



avaxnews.com Юный «герой киевского майдана» теперь стал на 2 года старше. А его страна расцвела ещё невозможней

Вопреки тому, что по восточному календарю 2016-й считается годом Огненной Обезьяны, для Украины и украинцев наступивший год, похоже, станет очередным годом Кролика, только не того, что у китайцев и их соседей, а своего собственного, киевского. Дорвавшегося до первого миллиарда, окончательно зарвавшегося и завравшегося, потерявшего остатки стыда, воровато-хамоватого Кролика Сени и его ненасытных друзей.

Конец 2015 года киевская власть провела в привычных для нее трудах и заботах, потявкивая в адрес России, расшаркиваясь перед США и Европой, растаскивая еще не украденное, выдавая «черное» за «белое», пуская тучи пыли в глаза в стремлении представить свои провалы и злодеяния успехами. Под такое «шумовое» сопровождение, одновременно выполняющее роль дымовой завесы, вожди «Евроукраины» продолжили набивать свои карманы и карманчики, особо усердствуя в «темах», к которым тем или иным боком удается притянуть Россию. Бизнес на «отражении агрессии» стал для нынешней правящей элиты в Киеве самым сладким и прибыльным.

С первых дней пребывания у власти отказавшись от любого диалога с обществом, киевские любимцы Белого дома теперь дошли до откровенной демонстрации полнейшего презрения и к общественному мнению, и к социальным проблемам, и к реальным нуждам населения. В стремлении, если не быть истинными европейцами, то казаться таковыми, высшие чины «майданного» режима в последние дни 2015 года взялись за неблагодарное занятие: рассказывать украинцам, как им хорошо живется при новой власти.

Кто при «майдане» жил, тот в цирке не смеется! Череда появлений в эфире киевских «звезд» превратилась в парад-алле, которому позавидовали бы лучшие цирки мира. Самоотчеты первых лиц системы государственного управления и знаковых политических персон Украины о проделанной работе и ее результатах поражали воображение патологической убогостью содержания и вопиющей гротескностью формы. Если у кого-то оставались иллюзии относительно адекватности Киева, его способности принимать ответственные решения, услышанное и увиденное в преддверии наступления года 2016-го развеяло их полностью и окончательно.

Не так давно министр финансов Н. Яресько охарактеризовала ход переговоров с зарубежными партнерами-кредиторами о реструктуризации внешнего долга Украины словами: «переговоры идут, но сложнее, чем ожидалось». За без малого два года пребывания у власти у «команды» П. Порошенко — А. Яценюка из задуманного и обещанного получилось очень мало. Все, что не делалось и не предпринималось во всех без исключения сферах, если и двигалось вперед, то всегда «сложнее, чем ожидалось». Испугавшись возмездия за незаконный захват государственной власти, забившись в щели, когда начали свой путь на Родину крымчане, потеряли Крым. Понадеявшись неизвестно на что, заварили кашу с «АТО», фактически потеряли Донбасс. Да, еще, к тому же, получили дополнительное «сложнее»: «операция» переросла в гражданскую войну. Наобещав с три короба западным покровителям и спонсорам, вынуждены были взяться за «реформы», однако, и тут все пошло «сложнее». Чего не касались золотые ручки «проевропейских реформаторов», всюду вырастали развесистые «золоті верби», реальный же результат изменений оказывался прямо противоположен тому, что планировался и заявлялся как желаемый.

Одна из причин такого положения дел лежит на поверхности. Это — дремучий дилетантизм властной «команды». Вторая причина — присутствие буквально в каждом шаге режима мотивов и целей не только открытых, но и скрытых, в большинстве случаев шкурных, коррупционных, уголовно наказуемых. Есть еще третья, куда более весомая, фундаментальная, чем две предыдущие. Власть сделала ставку на США, отказавшись от любых контактов, от любого взаимодействия с Россией. Киев то ли по глупости-наивности, то ли по чьей-то злонамеренной подсказке, переоценил роль первых, недооценил значимость второй. Лозунг «Прочь от Москвы!» прямо противоречит национальным интересам Украины. Без России для Украины все всегда было, есть и будет — «сложнее». Иметь дело с Киевом, втянувшимся в состояние глубокой и острой конфронтации с Россией, лающим на Россию, как Моська на Слона, воюющим с Россией, — согласны очень немногие субъекты международных отношений. Куда больше желающих видеть Украину, строящую отношения с Россией на принципах добрососедства и сотрудничества. До этого, однако, далеко.

