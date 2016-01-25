



Смотрим на Украину, видим

На Украине все более лихо закручивается сюжет с принятием поправок в Конституцию страны, предусматривающих особый статус Донбасса. В прошлом материале на эту тему «Война Обамы и Клинтон на Украине вступает в открытую фазу» мы показали, что вся эта возня является лишь следствием борьбы двух американских кланов на земле Украины. С одной стороны, Обамы—Керри, которые пошли на соглашения с Россией в Сирии и на Украине, и которые стоят за Порошенко (украинская «партия мира»), и, с другой стороны, Клинтон—Байдена, которые стоят за Яценюком («партия войны»).

«Различные башни Белого дома проводят принципиально разную и противоречивую политику, что может быть объяснено только одним: Украина для них точно такой же полигон, проекция внутриполитической борьбы, которая только усиливается с приближением президентских выборов в США. В этой внутриамериканской борьбе на Украине один клан (условно Обама — Керри) стал ставить на реализацию Минских соглашений, постепенный уход США из этой страны и переход Украины под протекторат (в зону влияния) России, второй клан (условно Клинтон — Байден) работает на разрушение украинской государственности с целью якобы втравить Россию во внутригражданский конфликт на Украине».

В результате к концу января 2015 года сложилась такая ситуация, когда Порошенко, пользуясь напрямую поддержкой президента США через Керри, смог додавить Раду и собрать необходимые 300 голосов для принятия поправок в Конституцию. Для этого даже были внесены изменения в регламент голосования Рады. Что вызвало протесты со стороны радикалов, но подтвердило, что 300 голосов у Порошенко в Раде для успешного голосования по изменениям в Конституцию есть.

Такое решение парламента уже назвали «конституционным переворотом»: «То, что произошло в парламенте, — это антиконституционный заговор. Не имеет права парламент менять Конституцию изменениями в регламент. Это было сделано с одной целью — чтобы протянуть изменения про особый статус Донбасса. Проголосовав эти поправки, они дали возможность, чтобы парламент эти изменения в Конституцию рассматривал и в феврале, и в марте, и в апреле — когда 300 голосов соберется, когда изнасилуют или купят депутатов. Чтобы иметь возможность в любой момент вернуться к рассмотрению этого вопроса. Сегодня у нас второе «16 января», это повторение диктаторских законов, которые голосовали во времена Януковича», — сказал глава Радикальной партии Олег Ляшко.

В ответ украинская «партия войны» выдвинула идею о необходимости принятия поправок в Конституцию через референдум. То есть Яценюк хочет заблокировать инициативу Порошенко по внесению Радой изменений в Конституцию по децентрализации и особому статусу Донбасса посредством новой идеи о всенародном референдуме. Что тут же ударит по внешним опорам Порошенко в лице Обамы, Меркель и Олланда. Казалось бы, сильный ход со стороны Яценюка. Но это только на первый взгляд. На самом деле, попытка загнать Порошенко в позиционный тупик, откуда нет выхода, просто переводит для Порошенко конфликт на более высокий уровень, где, кстати, он уже может заручиться и поддержкой Обамы — Керри, так как других вариантов Яценюк ему просто не оставил.

Речь идет о том, что деблокировать инициативу Яценюка Порошенко может только через процедуру досрочных выборов в Раду, к чему он давно готов. В чем суть этой идеи? С ее помощью Порошенко убивает сразу двух зайцев. Во-первых, формирует новую Раду, в которой существенно снижается количество радикалов, и совсем не остается партии Яценюка. Во-вторых, так как не остается фракции Яценюка, то нет и премьера Яценюка, а именно этого и добивается Порошенко последние несколько месяцев, чтобы окончательно замкнуть на себя не только все рычаги управления страной, но, прежде всего, финансовые потоки.

Конечно, реализация данной идеи потребует времени как минимум до конца весны. Но потом у Порошенко руки будут вообще развязаны, либо радикалам придется пойти на новый Майдан. Что России тоже на руку — можно будет обойтись вообще без всяких конституций и отдельных статусов для ДНР и ЛНР по факту исчезновения такого государства, как Украина, так как третьего Майдана она не переживет. А виноватым в нем будет уже не Порошенко. То есть его этот сценарий как вариант соскакивания с горящей «табуретки» тоже устраивает.

И это сугубо киевские расклады, в которых пока и речи нет о принятии требований ЛНР и ДНР, которые также стали известны на прошлой неделе:

«1. Закрепление на конституционном уровне квоты представителей ДНР в парламенте Украины.

