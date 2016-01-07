



nasa.gov Пробудившаяся черная дыра в галактике NGC 660

Более четырех веков назад были открыты так называемые «Галилеевы» спутники. Речь идет о четырех лунах Юпитера — пятой по счету планеты Солнечной системы. Открытие сделали одновременно Галилео Галилей и немецкий астроном Симон Марус.

Смотрите галерею лучших «космических» фотографий ушедшего года.

А в 1822 году французский ученый Жозеф Нисефор Ньепсон впервые в истории сделал фотографию. Как связаны эти события, временной промежуток между которыми составляет более двухсот лет? А именно таким образом: стремление человека запечатлеть уникальные явления со временем лишь приобрело больший размах. И теперь снимки космических объектов, находящихся от Земли в сотнях световых лет, стали привычным явлением. Зонды бороздят просторы Вселенной и присылают на нашу планету кадры далеких небесных явлений и тел.

nasa.gov В июле 2015 зонд «Новые горизонты» максимально приблизился к Плутону и его луне Харону

В январе в NASA сообщили, что космической корабль NewHorizons стоимостью в $700 млн уже к июлю 2015 года достигнет Плутона — пункта назначения своей миссии. 12 января аппарат находился в нескольких месяцах полета от пояса Койпера и карликовой планеты. А еще через пару недель, 25 января, зонд перешел на стадию знакомства с небесным телом и начал свои наблюдения при помощи телескопической камеры. Это позволило убедиться, что NewHorizons держит правильный курс. Напомним, что главным автором исследовательского проекта является ученый Алан Стерн.

14 июля зонд NewHorizons, как и планировалось, приблизился к поверхности Плутона на расстояние 12 500 километров, отсюда аппарат сделал первые фотографии карликовой планеты и ее спутников крупным планом. Однако на исследовании Плутона миссия космического зонда не завершилась. NewHorizons отправился в глубины далекого пояса Койпера, аппарат по-прежнему собирает информацию и отправляет ее домой на Землю.

Исследовательская работа космического корабля окончится в январе 2016 года, а началась миссия зонда в 2006 году.

Примечательно, что вместе с NewHorizons в глубины Солнечной системы отправили также несколько объектов. Во-первых, унцию пепла открывателя Плутона Клайда Томбо, а также нескольких других астрономов. «Здесь находятся останки американца Клайда Томба, первооткрывателя Плутона, мужа Патрисии, отца Аннет и Олдена, астронома, учителя и каламбуриста (1906−1997)», — написано на контейнере с прахом ученого.

Бороздить по просторам космоса отправили также компакт-диск с изображениями сотрудников проекта NewHorizons; компакт-диск с 434 тыс. именами жителей Земли; малый космический корабль SpaceShip с двухсторонней надписью; флаг США; другой вариант флага США; марку США 1991 года с надписью: «Плутон еще не обнаружен»; а также две 25-центовые монеты: одна из Флориды, откуда был запущен космический корабль NewHorizons, а другая из Мэриленда, где был построен зонд.

nasa.gov Бигль-2 после 11-летнего путешествия

16 января после одиннадцати лет путешествия к Марсу посадочный модуль «Бигль-2», созданный при сотрудничестве NASA и ЕКА, добрался до планеты. Аппарат прислал на Землю снимки Красной планеты, судя по которым «Бигль-2» не только совершил посадку, но и его подушки безопасности раскрылись правильно.

Напомним, 25 декабря 2003 года связь с аппаратом «Бигль-2» была потеряна, тогда ученые предположили, что космический корабль столкнулся с более высоким уровнем пыли, чем ожидалось, а потом разбился о поверхность Марса.

Однако спустя 11 лет молчания «Бигля» с Красной планеты поступил сигнал, и вопреки ожиданиям аппарат был цел и невредим. Согласно современной версии, скорее всего, произошел сбой в моторе, из-за которого не полностью открылись солнечные панели.

nasa.gov Улыбающиеся скопления галактик SDSS J1038+4849

10 февраля NASA сообщило, что космический телескоп «Хаббл» отправил на Землю снимок улыбающийся Вселенной. На необычном фото, как оказались, запечатлено скопление галактик SDSS J1038+4849, на котором это скопление выглядит так, как будто оно смотрит из глубин космоса.

