Одиннадцатая по счету большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, как обычно, породила большое количество откликов в блогосфере рунета. Рассмотрим наиболее яркие из них.

Дарья Антонова, Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Пресс-конференция 17 декабря 2015

Больше всего дискуссий в блогосфере рунета вызвала экономическая часть пресс-конференции президента России. Эксперты отметили, что Владимир Путин продемонстрировал достаточно хорошее знание фактуры происходящих в стране социально-экономических и финансовых процессов и тенденций. Хотя проблем в области управления антикризисными мерами еще достаточно: «анализ антикризисного плана показывает, что 35% — это больше трети — намеченных мероприятий в плане, к сожалению, пока не выполнено» — отметил Путин.

Тем не менее, его однозначная поддержка правительства Медведева и экономического блока правительства — «В целом считаю, что работа (правительства) удовлетворительная. В целом — стратегически — правительство делает нужные шаги и действует эффективно» — вызвала в блогосфере некоторое непонимание. Эксперты считают, что президент связывает себя с одной из возможных экономических линий. В этом случае непонятна тогда роль того направления экономической мысли, которое связано с именем Сергея Глазьева: он используется исключительно как раздражитель для либералов? Зачем советник, советов которого не слушают?

Так, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов обратил внимание на заявления Путина, которые касались оценки действий Центробанка и правительства, той экономической политики, которая ведется и вызывает большую критику со стороны разных политических сил, в том числе и лояльных президенту: «Президент, с одной стороны, проявляет себя как честный политик, принимает на себя политическую ответственность за ту политику, которую он контролирует и в значительной степени координирует. С другой стороны — принимает на себя и политические риски в ситуации, когда многие люди, общественные силы, которые разделяют курс Путина на поддержание реального суверенитета страны, выступают против сложившейся финансово-экономической модели». По словам эксперта, «Путин связывает себя с одной из возможных экономических линий, делает на это ставку как политик, это несет определенные риски» (http://vz.ru/politics/2015/12/17/784 368.html).

Наиболее позитивно отзываются блогеры о внешнеполитическом аспекте пресс-конференции Владимира Путина.

Так, Павел Шипилин отмечает: «Президент России заявил, что на операцию в Сирии тратятся деньги, что были предусмотрены на военные учения. Другими словами, дал понять, что одна из задач борьбы с «Исламским государством» — тренировка нашей армии. Прозвучало довольно цинично, конечно. Но на самом деле, весь цинизм Путина лишь в том, что он предельно откровенен. Если, конечно, слушать его без предубеждения. Потому что в Сирии мы действительно не только участвуем в борьбе с терроризмом, но и укрепляем базу на Средиземном море, и отрабатываем военные навыки, и демонстрируем миру собственную боеготовность. Что уж там скрывать.

«До прошлого вторника Америка и Британия были единственными странами, которые обладали подтвержденной способностью наносить с подводных лодок удары крылатыми ракетами по наземным целям. Когда российские ракеты, прорезав безмятежную средиземноморскую гладь, взмыли в безоблачное небо, Россия стала третьим членом этого элитного клуба», — написала на днях британская TheTelegraph. То есть, заметили. А значит, цели достигнуты не только в Сирии, но и во всем мире» (http://pavel-shipilin.livejournal.com/513 144.html).

Или, например, блогер arguendi: «Путин озвучивает международную расстановку сил, такую, какой она сложилась на сегодняшний день: кто нас предаст, тот будет наказан. Тот проиграет. Кто с нами, того мы защитим и будем защищать до конца. И не думайте, что кому-то можно будет скакать меж двух стульев, то янки подыграть, то Москве. Испортите с нами отношения — потом долго из опалы не вылезете, себе дороже. Мне кажется, некоторые мировые лидеры, как и некоторые русские патриоты, никак не могут привыкнуть к новой реальности: Россия — самостоятельная империя, мировая держава, которая никого не слушает, а сама наказывает провинившихся. И Путин уже в который раз об этом напоминает. Доходит пока плохо. Эрдоган — яркий тому пример» (http://cont.ws/post/165 530).

Хотя почивать на лаврах явно рано: «Я прям очень доволен. Последние месяцы, с середины лета где-то, отключил режим паники и паранойи, и, глядя на сегодняшнего Путина, да и на всё, что происходит, могу с уверенностью сказать, что не зря отключил. Очень доволен и собой, и Путиным» (http://cont.ws/post/165 530). С одной стороны, быть довольным собой вместе с Путиным — это, конечно, круто, не все могут себе это позволить, можно сказать, что жизнь уже прожита не зря. С другой стороны, «галантерейщик и Кардинал спасут Францию» — метафора, ошибочность которой показал еще Дюма…

Задаются блогеры и вопросом о качестве российской элиты (частично вопрос о состоянии медийной элиты, которая весьма специфически проводит курс Путина в центральных печатных и электронных СМИ, мы поднимали в материале «Новой России нужна новая элита» http://regnum.ru/news/polit/2 038 324.html), ее готовности идти до конца в деле отстаивания национально-государственных интересов. И вот какой основной вывод они делают: «Путин понимает, что сегодняшняя слизь, которая составляет элиту, неспособна на преобразования, о чем он и сообщил. А тех ленинцев, которые создали мощнейшее государство, сегодня нет. Путин не может опереться на другой субъект, потому что его нет. Нет ни ленинцев, ни сталинцев, ни кого нет, одна слизь. Конечно, есть отдельные достойные люди, но субъекта, способного дать достойный ответ Западу, нет.

Такой субъект нельзя купить ни за какие деньги. Это особая категория людей, которые обладают глубоким пониманием происходящего, они сплочены, их достаточно для решения вопроса связанного со сменой политического курса и самое главное — они беззаветно любят свою Родину и готовы сражаться за неё до последней капли крови» (http://kot-1983.livejournal.com/184 027.html).

Т.е. несмотря ни на «Единую Россию», ни на ОНФ, передового отряда общества, который взял бы на себя ответственность за переход страны в новое качество, — до сих пор нет. Хотя потребность людей в нем есть. И даже готовность участвовать. Но нет властного запроса. И это опять проблема социальных лифтов, которые работают очень плохо, из-за чего кровь в государственных мехах застаивается. Соответственно, этот вопрос поднимает и ряд других, в первую очередь, вопрос идеологии — во имя чего народ должен идти на жертвы. И в условиях того социального неравенства, которое есть еще в России, дать исчерпывающий и обязательный к исполнению всеми ответ на этот вопрос, к сожалению, сегодня нельзя.

Если говорить в целом, то, несмотря на гораздо более горячую ситуацию в мире, нынешняя пресс-конференция в отличие, например, от 2014 года, прошла более спокойно и камерно. Вопросы задавались более уважительно, что говорит не только о росте авторитета российского лидера в весьма специфической журналистской среде, но и о том, что позиция России начинает многими восприниматься как нечто реальное, а не набор мифов и штампов «кремлевской пропаганды». Когда реальные ракеты взлетают из реальных подводных лодок или со стратегических бомбардировщиков и летят на сотни и тысячи километров невидимыми и обнаруживают себя только практически у порога вашего дома (авиабазы, города), желание проверять эти «мифы» на себе у многих очень быстро исчезает — как говорил в том анекдоте пасечник, «умом-то я понимаю, что это Шарик…». Так и здесь — люди начали прислушиваться, а, значит, слушать. Данную истину и Керри может подтвердить.