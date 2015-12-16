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В этом году порт Рига показал второй лучший результат за свою историю

Грузооборот Рижского свободного порта за 11 месяцев 2015 года составил 36,5 млн тонн грузов, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на сокращение объёмов перевалки, в целом это второй по успешности период в истории порта, пишет издание The Baltic Course.

«Несмотря на геополитическую обстановку, в целом оказавшую негативное влияние на перевозки грузов в Балтийском регионе, сегодняшние показатели Рижского порта не были для нас сюрпризом. При планировании бюджета 2015 года правление Рижского свободного порта, несмотря на различные спекуляции о возможном драматическом падении грузооборота, придерживаясь разумной позиции, точно определило объективные риски. Прогнозируем, что до конца года падение будет около 10%», — заявил вице-мэр Рижской думы и председатель правления Рижского свободного порта Андрис Америкс.

Объемы перевалки угля в порту за январь-ноябрь сократились на 2,9% по сравнению с прошлым годом и составили 13,1 млн тонн. Генеральных грузов было обработано 5,7 млн тонн (минус 13% к прошлогодним результатам). Оборот контейнеров сократился на 8,1% до 3, 5 млн тонн. По наливным грузам, напротив, фиксируется рост на 4,9% до 9,7 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий грузооборот портов Латвии за 11 месяцев этого года составил 63,9 млн тонн, что на 6% меньше аналогичного показателя 2014 года. Наибольшее падение объемов перевалки грузов показывает порт Вентспилс, который обладает самым высоким удельным весом транзитных грузов среди латвийских морских гаваней. Из-за санкций грузооборот порта сократился на 13,5% и составил 21,1 млн тонн.

Профсоюзный шантаж

В финском порту Усикаупунки докеры отказываются разгружать судно «Малахит», работающее в составе флота российского Северо-Западного пароходства (СЗП). Представители профсоюза моряков Финляндии (FSU) уклоняются от формального получения решения местного суда о снятии бойкота разгрузки российского судна.

«11 декабря ОАО «Северо-Западное пароходство» отказав требованиям профсоюза моряков Финляндии, аффилированного с Международной организацией транспортных рабочих (МФТ/ITF), перевести экипаж судна «Малахит» на Коллективный договор ITF, получило уведомление о бойкоте и отказе разгружать судно в финском порту Усикаупунки», — говорится в сообщении компании.

СЗП направило обращение в суд Финляндии по защите своих интересов, и 14 декабря получило решение суда о незаконности действий FSU и о запрете проведения бойкота.

Рижский порт ищет новых инвесторов в Москве

Управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов на этой неделе в Москве обсудил с владельцами месторождений калийных солей возможности развития в латвийском порту терминала калийных солей, сообщает mixnews.lv. Администрация порта планирует начать разработку проектного предложения в ближайшее время.

По словам Логинова, одним из стратегических направлений Рижского порта является диверсификация обслуживаемых грузов. Это способствует увеличению объемов перевалки, а также помогает снизить риски в то время, когда политические или экономические процессы меняют конъюнктуру грузов на мировых рынках, отметил он.

Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая с Ежегодным посланием Федеральному Собранию, затронул тему развития российской транспортной инфраструктуры, в частности, портов Балтийского моря. «Мы продолжим модернизацию транспортной инфраструктуры. Будем развивать мощные логистические центры, такие как Азово-Черноморский, Мурманский транспортные узлы, современные порты на Балтике, на Дальнем Востоке…» — заявил президент.

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Грузинский пиар вокруг «шелкового пути»

Как сообщает официальный пресс-релиз грузинской железной дороги, 13 декабря в Тбилиси прибыл первый транзитный поезд из Китая, который официально открыл Шелковую железную дорогу. На торжественной церемонии встречи поезда присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который назвал этот проект очень важным и выразил надежду, что он увеличит поток инвестиций и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Председатель совета директоров аналитического бюро «ДОРН» Андрей Карпов называет транспортировку грузов из Китая на европейские рынки по «южному» маршруту маловероятной. Данный вариант «Шелкового пути» носит в большей степени резервный характер, полагает он. Маршрут пролегает через Каспийское море, а каждая лишняя перевалка груза в порту повышает стоимость его доставки, указывает эксперт. Кроме того, Карпов отмечает необходимость пересечения пяти границ вместо двух (по северному маршруту через Россию). По его оценке, этот поезд, пришедший с китайским грузом в Грузию, «не первый, а как минимум третий».

«Это пока несуществующий маршрут. Там не хватает инфраструктуры, портов, кадров и еще массы всего», — отмечал ранее в комментарии ИА REGNUM генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. Как напоминает эксперт, идея «южного» маршрута через Закавказье для транспортировки грузов из Азии уже выдвигалась в конце 80-х годов в рамках программы ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия) «За почти 30 лет ничего не изменилось», — подчеркивает он.

