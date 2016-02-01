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Иван Шилов ИА REGNUM

В Севастополе произошел очередной виток застарелого конфликта между Законодательным собранием и правительством города, между председателем горсовета Алексеем Чалым и губернатором Сергеем Меняйло.

Губернатор Севастополя Сергей Меняйло отозвал свой доклад по итогам работы правительства в 2015 году 1 февраля. Текст доклада был отправлен депутатам еще в середине декабря 2015 года. На 26 января было назначено выступление Меняйло перед депутатами, однако он потребовал изменить порядок отчета. В частности, Меняйло просил предварительно ознакомиться с вопросами депутатов по докладу, «с учетом ЧС электроснабжения полуострова».

Депутаты менять регламент отказались, а глава ЗС Алексей Чалый назвал действия Меняйло малодушными.

Читайте подробнее: Губернатор Севастополя отозвал свой ежегодный доклад

Глава Севастополя предложил правительству и депутатам провести совместное заседание. Губернатор Севастополя Сергей Меняйло объяснил причины отзыва своего годового отчета перед Законодательным собранием города тем, что депутаты предъявляли разные требования: в первый раз отчет был запрошен за 2015 год, во второй раз — за декабрь 2014 — 2015 год. Об этом было заявлено сегодня, 1 февраля, на заседании ЗС Севастополя. Меняйло также заявил в связи с этим о необходимости введения регламента для отчета по срокам.

Кроме того, глава Севастополя предложил провести 25 февраля совместное заседание правительства города и Законодательного собрания.

Между тем 11 депутатов из 24 покинули зал заседаний, в настоящее время в сессии ЗС участвуют 13 депутатов. Спикер Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый при этом подчеркнул, что отзыв спикером отчета не входит в рамки регламента, и продолжил заседание.

Читайте подробнее: Губернатор Севастополя объяснил отзыв отчета перед Заксобранием

Работа правительства за прошлый год признана неудовлетворительной.

Постановление, рекомендующее губернатору Севастополя Сергею Меняйло принять решение об отставке правительства города, одобрило сегодня, 1 февраля, Законодательное собрание Севастополя. На этом же заседании депутаты признали неудовлетворительной работу правительства города за период с декабря 2014 по декабрь 2015 года. За решение проголосовали 13 из 13 присутствовавших депутатов — 11 ранее покинули заседание ЗС.

Читайте подробнее: ЗС Севастополя рекомендовало отправить в отставку правительство города

Для поправок в Устав ЗС Севастополя не хватило трех голосов.

Постановление, рекомендующее отставку правительства Севастополя, подразумевает и отставку губернатора Сергей Меняйло, заявил сегодня, 1 февраля, спикер ЗС Севастополя Алексей Чалый.

«Губернатору предложено отправить в отставку правительство, при этом он сам является председателем правительства», — заявил Чалый.

При этом спикер отметил, что на сегодняшнем заседании нет возможности поставить вопрос о недоверии губернатору — для этого нужно присутствие 16 депутатов, тогда как в наличии — только 13.

«Пока мы не примем изменения в Устав города о выборности губернатора. Будет 16 голосов — мы с удовольствием примем этот закон», — сказал Чалый.

«Если Сергей Иванович станет и.о. губернатора, президент РФ должен предложить три кандидатуры для одобрения ЗС нового губернатора», отметил Чалый.

Читайте подробнее: Чалый: Отставка правительства Севастополя подразумевает отставку Меняйло

Губернатор Севастополя Сергей Меняйло сомневается в законности принятого сегодня постановления заксобрания и готов обжаловать его в суде после правовой экспертизы. Об этом губернатор заявил журналистам 1 февраля, комментируя итоги заседания ЗС.

«Мы проведем юридическую экспертизу постановления, и, возможно, оно будет обжаловано. Конструктивную критику со стороны депутатов я учту. Что же касается оценки работы правительства Севастополя, я уверен, что она необъективна и односторонняя. Сейчас не время плести интриги», — сказал Меняйло.

«Сегодняшнее обсуждение, на мой взгляд, показало, что Законодательное собрание настроено на конфликты и противостояния, — заявил Меняйло. — И внутри Законодательного собрания видны серьезные противоречия».

Читайте подробнее: Губернатор Севастополя: Постановление ЗС может быть обжаловано

Не добившись личного присутствия губернатора, депутаты обсудили отчет правительства и посчитали работу исполнительной власти неудовлетворительной

Отчет губернатора Севастополя Сергея Меняйло, который сегодня, 1 февраля, проанализировали депутаты, содержал устаревшие сведения — все проблемные вопросы либо решены, либо находятся в стадии решения. Об этом журналистам заявил заместитель губернатора Александр Свечников, комментируя решение заксобрания признать работу правительства неудовлетворительной. По его информации, губернатор Сергей Меняйло решил отозвать свой ежегодный отчет, в том числе из-за устаревших сведений, которые были представлены в отчете от 15 декабря, а вопросы о бюджете и имущественной казне были выделены из общего контекста.