На самом деле, два «глаза» — это далекие галактики, а искривленные линии, похожее на изгиб губ — это свет, который был деформирован гравитацией вокруг скопления галактик — этот эффект известен как гравитационное линзирование.

nasa.gov Вены на Марсе

18 марта марсианская камера NASA Mastcam показала сеть двухцветных минеральных вен в южном полушарии Красной планеты Маунт-Шарп в районе, которые называют «Город-сад». Здесь вены возвышаются над остальной поверхностью примерно на 6 сантиметров. Тогда ученые предположили, что такая форма и размер вен могут свидетельствовать о перенесении по ним жидкостей, потому как они более устойчивы к эрозиям, чем остальная поверхность Марса.

nasa.gov Фотография края галактики NGC 5023, сделанной аппаратом «Хаббл»

27 марта NASA разместило фотографию края спиралевидной галактики NGC 5023. Снимок сделал космический телескоп «Хаббл», совместный проект Европейского космического агентства и NASA. Галактика, которую запечатлел аппарат, находится в 30 млн световых лет от Земли.

Ученых особенно заинтересовала в снимке галактики структура дисков. Так, анализируя полученные данные, специалисты могут продвинуться далеко вперед в изучении спиралевидных галактик.

Напомним, запуск в космос одной из самых больших обсерваторий NASA состоялся 24 апреля 1990 года, сойти с орбиты телескоп должен в 2030 году. За время своего существования он совершил уже четыре миссии и систематические присылает на Землю полученные им данные.

www.nasa.gov фотография Австралии, сделанная космонавтом Скоттом Келли

Однако уникальные фотографии из космоса на Землю присылают не только зонды, телескопы и специальные камеры. Так, например, американский космонавт Скотт Келли 6 апреля поделился со всем миром изображением Австралии, которое было сделано с борта МКС. «Австралия, ты очень красивая. Спасибо, что ты есть, чтобы скрасить наш день», — написал астронавт.

www.nasa.gov Белый карлик ngc6388

17 апреля исследователи NASA сообщили, что им удалось найти доказательства «пожирательской» способности белых карликов. Так, используя различное оборудование, в том числе рентгеновскую обсерваторию NASA Chandra, ученые установили: когда звезда становится белым карликом, а ее ядерное топливо заканчивается, она может поглощать планету, которая слишком близко приблизилась к ней. По словам астрофизиков, это могло произойти в древнем скоплении галактик на краю Млечного пути. На сайте NASA разместили снимок белого карлика под названием ngc6388.

nasa.gov WD 1145+017

23 октября ИА REGNUM передавало, что ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили, что нашли уникальный объект в созвездии Девы на расстоянии 570 световых лет от Земли. Белого карлика успели прозвать «звездой смерти», хотя настоящее название тела WD 1145+017.

Однако прозвище космического объекта вполне обосновано. Телескоп «Кеплер» заметил периодическое падение яркости звезды. Так, изучение спектров света показало, что проходящие каждые 4,5 часа изменения яркости не идентичны друг другу и имеют различные характеристики. Кроме того, вокруг звезды обнаружен пылевой пояс. Таким образом, ученые пришли к выводу, что белый карлик поэтапно разрушает находящуюся неподалеку экзопланету.

nasa.gov В честь 25-летия телескопа «Хаббл»

Выше мы писали о телескопе «Хаббл», который является совместным проектом ЕКА и NASA и был запущен в космос в 1990 году. 24 апреля на своем официальном сайте NASA разместили снимок «небесных фейерверков», который сделал аппарат в 25-летие начала своей миссии.

nasa.gov Фотография звездного скопления. Снимок сделан телескопом «Хаббл»

На фотографии телескопу удалось запечатлеть гигантское звездное скопление, возраст которого около 2 млрд лет — в центре, и пыльную завесу и туманность — на фоне и по краям. Как отметили в NASA, выглядит это как фейерверки на просторах космоса. «Хаббл» сделал снимок при помощи инфракрасной широкоэкранной камеры.

После очередной опубликованной фотографии NASA поклонники трилогии «Властелина колец» должны были бы быть в восторге, точнее, в ужасе… Почему? Потому что, как пишет космическое агентство, Великое око луны Сатурна — Мимас смотрит прямо на тебя из глубочайшего кратера спутника.

nasa.gov Луна планеты Сатурн Мимас

Действительно, масштаб кратера поражает: в ширину от 130 километров. Фотография сделана с расстояния в 2,1 млн километров от Мимаса. На снимке также видны несколько отдельных колец планеты Сатурн.

