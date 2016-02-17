Губернаторская зачистка и майка с Путиным — Главное 17 февраля
Губернаторская зачистка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин досрочно уволил губернатора Забайкальского края Константина Ильковского и объявил выговор главе Карелии Александру Худилайнену из-за невыполнения обязательств регионов по переселению граждан из аварийного жилья.
Политические неудачи главы Карелии Александра Худилайнена во многом связаны с тем, что он остался чужим для республики. После объявления президентом выговора за срыв обязательств по организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда скорая отставка Худилайнена с поста главы республики предрешена. Такое мнение сегодня, 17 февраля, корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог и публицист Юрий Светов.
Видимо, в ближайшее время стоит ждать отставки губернатора Карелии, а по собственной воле, или по представлению президента — это вопрос техники.
Плохому танцору — майка с Путиным
Полузащитник и второй вице-капитан московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов по окончании матча с турецким ФК «Фенербахче» в Стамбуле заявил, что майку с изображением президента РФ Владимира Путина надел на матч, чтобы подчеркнуть своё уважение к главе государства. По окончании матча оказалось, что под игровой футболкой полузащитника надета майка с портретом главы Российского государства. Под портретом подпись — «Самый вежливый президент».
Новость из разряда «кто чем может». Вообще-то от футболиста ждут красивой игры как минимум и забивание голов в ворота соперника как максимум. Но если человек несостоятелен по своей основной профессии, то он начинает придумывать, где бы еще реализовать себя. Вот футболист Тарасов, вместо красивой игры, решил устроить скандал и надел майку с Путиным в Турции. Трудно себе представить, что хоккеист Харламов выезжает на лёд в майке с портретом Брежнева, ну или Ленина. И вряд ли Харламов меньше переживал за свою страну или гордился ей. Просто гордость он демонстрировал не майкой, а голами и красивой игрой.
Коротко про «вековую мечту» Украины
Украина в настоящее время не может стать членом НАТО: страна не готова к этому. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок в интервью изданию DefenseExpress.
А кому-то снятся котики, морские…
В грузинском черноморском порту Батуми прошли совместные морские учения Грузии и НАТО, в которых приняли участие катера департамента береговой охраны пограничной полиции Грузии и 4 корабля второго противоминного соединения НАТО (SNMCMG2).
Show must go on
Голосование за отставку Кабинета министров Арсения Яценюка было специально разыгранной пьесой, заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM директор Украинского институтам анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Хотя сейчас на Украине практически вся политика — разыгранная пьеса. Ждем финала и выход на поклон режиссёра.
Конец еще одной «демократии»
Разведка США скептически оценивает перспективы политического урегулирования в Афганистане и предупреждает о «серьезном риске политического распада» в 2016 году, передает Служба новостей «Голоса Америки».
Ровно об этом предупреждали практически все эксперты по Востоку, когда США затевали операцию по «демократизации» Афганистана. Тогда не слушали. Теперь и разведка США с ними согласна.