После того, как 11 декабря правительство и лично его глава завалили годовой отчет в ВР, еще раз подтвердив отсутствие не только контроля над ситуацией в экономике, но даже понимания того, что она собой представляет, могло показаться, что никто из министров еще долго не рискнет появляться перед телекамерами. Не тут-то было! Премьер, ничтоже сумняшеся, собрал помпезную пресс-конференцию, на которой принялся перечислять свои достижения и заслуги. Особую похвалу себе любимому он вознес за многократное увеличение расходов на оборону, словно намеренно выставив напоказ жирный кусок бюджетного пирога, который собирается «распилить» со товарищи в новом году по линии Министерства обороны и МВД.

Парламент, отметившись предварительно длинным рядом решений и происшествий из арсенала домовых собраний, цирковых представлений и спектаклей бродячих любительских театров, принял убийственный для страны и для большей части ее населения бюджет на 2016 год. Спикер ВР В. Гройсман после этого вдруг ни с того, ни с сего взял на себя непривычную роль ньюсмейкера, назвав эту пародию на финансовый документ… краеугольным камнем новой экономической политики.

Президент, уровень поддержки которого опустился ниже той отметки, на которой пребывал рейтинг В. Януковича накануне бегства из страны, в течение всего нескольких недель совершил такое количество малообъяснимых шагов, что остается только диву даваться. Желание застолбить для себя позицию над схваткой конкурирующих политических сил, финансово-промышленных групп и криминальных кланов дается ему все тяжелее. Контроль над политическим процессом и его участниками им давным-давно утерян. Именно поэтому он не стал пытаться остановить А. Авакова и М. Саакашвили, устроивших в его присутствии вакханалию с нецензурной бранью и метанием стакана на заседании Нацсовета реформ. В видеоотчете, предшествовавшем его новогоднему обращению к нации, П. Порошенко превзошел всех и вся, включая самого себя, предложив записать по итогам уходящего года себе в актив… сбитый турками российский военный самолет. На таком фоне появление в общем ряду «успехов» главы государства, по версии Банковой, выступления в Раде вице-президента США, раздающего указания и поручения, не вызвало, естественно, ни малейшего удивления.

Трое первых руководителей высших органов государственной власти подписали документ о единстве и согласии, в котором главной своей заслугой объявили «отражение агрессии». Той самой агрессии со стороны России, которой не было и нет. Вспомнить о том, что страна по их милости и по указу примкнувшего к ним А. Турчинова вот уже второй год находится в состоянии «антитеррористической операции», им в голову не пришло. Хотя именно решение Киева о прекращении «АТО» могло бы положить начало реальному урегулированию кризиса в Донбассе.

Политический цирк, устроенный властью накануне Нового года, страшен и опасен уже сам по себе. Еще страшнее и опаснее он становится на фоне преддефолтной ситуации в экономике, катастрофического положения дел в социальной сфере, окончательной утратой центром контроля над рядом регионов, коррупционным беспределом, ухудшением международной репутации. Режим сжег мосты. О будущей передаче властных полномочий никто ни на Банковой, ни на Грушевского не думает. Приход новых людей в главные кабинеты страны для их нынешних хозяев означал бы возбуждение против каждого из них уголовных дел, заключение под стражу, конфискация имущества. Именно поэтому и П. Порошенко, и А. Яценюк, и А. Турчинов будут идти до конца, не останавливаясь ни перед новой военной авантюрой в Донбассе, ни перед агрессией против Крыма, ни перед вооруженными провокациями против России, ни перед действиями, способными повлечь за собой распад Украины и дезинтеграцию ее государственной территории. Тот, кто верит, что при них с Киевом можно договориться, заблуждается.