Москва, 23 января, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Предприятия блока нефтепереработки и нефтехимии «Роснефти» в 2024 году реализовали более 170 проектов в рамках программы по повышению операционной эффективности. Эффект от их внедрения достиг 11,5 млрд рублей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» сэкономила ₽11,5 млрд, повысив эффективность нефтепереработки

Высокие показатели были достигнуты благодаря запуску в «Роснефти» системы интегральной эффективности, которая позволяет определить потенциал развития технологических процессов. В рамках этой работы в прошедшем году эксперты компании провели экспресс-диагностику по повышению эффективности основных производственных площадок, бенчмаркинг технологических объектов НПЗ, а также определили лучшие практики для тиражирования в дочерних предприятиях.

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов, а также снижение эксплуатационных затрат.