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Транспортный потенциал Арктики: Севморпуть, порты и китайские инвестиции

Масштабное освоение Арктики невозможно без развития транспортной инфраструктуры, — к такому выводу пришли участники международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который состоялся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем выступлении назвал транспортную доступность одним из приоритетов России в регионе. По словам Рогозина, модель Северного морского пути (СМП) должна быть усовершенствована, и госкомиссия по Арктике работает над этим вопросом.

В рамках форума арктические регионы представили свои ключевые инфраструктурные проекты. Для Ненецкого автономного округа приоритетным является проект строительства морского порта Индига. Планируемый грузооборот порта — около 30 млн тонн. «На первом этапе появляется сам порт, который можно использовать для отстоя и ремонта судов, обеспечения движения по Северному морскому пути. Вместе с портом появляется завод СПГ и инфраструктура для транспортировки сырья с месторождений. Второй этап — строительство нефтяного терминала и нефтеперерабатывающего завода. Благо, ресурсы округа позволяют не только надеяться, но и быть уверенным, что такая инфраструктура будет востребована. Третий этап — это строительство контейнерного терминала и терминала для генеральных грузов», — цитирует губернатора НАО Игоря Кошина «Ненецкое информационное агентство — 24». По его словам, проект нуждается в привлечении независимых инвесторов и будет реализован с помощью механизмов государственно-частного партнерства.

Напомним, что в рамках проекта «Печора-СПГ» (ресурсной базой являются запасы Кумжинского и Коровинского месторождений) в районе Индиги планируется разместить плавучий завод по сжижению газа, к которому должен вести трубопровод с месторождений у Печоры длиной 300 км.

Успешная реализация проекта Мурманского транспортного узла (МТУ) поможет стать региону новым центром сервисного обеспечения арктической морехозяйственной деятельности, заявила на форуме губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Основная задача проекта — создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство железнодорожной ветки, а также развитие уже существующей инфраструктуры на восточном берегу, где находится Мурманский порт. Проект предусматривает создание угольного и нефтяного терминалов. Кроме того, сейчас власти изучают возможности для организации контейнерных перевозок через порт. В результате в регионе должен появиться действующий круглогодично глубоководный морской хаб — центр по переработке различных грузов, интегрированный в международный транспортный коридор «Север — Юг».

Архангельская область разрабатывает проект строительства глубоководного порта, который, по словам региональных властей, сможет повысить эффективность использования Севморпути. Как отмечают в пресс-службе правительства Архангельской области, новый порт обеспечит круглогодичный выход крупнотоннажных судов в Мировой океан, станет хорошей альтернативой портам Балтики, «многие из которых контролируются иностранными государствами, а также перегружены из-за интенсивного судоходства».

Строительство порта с планируемым грузооборотом до 45 млн тонн в регионе рассматривают как часть большого инфраструктурного проекта, в основе которого — магистраль «Белкомур». Проектом порта уже заинтересовались китайские инвесторы, которые в августе посетили Архангельскую область. Власти региона ожидают, что к декабрю 2016 года будет подписано соответствующее межправительственное соглашение между РФ и КНР.

О внимании к российским арктическим проектам со стороны Китая упомянул и вице-премьер Рогозин. В своем выступлении на форуме он отметил, что интерес к «Белкомуру» сегодня проявляют китайские партнеры. «Мы не исключаем, что здесь может произойти совмещение их (Китая — прим. ИА REGNUM ) интересов по развитию экономического «Шелкового пути», — сказал Рогозин. По его словам, российская сторона предложила китайским компаниям участвовать в проектах развития железных дорог для подвоза грузов к портам СМП.

«Теперь можно говорить, что это будет не просто экономический «Шелковый путь», а прохладный, холодный «Шелковый путь». Думаю, он скоро наполнится реальным содержанием», — подчеркнул вице-премьер.

Вице-президент РЖД Александр Мишарин отметил возможность транзита китайских грузов через Арктику, говоря о проекте Северного широтного хода (СХШ) — железнодорожной магистрали в ЯНАО, которая соединит станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. «Северный широтный ход даёт возможность выхода на Севморпуть и формирования еще одного коридора Север — Юг. Если мы его дальше продолжим, то возможен транзит через Россию китайских грузов», — заявил Мишарин. По его словам, СХШ потенциально может стать одним из направлений китайского мегапроекта «Нового Шелкового пути». Однако пока что проект «тормозит» нерешенный вопрос с финансированием моста через реку Обь. На строительство моста из бюджета потребуется около 60 млрд рублей.