2. Предоставления права согласования всех принимаемых законов и право вето на решения в области внешней политики.

3. Полная амнистия всех участвующий в конфликте, включая освобождение из плена военнослужащих ДНР и оперативников ДРГ, арестованных в Одессе, Харькове, Киеве и других городах.

4. Предоставления широкой экономической (право торговать с Россией), политической (право избирать свой парламент, правительство и президента) и культурной автономии (защита русского языка) региона Донбасс.

5. Предоставления права ДНР самостоятельно формировать штат полиции, служб безопасности, судебных органов, прокуратуры, погранвойск и других учреждений без согласования с Киевской властью».

Если эти требования устраивают восставший Донбасс, то и Россию они тоже устраивают.

Чем же на это отвечает Киев устами провластных экспертов? Некоторые из них видят риски складывающейся ситуации и предлагают следующий вариант их решения: «Нам нужен общенациональный референдум, где Украина пошлет ЛНР-ДНР в свободное плавание. Итог общенационального референдума не смогут не признать в мире. Народ легитимизирует любое решение. Не нужно каждый раз переписывать Конституцию, регламент Верховной рады, депутату ВРУ не нужно превращаться в могильщика государства, которого будут проклинать потомки. Если мы рационально отрежем этот ракообразный ломоть, то мы не будем ломать голову по поводу того, чтобы давать квоты ЛНР-ДНР в Верховной раде с блокирующим пакетом по поводу стратегических решений (например, вступление в НАТО, ЕС, да что угодно). Это же смешно, когда из-за огрызка с населением 3,5 млн страна в 40 млн человек не сможет двигаться вперед только потому, что «це наша земля».

То есть развитие мысли команды Яценюка идет уже дальше — нужен не просто референдум, чтобы не дать провести поправки в Конституцию насчет статуса Донбасса, а надо отрезать эту территорию от Украины. Как говорится, «за что боролись». Кроме того, что два мнения в одной голове попахивает шизофренией, но ладно, то вот проголосовать за отделение Донбасса от Украины — это как-то вообще не вяжется с логикой. Спрашивается — ради чего тогда воевали два года? Ради того, чтобы самим потом же принять Конституционный акт с признанием независимости ДНР и ЛНР? Да как только это произойдет, остальные юго-восточные области Украины явочным порядком начнут выходить из украинской юрисдикции — по селам, по хуторам, по районам. И начнет это дело мэр Харькова Кернес, тут можно даже не сомневаться.

Да даже Киевская область уже готова к федерализации:

«Киевский областной совет большинством голосом принял обращение к президенту Украины и украинскому парламенту с предложением внести в Конституцию Украины норму о прямых выборах губернаторов. «К сожалению, нынешний порядок назначения на эти должности, определенный Конституцией Украины, не соответствует требованиям, в частности, о передаче полномочий на места объединенным общинам, — прокомментировала обращение председатель Киевского областного совета Анна Старикова. — Как следствие, в регионы зачастую из Киева назначают так называемых политических парашютистов, которым неизвестна специфика края и проблемы общины».

Депутаты подчеркивают, что первоочередной задачей является формирование действенного местного самоуправления, в котором расширенные полномочия получат территориальные общины, а не назначенные главы областных и районных государственных администраций. Инициатором обращения выступила «Батькивщина», а поддержали его «Оппозиционный блок», «Самопомич», УКРОП, Радикальная партия Олега Ляшко, «Наш край», ВО «Свобода» и даже фракция «Блока Петра Порошенко» «Солидарность». То есть регионам только нужен сигнал, и принятие новой Конституции Украины без ЛНР и ДНР как раз и будет этим сигналом.

И в завершение еще пару слов о борьбе двух башен Белого дома на украинском направлении. Не прошло у двух дней, как Минфин США выступил с обвинениями в коррупции президента России Владимира Путина, как глава американского Госдепа Джим Керри совершил специальный визит в МВФ с целью заблокировать выделение новых кредитных траншей Украине. Казалось бы, где Госдеп, а где МВФ, но факт налицо: не хочет команда Обамы — Керри, чтобы через украинский офшор Яценюка команда Клинтон получила лишние неучтенные десятки или сотни миллионов долларов на свою избирательную кампанию. Думаю, теперь Порошенко получит добро и на переизбрание Рады.