Снимок прислал космический аппарат Cassini, который является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и французского космического агентства. В аппарат встроены две бортовые камеры, разработанные и собранные в Институте космических исследований, Бойдер, Колорадо.

nasa.gov Вспышки на Солнце

6 мая NASA разместило изображение вспышек на Солнце, сделанное Обсерваторией солнечной динамики НАСА. На снимке скомбинировано пять фотографий, где показана различная длина протуберанцев. Так, путем сравнения различных изображений, ученые могут лучше понять движение солнечной материи и энергии во время вспышки

На снимке запечатлены вспышки, которые квалифицируются как Х2.7-класса. Такие вспышки имеют мощнейшие излучения. 2,7 — указывает на интенсивность.

Читайте также: Ученые обнаружили «времена года» на поверхности Солнца

nasa.gov Галактика HATLAS J090311.6+003906

22 мая Обсерватория солнечной динамики NASA при помощи комплекса изображения атмосферы прислала на Землю фотографию атмосферы звезды, где показаны корональные петли над группой солнечных пятен. Петли здесь показаны в смешанном виде с наложением магнитного поля.

6 июня стало известно, что с помощью телескопа ALMA в рамках кампании LongBaselineCampaign удалось получить фотографии далекой галактики HATLAS J090311.6+3 906. Приближенные снимки удалось получить благодаря эффекту гравитационного линзирования. Причем по качеству полученные снимки превосходят даже изображения, сделанные телескопом NASA и ЕКА «Хаббл».

Интересно, что галактика HATLAS J090311.6+3 906, которую астрономы также знают как SDP.81, располагается от Земли примерно в 12 млн световых лет, а свет, исходящий от галактики собирается в узкий пучок «гравитационной линзой».

nasa.gov Снимок объекта V404 Лебедя, сделанный рентгеновским телескопом

15 июня космический аппарат NASA Swift заснял вспышку на объекте V404 Лебедя, который находится на расстоянии 6 тыс. световых лет от Земли.

Этот объект является двойной системой, в состав которой входит черная дыра и звезда, схожая с Солнцем. Снимок зонда Swift, безусловно, не мог не заинтересовать мировое научное сообщество.

Поэтому, при помощи рентгеновского телескопа команда ученых под руководством Эндрю Бидмором из Университета Лестера (Великобритания) 30 июня сделала снимки V404 Лебедя.

9 июля группа радиоастрономов во главе с исследователями из Астрофизического центра «ДжодреллБэнк» Меган Арго на встрече Британского королевского астрономического общества в Уэльсе озвучила результаты исследований «проснувшийся» черной дыры в центре галактики NGC 660. Получить фотографии удалось благодаря телескопу «Хаббл».

nasa.gov Пробудившаяся черная дыра в галактике NGC 660

Черная дыра находится на расстоянии 42 миллиона световых лет от нашей планеты. Масса ее — в 20 раз больше массы Солнца. Умерев однажды, она возрождается, как феникс из пепла. «Пеплом» для нее служит галактика, и такое зрелище не могло ни заинтересовать научное общество.

Итак, согласно исследовательской работе радиоастрономов, примерно в 10% галактик черные дыры активны, поглощая материалы из пространства и извергая гигантские струи. Впервые ученым удалось наблюдать переход черной дыры на эту активную фазу на примере галактики NGC 660, находящейся в созвездии Рыбы.

nasa.gov Умирающая звезда NGC 6565

Телескоп «Хаббл», как сообщили 1 августа, запечатлел последние мгновения жизни звезды, которая впоследствии стала известна как планетарная туманность NGC 6565.

ИА REGNUM напоминает, что планетарные туманности светятся на протяжении примерно 10 000 лет, далее основная звезда, которая находится в центре, начинает охлаждаться и сжиматься и переходит в новый вид: белый карлик. Когда это, наконец, происходит, количество испускаемого звездой света резко снижается и возбуждение им окружающего звезду газа прекращается — туманность растворяется в темноте безбрежного космоса.

nasa.gov Шаровое скопление NGC 1783

Телескоп «Хаббл», путешествующий по просторам космоса в рамках своей миссии, прислал на Землю, по нашему мнению, в сентябре 2015 года одни из интереснейших снимков.

