Уфа, 19 февраля, 2025, 14:46 — ИА Регнум. АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в 2024 году за счёт успешного проведения геологоразведочных работ и переоценки ресурсов эксплуатируемых месторождений прирастила запасы углеводородов в объеме 19,8 млн тонн нефтяного эквивалента, восполнив добычу нефти и газа на 114%.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» в 2024 году восполнила запасы углеводородов на 114%

По результатам бурения поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин геологи «Башнефти» в 2024 году открыли на территории Республики Башкортостан Губеевское месторождение, а также 21 новую залежь нефти на месторождениях в различных регионах своей деятельности.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Ежегодно «Башнефть» обеспечивает более 100% восполнения добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Всего за последние пять лет «Башнефть» прирастила запасы нефти и газа промышленной категории в объёме около 153 млн т. н. э. Таким образом, компания эффективно выполняет поставленные задачи по восполнению ресурсной базы, а также продлевает жизнь зрелых месторождений в Башкирии.

Справка. ПАО АНК «Башнефть», одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее полный производственный цикл — добычу нефти и газа, их переработку и выпуск нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Ключевые активы «Башнефти», включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан.

Также «Башнефть» ведет разведку и добычу нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ненецкого автономного округа, Пермского края, Оренбургской области и Республики Татарстан.