Рязань, 5 февраля, 2025, 16:01 — ИА Регнум. При поддержке Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») прошёл молодежный профориентационный форум «Время твоих возможностей». В мероприятии приняли участие более 70 учащихся «Роснефть-классов».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала молодёжный профориентационный форум в Рязани

Молодые специалисты и работники Рязанской НПК провели открытые уроки по разным направлениям нефтяного дела, в ходе которых рассказали о востребованных на предприятии специальностях. Школьники презентовали свои проекты, приняли участие в интеллектуальных играх, мастер-классах и дискуссиях.

Преподаватели вуза-партнера Рязанской НПК — Рязанского государственного радиотехнического университета — рассказали ребятам о возможностях и условиях поступления, подготовительных курсах, направлениях подготовки и специальностях.

Форум помог старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии. Мероприятие традиционно организовано в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа — колледж / вуз — предприятие».

Рязанская НПК придаёт большое значение подготовке внешнего кадрового резерва из числа молодёжи. Специалисты предприятия регулярно проводят для школьников профориентационные мероприятия и экскурсии по заводу.

Справка. АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов. В рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа — колледж / вуз — предприятие» предприятие сотрудничает с 25 высшими и средними учебными заведениями России и Рязанской области. За последние три года в Рязанскую НПК трудоустроились более 150 выпускников.