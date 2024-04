Губернаторская зачистка

Иван Шилов ИА REGNUM В майке с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин досрочно уволил губернатора Забайкальского края Константина Ильковского и объявил выговор главе Карелии Александру Худилайнену из-за невыполнения обязательств регионов по переселению граждан из аварийного жилья.

Политические неудачи главы Карелии Александра Худилайнена во многом связаны с тем, что он остался чужим для республики. После объявления президентом выговора за срыв обязательств по организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда скорая отставка Худилайнена с поста главы республики предрешена. Такое мнение сегодня, 17 февраля, корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог и публицист Юрий Светов.

Видимо, в ближайшее время стоит ждать отставки губернатора Карелии, а по собственной воле, или по представлению президента — это вопрос техники.

Плохому танцору — майка с Путиным

Полузащитник и второй вице-капитан московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов по окончании матча с турецким ФК «Фенербахче» в Стамбуле заявил, что майку с изображением президента РФ Владимира Путина надел на матч, чтобы подчеркнуть своё уважение к главе государства. По окончании матча оказалось, что под игровой футболкой полузащитника надета майка с портретом главы Российского государства. Под портретом подпись — «Самый вежливый президент».

Новость из разряда «кто чем может». Вообще-то от футболиста ждут красивой игры как минимум и забивание голов в ворота соперника как максимум. Но если человек несостоятелен по своей основной профессии, то он начинает придумывать, где бы еще реализовать себя. Вот футболист Тарасов, вместо красивой игры, решил устроить скандал и надел майку с Путиным в Турции. Трудно себе представить, что хоккеист Харламов выезжает на лёд в майке с портретом Брежнева, ну или Ленина. И вряд ли Харламов меньше переживал за свою страну или гордился ей. Просто гордость он демонстрировал не майкой, а голами и красивой игрой.

Коротко про «вековую мечту» Украины

Украина в настоящее время не может стать членом НАТО: страна не готова к этому. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок в интервью изданию DefenseExpress.

А кому-то снятся котики, морские…

В грузинском черноморском порту Батуми прошли совместные морские учения Грузии и НАТО, в которых приняли участие катера департамента береговой охраны пограничной полиции Грузии и 4 корабля второго противоминного соединения НАТО (SNMCMG2).

Show must go on

Голосование за отставку Кабинета министров Арсения Яценюка было специально разыгранной пьесой, заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM директор Украинского институтам анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Хотя сейчас на Украине практически вся политика — разыгранная пьеса. Ждем финала и выход на поклон режиссёра.

Конец еще одной «демократии»

Разведка США скептически оценивает перспективы политического урегулирования в Афганистане и предупреждает о «серьезном риске политического распада» в 2016 году, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Ровно об этом предупреждали практически все эксперты по Востоку, когда США затевали операцию по «демократизации» Афганистана. Тогда не слушали. Теперь и разведка США с ними согласна.