«Сегодня цифры совсем другие: и процентное соотношение, и по исполнению бюджета. Все проблемные вопросы, которые сейчас озвучивались, — они или решены, или находятся в стадии решения, — сказал Свечников. — Завершены работы по кадастрированию территорий всех школ и части социальных объектов, кадастрированы земельные участки особо охраняемых территорий».

Читайте подробнее: Отчет губернатора Севастополя неактуален — заместитель Меняйло

Московские политологи крайне негативно оценивают «позиционные бои» между ЗС и правительством Севастополя:

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал Постановление Законодательного собрания Севастополя, рекомендующее губернатору Сергею Меняйло принять решение об отставке правительства города

«Чалый продолжает придерживаться конфликтной позиции во взаимоотношениях с губернатором. Попытка поставить «неуд» и выразить вотум недоверия правительству Севастополя в данном случае провалилась, так как для вотума недоверия нужно было 16 голосов, а удалось набрать всего 13, — заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. — Но ситуация все равно продолжает оставаться очень напряженной, поскольку очевидно, что ни Чалый, ни Меняйло не готовы к компромиссу во взаимоотношениях друг с другом. А это, конечно, серьезнейшим образом дестабилизирует ситуацию в городе и подрывает доверие к обеим ветвям власти. И очевидно, что рано или поздно федеральному центру придется принимать те или иные решения, направленные на окончательное разрешение данного кризиса».

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что в затяжном конфликте между Законодательным собранием и правительством Севастополя теряют обе стороны

«Юридические последствия решения севастопольского горсовета ничтожны, поскольку нет необходимого числа голосов депутатов, — сообщил в своем комментарии Евгений Минченко. — Но мое мнение, что необходимо уже заканчивать с этим конфликтом, потому что влияет уже на престиж не только региональной, но и федеральной власти, и начинает обесценивать и Алексея Чалого, и Сергея Меняйло. Теряют обе стороны, и пора бы им уже успокоиться».

Читайте подробнее: Павел Данилин: ни Чалый, ни Меняйло не готовы к компромиссу;

Евгений Минченко о конфликте властей в Севастополе: пора бы им успокоиться

Усугубляются проблемы беженцев в ЕС. Граждане и власти стран «толерантной Европы» все активнее выражают свое недовольство миграционной политикой Евросоюза.

По мнению экспертов, принимаемые кабинетом Дэвида Кэмерона меры миграционной политики недостаточны, морально неприемлемы и ошибочны с экономической точки зрения

По мнению экспертов, принимаемые кабинетом Дэвида Кэмерона меры недостаточны, морально неприемлемы и ошибочны с экономической точки зрения, поскольку, обладая статусом пятой экономики мира, Великобритания «могла бы делать больше».

Они призывают правительство принять «справедливое и пропорциональное число беженцев, как тех, кто уже прибыл на территорию ЕС, так и находящихся за его пределами». Авторы письма указывают на необходимость определения безопасных и законных путей, по которым беженцы смогли бы добираться в страны ЕС.

Предложение Кэмерона принять 20 тыс. сирийских граждан, не въехавших на территорию ЕС, экономисты назвали недостаточным. Они отметили, что в недавнем прошлом Великобритания «принимала гораздо большее число лиц, ищущих убежище, и беженцев, при том, что меры тогда принимались быстрее и с большей эффективностью».

Читайте подробнее: Экономисты: миграционная политика Кэмерона «морально неприемлема»

Полицию Германии нужно наделить правами открывать огонь по нелегальным беженцам, находящимся на территории страны. Это мнение выразил глава партии «Альтернатива для Германии» Фрауке Петри в интервью немецкой газете Mannheimer Morgen.

Петри пояснил, что стрельба является крайним вариантом: никто не хочет стрелять по людям — ни полицейские, ни он сам. Но могут возникнуть обстоятельства, «когда стрелять будет необходимо», считает он. Лидер партии выражает не только своё мнение, он говорит и от имени возглавляемой им политической структуры.

Читайте подробнее: Лидер правой партии ФРГ: Полиции нужно разрешить стрелять в мигрантов

На размещение, интеграцию и обслуживание беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока власти Германии в 2016—2017 годах потратят почти €50 млрд, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на результаты исследования кельнского Института немецкой экономики (IW).

На 2016 год придется менее половины расходов — €22 млрд. Уточняется, что в Германии примут 1,5 млн человек. При увеличении количества соискателей убежища до 2,2 миллионов человек в 2017 году расходы достигнут €27,6 млрд. Если прогноз оправдается, в 2017 году министр финансов Германии Вольфганг Шойбле не сможет сформировать бездефицитный бюджет.

