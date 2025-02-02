Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. В Ростовской области объявили опасность атаки дронами. Об этом 2 февраля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

MOD Russia/Global Look Press

«По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он добавил, что ранним утром в Куйбышевском районе средствами радиоэлектронной борьбы подавили один беспилотный летательный аппарат. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Слюсарь отметил, что отражение воздушной атаки продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 2 февраля уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя регионами России. По данным Минобороны, три дрона сбили в небе над Курской областью. Ещё по одному украинскому беспилотнику ликвидировали над Белгородской и Брянской областями.

Ночью 1 февраля силы ПВО в российских регионах уничтожили девять дронов ВСУ. Семь украинских БПЛА обезвредили над территорией Брянской области, по одному украинскому дрону сбили в Белгородской и Саратовской областях. Кроме того, российские военные в течение ночи обнаружили и уничтожили в северо-западной части акватории Чёрного моря один безэкипажный катер, который следовал в направлении Крымского полуострова.

Ночью 31 января в воздушном пространстве над Ростовской областью поразили 25 украинских дронов.