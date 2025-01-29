Нефтеюганск, Югра, 29 января, 2025, 13:19 — ИА Регнум. «РН-Юганскнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») организовал для учеников 5–7-х классов школ г. Нефтеюганска круглый стол «Профессию выбираем вместе». В мероприятии приняли участие молодые специалисты предприятия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Юганскнефтегаз» рассказал школьникам о нефтегазовых профессиях

Для участия в круглом столе школьники подготовили доклады о профессиях нефтегазовой сферы, среди которых были разработчик месторождений, инженер-технолог, лаборант химического анализа и др. После каждого выступления специалисты «РН-Юганскнефтегаза» подробно рассказывали ученикам об особенностях профессий.

«РН-Юганскнефтегаз» курирует 11 профильных классов, в которых обучаются 235 человек. Специалисты предприятия регулярно проводят для учащихся профориентационные мероприятия и экскурсии.

Ранняя профориентация детей школьного возраста играет важную роль в подготовке ребят к выбору будущей профессии — помогает в дальнейшем сделать осознанный выбор на основе полученных представлений, а также способствует развитию необходимых навыков и компетенций.

Справка. «РН-Юганскнефтегаз» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие «Роснефти», ведет разработку месторождений на лицензионных участках общей площадью свыше 21 тыс. кв. км в ХМАО-Югре. Накопленная добыча нефти с начала деятельности превышает 2,7 млрд тонн.