Читайте подробнее: Германия за два года потратит на прием беженцев €50 млрд — эксперты

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле ранее выступил с идеей повысить стоимость топлива за счет нового налога. Все вырученные средства предложено направить на решение кризиса с беженцами. Идея не нашла всесторонней поддержки ни в Германии, ни в Европейском союзе. Но неожиданно проект одобрил экс-премьер Латвии, вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, сообщает портал Delfi.lv.

Политик в интервью немецкому журналу Spiegel заявил о необходимости поиска нового подхода, чтобы справиться с кризисом миграции. Нужны деньги на поддержание безопасности в Европе и укрепление границ. По мнению Домбровскиса, стоимость бензина может быть источником финансирования, особенно если учесть, что цены на нефть сейчас самые низкие за всю историю.

Читайте подробнее: Латвийский вице-президент ЕК поддержал идею нового налога на топливо

Министр труда ФРГ Андреа Налес заявила, что мигрантам, которые не желают интегрироваться в германское общество, урежут социальные пособия, сообщает Associated Press. «Все люди, проживающие в Германии, независимо от их этнического происхождения, должны прилагать усилия, искать работу и поддерживать себя сами и свои семьи так, как они могут», — заявил она.

«Мы урежем социальное обеспечение тем, кто дает понять, что они не хотят интегрироваться», — добавила Налес, уточнив, что готовность интегрироваться может измеряться стремлением подчиняться правилам, принятым в германском обществе, а также посещением языковых курсов. В 2015 году в ФРГ зарегистрировано 1,1 млн беженцев. Интеграции тех, кто на законных основаниях сможет остаться на территории Германии, станет значительным вызовом для страны.

Читайте подробнее: В Германии урежут пособия тем, кто не желает «интегрироваться»

Полиция Швеции сообщила, что задержала и допросила группу мужчин в масках, которые в центре Стокгольма раздавали агитационные листовки против мигрантов и начинали бить тех, кто не похож на шведов, пишет сегодня, 1 февраля, шведское издание The Local, рассказывая о том, что в стране прошли антирасистские выступления.

Четверо мужчин были задержаны, когда раздавали расистские листовки, призывающие шведов готовить незаконные протесты против беженцев, и нападали на подозрительных для них людей, сказала представитель полиции Тове Хагг. По ее словам, один мужчина обвиняется в нападении на сотрудника полиции, другие — скрывали лица под масками, что запрещено делать в общественных местах в Швеции, и нарушали общественный порядок. За такие преступления им грозят штрафы.

Читайте подробнее: В Швеции зафиксированы расистские выпады против беженцев

Россия тоже борется с проблемами, связанными с миграцией. В приоритете — решение социальных проблем и адаптация мигрантов на территории страны, помощь в возвращении нелегалов на родину.

«Чрезвычайных ситуаций при осуществлении препровождения иностранных граждан в специальное учреждение не допущено», — уточнили в ведомстве.

Читайте подробнее: Новый центр содействия мигрантам в Волгограде принял первых нелегалов

В Красноярске открылся первый за Уралом центр социальной адаптации и интеграции мигрантов. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю, создание центра не было вызвано особым наплывом мигрантов и носило плановый характер.

«Концепция миграционной политики рассчитана на три этапа — первый этап закончился в 2015 году, сейчас начинается второй. Одной из целей первого этапа было создание инфраструктуры для адаптации и интеграции мигрантов, и в Красноярском крае он закончился созданием такого центра», — сообщила помощник руководителя УФМС России по Красноярскому краю Елена Дейсадзе.

Церемония открытия центра общей площадью 4000 квадратных метров состоялась 29 января. Проект реализован ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС России. По словам Елены Дейсадзе, центр социальной адаптации и интеграции мигрантов создан своевременно. «Подобные центры создаются во всех субъектах Федерации, но этот — первый за Уралом с таким количеством услуг», — подчеркнула она.

Читайте подробнее: В Красноярске открылся уникальный центр адаптации мигрантов

Дети из семей мигрантов начнут изучать русский язык по специальной программе в одной из школ Хабаровска. Дополнительные занятия ускорят адаптацию ребят к российской культуре и социальным условиям, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. Данный проект обучения детей русскому языку является пилотным на территории России. Он называется «Русское слово».

Занятия с ребятами будут вести инициаторы просветительского проекта — преподаватели и студенты Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша. Первые занятия пройдут в средней школе № 70 города Хабаровска. Уроки будут проводиться по 45 минут дважды в неделю.

Читайте подробнее: В Хабаровском крае детей мигрантов начнут обучать русскому языку