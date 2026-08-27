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Материалы с тегом «Джон Рэтклифф»
Эксперт связал визит Рэтклиффа в Москву с признанием успеха ВС РФ на фронте
Визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву связан с признанием успехов российской армии на фронте. Он подтверждает, что лучшей дипломатией сейчас являются сила и решимость, которые реализует президент РФ Владимир Путин, о чем в четверг, 27 августа...
27 августа 2026
Рэтклифф прилетел в Москву, чтобы предупредить РФ — СМИ
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву 25 августа, чтобы предупредить российскую сторону о недопустимости атак на страны НАТО. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, Рэтклифф якобы предостерег Россию от эскалации конфликта с союзниками США по...
27 августа 2026
Песков назвал искажением реальности сообщения о риске атаки РФ на НАТО
Публикации о якобы возможном нападении России на одно из государств НАТО относятся к категории распространенных сегодня страшилок. При этом именно Россия сталкивается с агрессивной политикой со стороны европейских стран, а не наоборот, заявил 27 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ...
27 августа 2026
Глава СВР раскрыл детали встречи с Рэтклиффом в Москве
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 27 августа подтвердил проведение встречи с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и охарактеризовал ее как рабочий формат. «Встреча состоялась, в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб встречи руководителей, личные...
27 августа 2026
Журналисты сообщили о визите Рэтклиффа в Белый дом после возвращения из РФ
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф после возвращения из России представил доклад в Белом доме. Также на встрече присутствовали шеф Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн. Об этом 26 августа сообщил журналист пресс-пула Белого дома Эндрю Лейден...
27 августа 2026
Визит Рэтклиффа в Москву может принести результаты — Трамп
Визит в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа может принести какие-то результаты. Об этом 26 августа заявил американский президент Дональд Трамп в эфире радиопередачи The Glenn Beck Program. «Пребывание [Рэтклиффа в России] носило полурутинный характер...
26 августа 2026
Песков не стал уточнять, какой была тема контактов России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, какие темы директор ЦРУ США Джон Рэтклифф обсуждал с представителями российских спецслужб. На брифинге 26 августа Пескова спросили, касались ли переговоры Рэтклиффа ситуации на Украине, Ирана или других вопросов. «Мне по этой теме...
26 августа 2026
Песков ответил на вопрос о новых контактах с США
Новых контактов России и США по линии Кремля пока не запланировано. Об этом 26 августа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока о каких-то дальнейших договоренностях по контактам я вам сказать не могу. По линии Кремля никаких пока контактов не запланировано», — заявил Песков...
26 августа 2026
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