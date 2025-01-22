Уфа, 22 января, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Научный институт «Роснефти» в Уфе модернизировал программное обеспечение (ПО) для геологического моделирования «РН-ГЕОСИМ». Обновленный комплекс выполняет моделирование 80% месторождений компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» улучшает процесс геологического моделирования месторождений

Экономический эффект для «Роснефти» от усовершенствованного ПО превысит миллиард рублей.

Новый функционал «РН-ГЕОСИМ» позволяет за короткий промежуток времени в автоматическом режиме построить геологическую модель на основе заложенных сценариев и провести экспресс-анализ запасов углеводородов. В программный комплекс добавлена поддержка нового формата хранения данных, что увеличило быстродействие при работе с геологическими моделями с большим объемом информации. Например, геологическая модель одного из наиболее крупных месторождений компании, построенная по данным более чем 27 тыс. скважин, в модернизированном ПО открывается в четыре раза быстрее — всего за семь секунд.

Благодаря внедрению модуля автоматического создания отчетных документов пользователи оперативно получают полностью заполненный паспорт геологической модели. В документах содержатся все необходимые графические материалы, а также заполненные регламентные таблицы. При любых изменениях геологу достаточно запустить модуль и модель актуализируется автоматически. Этот функционал ускоряет подготовку документов в несколько раз.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» улучшает процесс геологического моделирования месторождений

Другой новый функционал — интерактивный практикум — знакомит пользователей с основами работы в «РН-ГЕОСИМ». Пользователю предлагается пошагово расставить виртуальные разведочные скважины и на их основе создать свою геологическую модель, определить залежи углеводородов и оценить их запасы. Согласно сценарию, пользователю необходимо за 10 шагов построить геологическую модель, максимально точно совпадающую с эталонной. Этот функционал помогает новым пользователям оперативно освоить программный комплекс.

На сегодняшний день пользователями «РН-ГЕОСИМ» являются более 200 профильных специалистов в 22 дочерних предприятиях «Роснефти».

«Роснефть» лидер в разработке и внедрении инновационных технологий для устойчивого развития нефтегазовой отрасли и единственная из российских нефтегазовых компаний обладает линейкой собственного импортозамещающего программного обеспечения.