1 сентября телескоп прислал фотографию шаровидных скоплений звезд NGC 1783, куда входят Большое Магелланово Облако, галактики-спутники нашей собственной галактики — Млечного пути, которая находится в созвездии Золотой Рыбы Южного полушария.

NGC 1783 расположена на расстоянии примерно 160 тыс. световых лет от Земли и имеет массу, примерно в 170 тыс. раз превышающую массу Солнца.

nasa.gov Скопление галактик SpARCS1049+56

11 сентября при помощи «Хаббла» международная группа ученых открыла гигантское скопление галактик SpARCS1049+56, между которых происходит очень быстрое образование новых звезд. Важно понимать, что это открытие является поистине уникальной находкой.

nasa.gov Плутон и его спутник Харон

В начале октября ИА REGNUM сообщало о том, что NASA показало землянам редкие кадры, который сделал космический зонд NewHorizons. На фотографиях заснят самый большой спутник Плутона — Харон.

Интересно, что на изображении, где запечатлены и сам Плутон, и его спутник, видна цепь каньонов, которая расположена немного ниже центра. Также на спутнике можно увидеть красную область на северном полюсе и плато на юге. Этот участок Харона неофициально назвали Макулой Мордора из-за темных пятен на поверхности небесного объекта.

nasa.gov Взрыв на Солнце

16 октября взрывы на Солнце мог увидеть любой житель Земли. NASA разместило на своем сайте уникальный снимки и видеозаписи этого процесса на звезде. Материал удалось заснять обсерватории Solar Dynamics Observatory.

На фотографии зафиксирован протуберанец на Солнце. Он резко и мощно взрывается, но тем не менее быстро погасает. Чтобы сделать такие редкие кадры, обсерватория использовала ультрафиолетовые волны, которые, кстати, человеческому глазу совсем не заметны.

А чтобы смонтировать видео солнечных вспышек, специалисты сначала отбирали, а потом обрабатывали материл, отснятый обсерваторией за десять часов, а потом скомпоновали изображение в 11-секундный ролик.

Энцелад, спутник Сатурна, с расстояния 112 тыс. километров сфотографировал космический аппарат «Кассини». Снимки высокого качества были опубликованы 26 октября.

nasa.gov Энцелад

Внимание особо привлекает северная часть спутника Сатурна, которая покрыта ударными кратерами. Что интересно, чем ближе к югу, тем меньше кратеров, разве что можно заметить бугры и трещины.

nasa.gov Метеоритный дождь над космодромом Байконур

Фотографии дождя 13 декабря опубликовало NASA. Что необычного в этих кадрах? А именно то, что дождь был метеоритный. На фото запечатлены падения космических тел на фоне космодрома «Байконур». Кадр сделали во время активной фазы дождя. В этот момент специалисты NASA работали над подготовкой к старту ракеты, которая доставляла на борт МКС новых членов экипажа.

nasa.gov Звезда НН 24 из созвездия Ориона

В середине декабря, когда во всем мире наблюдался ажиотаж из-за выхода фильма «Звездные войны: пробуждение силы» (седьмого эпизода картины), даже в космических явлениях поклонникам удавалось разглядеть знаки фантастической реальности.

18 декабря стало известно, что телескоп «Хаббл» заснял уникальное явление: «пробуждение» в созвездии Орион звезды НН 24, которую сразу же поспешили сравнить с двойным световым мечом ситха из фильма.

Такое необычное явление получилось благодаря двум выбрасываемым пучкам светящейся материи. Напомним, созвездие Орион расположено на расстоянии в 1350 световых лет от Земли.

nasa.gov Вид с Луны в 1968 году

В канун Рождества NASA опубликовало уникальные кадры Земли, которые были сделаны еще в 1968 году с Луны, причем 24 декабря. Фотографию эту сделали космонавты во время выполнении миссии «Аполлон-8». На изображении — половина Земли на фоне чёрного лунного неба.

ИА REGNUM напоминает, 21 декабря 1968 года состоялся старт трехступенчатой ракеты-носителя «Сатурн-5», который выполнял миссию на Луну. В ней участвовали Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерсон. Менее трёх суток длилась полет к спутнику Земли: 66 часов 16 минут и 21,79 секунды.