Полигон «Красный Бор» — хранилище 2 млн тонн токсичных промышленных отходов под открытым небом — в последние месяцы оказался в центре внимания не только жителей Петербурга и Ленобласти, но и соседних Прибалтийских стран. Это объяснимо: в случае проникновения в подземные или поверхностные воды токсины с полигона способны отравить Неву — главную водную артерию города и области. Последствия возможной экологической катастрофы на Северо-Западе России могут угрожать также и всему Финскому заливу, напомнила 13 марта финская газета Helsingin Sanomat.

Иван Шилов ИА REGNUM

В СМИ заявления о полном контроле чиновников и специалистов над ситуацией в «Красном Бору» сменяются сообщениями о якобы уже разразившейся катастрофе и призывами не пить водопроводную воду. Как отличить факты от «пиара», которого становится всё больше в год выборов? Корреспондент ИА REGNUM обозначил круг главных действующих лиц конфликта и выяснил, как политизация экологической проблемы мешает ее реальному решению.

Раскол в оппозиции

«Красный Бор» в первую очередь беспокоит тех, кто живет по соседству с полигоном. В нескольких километрах от хранилища расположены города Колпино, Никольское, Отрадное, поселки Тельмана, Красный Бор и Ульяновка. Столь близкое размещение объекта хранения опасных отходов к населенным пунктам, по мнению экологических активистов и правозащитников, нарушает конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду. Местные общественные организации посвящают свою деятельность борьбе за скорейшее устранение угрозы жизни и здоровью людей.

Одним из неравнодушных сообществ является «Никольское. За экологическую безопасность». Дмитрий Головин, координатор этой группы, рассказывает: «Мы изначально оповещали общественность об угрозе полигона, обращались к организациям Гринпис и «Беллона», привлекая их внимание». Группа существует с лета 2015 года, ее участники стали организаторами первых митингов с требованиями о ликвидации опасного полигона.

Существует также Межмуниципальная инициативная группа по экологической безопасности, председателем которой является Виктория Маркова. Жительница поселка Красный Бор занимается проблемой полигона много лет, а с начала февраля 2016 года держит голодовку, требуя от властей Петербурга принять экстренные меры по регулированию паводковой ситуации и выплате долгов предприятия. Большое внимание уделяет проблеме и глава Тельмановского поселения Юрий Кваша, постоянно выезжая на полигон и подкрепляя свою информацию видео‑ и фотодокументами. Благодаря своему положению Кваша способен донести мнение общества до властей более высокого уровня и проконтролировать их действия.

Едина ли цель у представителей общественности или же все-таки у каждого своя? Дмитрий Головин признается: «Несмотря на налаженное в прошлом году сотрудничество, сейчас наша группа весьма оппозиционно настроена к группе Юрия Кваши и Виктории Марковой. Если вообще возможно быть в оппозиции по отношению к оппозиционерам».

За последний год Юрий Кваша и Виктория Маркова стали главными ньюсмейкерами по теме «Красного Бора» со стороны общественности. Личное знакомство с недавно уволенным директором полигона Виктором Колядовым обеспечило им эксклюзивную информацию о происходящем на территории химического могильника. К тому же экоактивисты заручились поддержкой общественных организаций, неравнодушных к проблеме «Красного Бора», выступая на акциях, митингах и заседаниях рабочих групп. СМИ уже без дополнительной проверки фактов именуют их «местными экологами», хотя дипломами о высшем образовании по данной специальности Юрий Кваша и Виктория Маркова не обладают. Взамен этих документов у них на руках партийные билеты «Справедливой России».

Этим и объясняются намеки на политическую природу обострившегося внимания к полигону, звучащие со стороны петербургского комитета по природопользованию. По словам чиновников, тема полигона «Красный Бор» не впервые используется в политических целях, а нагнетание тревоги используется для «дестабилизации обстановки в Санкт-Петербурге». В сентябре 2016 года пройдут выборы в Госдуму и Законодательные собрания Петербурга и Ленобласти. И обострение ситуации вокруг полигона может стать очень удобным инструментом для чьей-то избирательной кампании.

Власть в роли ответчика

Для оценки действий самого комитета по природопользованию достаточно восстановить несколько недавних фактов. В октябре 2015 года чиновники предлагали проект установки по термической обработке 2 млн токсичных отходов. Эта идея вызвала череду протестных заявлений со стороны экспертов и была отклонена, но замена ей до сих пор не выбрана.

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Определить лучшую технологию в одночасье действительно невозможно. Как сообщают руководители ведомства, при комитете регулярно ведутся обсуждения альтернатив, в которых принимают участие экологи и технические специалисты. Однако процесс замедляется из-за аппаратных перестановок: в конце 2015 года комитет по природопользованию от Игоря Албина перешел под кураторство другого вице-губернатора Петербурга — Игоря Дивинского, сменился и глава комитета. В связи с этим был ликвидирован оперативный штаб по решению проблемы полигона. На смену ему пришла межведомственная комиссия. Ее совещания проводятся за закрытыми дверями, и узнать, что обсуждалось, можно лишь со слов самих членов комиссии.

