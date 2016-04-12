Государственная дума «недоработала», когда принимала закон о капитальном ремонте, считают судьи Конституционного суда РФ, признавшего 12 апреля законными сборы с граждан на капремонт. Парламентариям придется заняться поправками в закон, который, по словам некоторых народных избранников, принимался под давлением правительства.

ksrf.ru Здание КС РФ в Санкт-Петербурге

Обязательные сборы за капитальный ремонт многоквартирных домов были узаконены в 2012 году. Спустя три года, как раз под выборы, две группы депутатов — от КПРФ и «Справедливой России» — решили побороться за права граждан, которые, по их мнению, были попраны уже далеко не новыми нормами. Речь шла о нескольких статьях Жилищного кодекса, и народные избранники пошли в Конституционный суд с требованием признать их не соответствующими Основному закону.

Депутаты сочли сборы на капремонт фактически неправомерным налогом, которым обложили всех россиян. Теперь каждый получает в почтовый ящик дополнительную квитанцию, по которой собственники квадратных метров должны платить за ремонт общего имущества дома. Вариантов два: вносить деньги на специальный счет только на ремонт своего дома либо перечислять их региональному оператору в «общий котел».

Если граждане вовремя не спохватились и свой выбор не сделали, то местные власти могут решить всё за них, а именно, перенаправить средства специально созданной в каждом регионе организации — Фонду капремонта. Оттуда средства перераспределяются на ремонт домов согласно очередности, определенной региональной программой. По данным экспертов, почти 90% владельцев жилья в многоквартирных домах перечисляют средства на капитальный ремонт именно региональному оператору. Большинство из них не принимали участия ни в каких собраниях по этому поводу.

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На заседании Конституционного суда председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская заявила, что система «общего котла» удобна лишь чиновникам, получившим дополнительный финансовый ресурс, которым они могут легко управлять, в то время как она не видит никакого контроля за аппаратом региональных фондов капремонта, что способствует злоупотреблениям и коррупции. Собственники жилья никак не могут влиять на работу фондов, считает Хованская, а те могут и обанкротиться, и тогда неизвестно, каким образом будут возвращены деньги гражданам, и что делать с домами, на ремонт которых через несколько средств просто не хватит.

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Однако «общий котел» был защищен по всем фронтам. Полномочный представитель Госдумы в КС, единоросс Дмитрий Вяткин сравнил взнос на капремонт с обязательной медстраховкой. «Когда речь идет о медицине и лечении, мы же не говорим, что каждый платит только за себя? Взнос за капремонт можно сравнить со взносами в другие фонды, с помощью которых государство исполняет свои социальные обязательства перед гражданами», — заметил он. Вяткин счел этот вопрос политическим, так как «все понимают, что проблему решать надо, но денег в бюджете нет».

В итоге, Конституционный суд постановил, что сама по себе система «общего котла» не противоречит Основному закону, так как благодаря ей можно срочно отремонтировать аварийные здания. При этом, если у людей возникнут какие-либо сомнения в справедливости этой очередности, то они могут обратиться в суд. Непредвиденное банкротство регионального Фонда капремонта тоже не может освободить власти от выполнения обязательств, решил КС, но каким именно образом следует обезопасить граждан от этого, должны решить те же депутаты Госдумы, что принимали первоначальный закон.

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Сразу после оглашения решения Конституционного суда заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис поддержал эту позицию, назвав «общий котел» этакой «кассой взаимопомощи», которая функционирует как кооператив и необходима на старте программы. Минстрой не видит в этом никакого противоречия ни Конституции, ни здравому смыслу. «Сейчас эта система заработала. Большой ремонт начался, и это абсолютный факт, хоть этот процесс идет и не без проблем. Мы рассчитывали на решение Конституционного суда. Оно лишь подтверждает, что все споры и политические спекуляции на этой теме — это вопрос электорального цикла и выборной кампании», — отметил федеральный чиновник.

По мнению заявителей из стана КПРФ, на такое решение Конституционного суда «рассчитывал» не только Минстрой. Когда в КС только поступила жалоба коммунистов и «эсеров», они написали еще и в Генеральную прокуратуру, чтобы получить соответствующий отзыв. Первой реакцией ведомства стало согласие: Генпрокуратура даже направила письмо в КС, где назвала плату за капремонт частично неконституционной, так как собственники, перечисляющие деньги в общий фонд, и те, кто хранит их на спецсчете, находятся в неравных условиях. Кроме того, в законе никак не конкретизированы объемы и сроки распоряжения финансами и не определен порядок их возврата. Однако затем письмо Генпрокуратуры было внезапно отозвано для «дополнительной проработки вопроса».

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Депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев полагает, что письмо надзорного ведомства сочли некорректным в администрации президента. Он также обратил внимание и на то, что, по идее, многие дома, у которых сейчас протекает крыша, должны были быть как следует отремонтированы еще в девяностых годах. В 1991 году был принят закон о приватизации жилья в РФ. Согласно этому документу, власти обязались выполнить первоначальный капремонт всех вновь приватизируемых площадей.

«Люди приватизировали жилье только потому, что были уверены, что его отремонтируют. Теперь государство хочет отказаться от своих обязательств. Действует по принципу: «Наша хата с краю», — говорит Соловьев. По его словам, закон о капремонте был «слеплен» под давлением исполнительной власти в авральном режиме.

Согласно постановлению КС РФ, власти действительно все еще обязаны отремонтировать дома, которые требовали ремонта в момент приватизации. А именно, подобные здания должны в первоочередном порядке включаться в региональную программу, и на них можно выделять дополнительные средства из бюджетов всех уровней. Правда, каким образом будет определен список этих домов и сколько денег дополнительно следует перечислить на их ремонт, не уточняется.

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Между тем, в 1990-х годах существовал лишь реестр аварийных домов, здания же, которые просто требовали ремонта, скрупулезно нигде не фиксировались, и теперь доказать, что именно государство должно такому собственнику, будет крайне проблематично. Но, по мнению заместителя председателя Конституционного суда Сергея Маврина, это не так важно с точки зрения сохранения самой обязанности по первоначальному ремонту, которую в свое время приняло на себя государство.

«Нас спросили, действует ли эта обязанность, мы вслед за Верховным судом сказали, что действует. Что касается механизма исполнения этой обязанности, включающей в себя, в том числе, очередность, оценку домов, — он нуждается в дополнении и прояснении. Федеральный законодатель здесь недоработал. Он должен свою часть пути пройти и внести необходимые изменения, чтобы подобные вопросы ни у кого не возникали», — заявил Маврин.

Петербургский депутат Алексей Ковалев заметил, что эти «обязательства», о которых говорит суд, вскоре могут испариться, так как статья 16 закона о приватизации жилья утратит силу с 1 марта 2017 года. «В итоге, это заявление никого ни к чему не обязывает. После отмены закона о приватизации, включая эту норму, никаких обязательств государства по капремонту старого фонда не останется. Таким образом, постановление Конституционного суда в этой части — просто сотрясение воздуха. Создается впечатление, что Конституционный суд хотел и угодить правительству, и сохранить лицо. Но сохранить лицо не получилось», — считает петербургский парламентарий.

Тем не менее, КС уверен, что сама идея проведения капремонта за счет средств собственников не противоречит Конституции, хотя механизмы, которые государство избрало для реализации этой идеи, не идеальны. Теперь депутаты Госдумы, по выражению Сергея Маврина, должны предпринять «дополнительное усилие» и, наконец, привести закон о капремонте в порядок.