укрепление боеготовности таджикских и киргизских вооруженных сил — в стратегических интересах России. В регионе создается противовес Узбекистану, кроме того, в случае проникновения боевиков в регион нашей стране не придется воевать самой. С другой стороны, военно-техническая помощь не должна быть безвозмездной хотя бы в политическом отношении. Но правительства, принимающие ее, не проявляют той лояльности, которую так хотелось бы видеть», — пишет издание.

Москва ведется на шантаж

О большом значении российских военных баз для безопасности Таджикистана и Киргизии говорит и российский еженедельник «Военно-промышленный курьер». Автор недоумевает по поводу того, что, имея более чем скромный военный потенциал, руководство стран предъявляет различные требования и ждет платы за содержание на своих территориях российских военных баз.

«Самое удивительное, что Москва ведется на этот шантаж и начинает обсуждать киргизские и таджикские требования всерьез. Хотя ответ на них должен быть только один: заявление о немедленном выводе. России по военным и географическим соображениям было бы гораздо проще оборонять от экспансии исламистов с юга только Казахстан, тем более что тот и сам обладает весьма боеспособными ВС. Для Киргизии и Таджикистана уход российских войск станет катастрофой. Если руководители этих стран не осознают столь простых вещей — это их проблема, а не наша. Странно то, что этого, похоже, не понимают и в Москве», — заключает автор.