Уфа, 18 февраля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. На уфимских заводах «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» начато промышленное производство дорожных битумов PG 64-28 с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Новый материал способен выдерживать повышенные транспортные нагрузки и имеет расширенный температурный диапазон эксплуатации. Это позволяет значительно повысить стойкость дорожного покрытия к появлению дефектов, что особенно актуально для регионов России с большими перепадами суточных температур.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» расширяет географию производства битумов нового поколения

Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и определяет технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» расширяет географию производства битумов нового поколения

Для определения физико-химических показателей новой марки битума PG 64-28 лаборатории уфимских НПЗ дополнительно оснастили высокотехнологичным аналитическим оборудованием, в том числе отечественного производства, определяющим показатели качества как исходного, так и искусственно состаренного битума. Работы по внедрению новой технологии проведены совместно со специалистами корпоративного научно-исследовательского института в Уфе.