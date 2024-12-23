Уфа, 23 декабря, 2024, 16:27 — ИА Регнум. «Роснефть» организовала массовые лыжные забеги в Уфе и Ангарске. Корпоративные зимние гонки «Лыжня Роснефти» объединяют нефтяников со всей страны уже третий год подряд.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела корпоративные лыжные гонки в Уфе и Ангарске

В двух гонках приняли участие 650 человек — работники компании и члены их семей, а также активисты из «Движения первых». В Уфе соревновались почти 400 нефтяников и членов их семей. В Ангарске на старт вышли 150 спортсменов из дочерних обществ «Роснефти», осуществляющих деятельность в Иркутской области.

Для лыжников различных возрастных категорий были подготовлены пять дистанций от 500 м до 10 км.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела корпоративные лыжные гонки в Уфе и Ангарске

Несмотря на то, что забеги имеют любительский статус, уровень их организации не уступает профессиональным соревнованиям. Для спортсменов-нефтяников были созданы все условия: старт-комплексы, освещение для вечерних забегов и специальная система снегообразования — чтобы погода не могла помешать запланированным мероприятиям. Победителей соревнований определяли профессиональные судьи. Награды вручали титулованные звезды спорта.

Для болельщиков и спортсменов также развернули полевую кухню, организовали прокат спортивного снаряжения, оборудовали места для подготовки лыж, обогреваемые раздевалки. Для юных спортсменов аниматоры подготовили культурно-развлекательную программу.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела корпоративные лыжные гонки в Уфе и Ангарске

В текущем зимнем сезоне пройдут еще два забега «Лыжни Роснефти» — в Нефтеюганске и Красноярске.

Справка. Поддержка массового спорта — одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти» и ее дочерних обществ. Компания проводит масштабную работу по продвижению спорта и здорового образа жизни как среди собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности компании. На средства компании и ее дочерних предприятий в регионах строятся ледовые арены, спортивные комплексы и многофункциональные спортивные площадки. Также компания оказывает поддержку любительскому и профессиональному спорту.