Каждый раз, когда пресса возобновляет разговор о полигоне «Красный Бор», комитет заявляет об отсутствии причин для беспокойства. «Мы держим ситуацию под контролем», — не раз повторял заместитель председателя комитета Игорь Березин. В частности, одной из контролирующих мер власти называют дополнительную обваловку карт-котлованов с опасными отходами. Но экологи эту меру считают не решением проблемы, а лишь увеличением рисков.

«Уровень воды в картах изначально должен был находиться в земле и не превышать уровень залегания кембрийских глин, считавшихся герметичными. Но высота дополнительной обваловки составляет уже несколько метров, а жидкости становится все больше, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член экспертного совета комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Павел Сухонин. — На обваловке летом растет трава — это биологическое доказательство того, что там есть вода. Она вместе с токсинами проходит через почву и далее попадает в Неву».

Контраргументы экологов вызывают недоверие общества заявлениям чиновников. А нежелание властей лишний раз поднимать шум воспринимается как попытка скрыть истинное положение дел на полигоне.

А был ли сброс?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 10 на 11 марта текущего года сотрудники полигона зафиксировали прорыв заграждающей дамбы. Из обводного канала вокруг полигона вытекло около сотни кубометров загрязненной жидкости.

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В распоряжении озадаченной общественности — две полярные точки зрения. Активисты сообщают о значительном выбросе токсичной воды в притоки Невы. Представители же Смольного утверждают, что такие заявления — не более чем провокация с политическими целями, и никакой угрозы данная утечка не представляет. Кому верить? Росприроднадзор по СЗФО, который обязан следить за полигоном, к примеру, в факте выброса не сомневается, однако инспекторы ведомства исключают возможность попадания стоков в ближайшие водоемы.

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Для полигона перелив загрязненной жидкости за территорию в паводковый период является нормой. Независимые исследования подтверждают наличие опасных веществ в воде из обводного канала и близлежащей почве. Последний анализ был проведен в конце февраля, еще до нашумевшего промыва дамбы.

Аннели Ахонен, корреспондент финской газеты Helsingin Sanomat, провела анализ проб на собственные средства и опубликовала его результаты. Финны выявили опасные превышения по полихлорированным дифенилам и кадмию — веществам, провоцирующим раковые заболевания.

Получается, так или иначе, токсины поступают за пределы полигона. Но в этот раз информация об утечке была распространена в невиданных масштабах, совпав с периодом увольнения директора предприятия Виктора Колядова.

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Кстати, истинные причины ухода начальника предприятия не ясны, а в СМИ и в среде экологов ходят самые разные версии: мол, Колядов помешал нелегальным поставкам на закрытый полигон новых партий отходов. А это — чьи-то большие деньги.

Официальных подтверждений этим слухам нет, поэтому, в частности, активисты группы «Никольское. За экологическую безопасность» требуют от комитета по природопользованию установки системы онлайн-наблюдения на воротах полигона — для пресечения любого шанса совершения экологического преступления и слухов о нем.

Всё ли видно зрителям?

Выступления представителей общественности в какой-то мере активизируют работу чиновников. Так, предложение сменить статус предприятия, лишившегося источника заработка в виде приема новых отходов, на «государственное бюджетное учреждение» уже давно звучало среди специалистов и наконец превратилось в официальное решение властей. Это поможет устранению проблем с финансированием объекта.

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Однако из-за излишнего накала страстей общество не получает объективной информации ни с той, ни с другой стороны. Что объективно сейчас угрожает населению города и области со стороны полигона, подлинно неизвестно. А это необходимо точно знать в ситуации, когда приходится исправлять экологические ошибки прошлых десятилетий.

Эксперты считают, что следующим шагом со стороны комитета по природопользованию Санкт-Петербурга должно стать официальное решение о выводе опасного объекта из эксплуатации, рекультивации его территории и ликвидации нанесенного экологического ущерба окружающей среде. Будет документ — будет срок выполнения задачи, и надежда на избавление от головной боли под названием «Красный Бор» окрепнет. Также ожидается и ускорение выбора методики обезвреживания полигона. Вариантов у экологов множество, и некоторые из них — к примеру, метод литификации — не потребуют миллиардных вложений.

Жителей окружающих «Красный Бор» населенных пунктов волнуют не только технические решения. Они требуют реализации медицинской программы, прежде всего, обследования местных жителей на предмет поражения токсическими веществами. «Если будет подтвержден факт воздействия полигона на здоровье конкретных людей, то им будет необходима медицинская реабилитация, — передает мнение своих земляков Дмитрий Головин. — Мы считаем, будет справедливо, если расходы возьмет на себя правительство Санкт-Петербурга».

Справка

Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков.

Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Объект находится в ответственности комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.