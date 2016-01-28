«Крепостные» и «животные»

totalblog.ru Микрофон

Певица Алла Пугачева раскритиковала депутатов Госдумы РФ во время обсуждения законопроекта о саморегулировании в сфере концертной деятельности в России. Круглый стол с участием представителей российского шоу-бизнеса состоялся 28 января.

«Я просто хочу сказать: вот нечем Думе заниматься, кроме как заниматься этим вопросом, этим законом?» — спросила Пугачева. Ее слова были поддержаны аплодисментами и криками «браво».

Любая попытка упорядочить еще с советских времен всегда приводила к бардаку, напомнила она.

«По идее, надо было уже сразу отменить этот закон… Это преступная безразличность, мы такие «крепостные», такие «животные», что как сделают, так и будет», — негодовала Пугачева.

В круглом столе также приняли участие Григорий Лепс, Александр Градский, Максим Галкин и другие артисты.

По мнению Максима Галкина, после принятия этого закона в сфере организации концертов останется «два-три СРО», что приведет к монополии.

«Надо будет спрашивать у какого-то дяденьки, можно мне организовать концерт или нельзя», — заявил Галкин.

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что в нынешним виде законопроект не может быть принят:

«Не выступил ни один человек, который бы сказал, что закон хорош. Значит, садитесь и пишите хороший закон… Если у вас не получится, значит закона совсем не будет».

Согласно документу, организовывать зрелищно-развлекательные мероприятия могут только ИП или юрлицо, которые являются членами одной из отраслевых СРО (саморегулируемых организаций).

Инициаторы законопроекта утверждают, что он поможет упорядочить деятельность на рынке массовых зрелищ.

Ранее второе чтение документа предполагалось провести в январе, а окончательно ввести его в действие со II полугодия. Теперь эти сроки могут быть скорректированы.

Читайте подробнее: Пугачева и артисты о концертных СРО: Мы не крепостные! Не мешайте работать!

Обезумевший коллектор

Вопиющий случай произошел сегодня в Ульяновске. Там по вине коллектора тяжелейшие травмы получил полуторагодовалый ребенок. В кроватку, где он спал, угодила бутылка с зажигательной смесью. Полицейские задержали виновника происшествия.

Таким образом коллектор пытался вернуть деньги, которые задолжал дед мальчика.

У ребенка — сильные ожоги. Почему полиция, в которую семья обращалась с жалобами на угрозы, оказалась бессильна?

Читайте подробнее: В Ульяновске коллектор поджег дом должника вместе с людьми

Валентина Матвиенко призвала ускорить принятие закона о коллекторской деятельности.

По ее словам, на сегодня этот вид бизнеса фактически превратился в криминальный:

«Все чаще мы слышим об абсолютно вопиющих случаях выбивания долгов. Учитывая, что сумма просроченной задолженности по кредитам растёт, клубок проблем в этой области будет нарастать как снежный ком».

Читайте подробнее: Матвиенко настаивает на приостановке деятельности коллекторов

Россия идет на снижение?

Россия будет участвовать во встрече ОПЕК, на которой обсудят возможное снижение добычи нефти, сообщил журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак.

Совещание сейчас пытаются созвать страны ОПЕК, оно должно пройти в феврале. В нем, как ожидается, будут участвовать как члены организации, так и страны, не входящие в ОПЕК.

Эр-Рияд предлагает всем нефтедобывающим странам сократить нефтедобычу на 5%. «Именно такие параметры и звучали — о сокращении добычи каждой из стран до 5 процентов…» — сказал Новак.

Читайте подробнее: Новак: саудиты предлагают всем нефтяным странам сократить добычу на 5%

Засветился в Турции

Сотрудники правоохранительных органов Египта и российские спецслужбы установили личности террористов, которые принимали непосредственное участие в подготовке теракта на борту А321 в небе над Синаем.

По данным следствия, бомбу в салон воздушного судна пронес сотрудник аэропорта Шарм-эль-Шейх, который устроился на работу незадолго до совершения теракта.

Читайте также: Песков отказался комментировать новую информацию по делу А321

Призыв Штайнмайера

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил своего российского коллегу Сергея Лаврова во вмешательстве во внутренние дела ФРГ в связи с его высказываниями по происшествию с 13-летней девочкой из русскоязычной семьи в Берлине, которая, как предполагается, подверглась насилию.

Уменьшению недопонимания между РФ и Германией будет способствовать предоставление информации о ходе расследования изнасилования русской девочки Лизы, отметил Лавров.

Читайте подробнее: Лавров призвал Германию вовремя информировать РФ об инцидентах с россиянами