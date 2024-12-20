Уфа, 20 декабря, 2024, 14:19 — ИА Регнум. При поддержке АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в селе Каменка Бижбулякского района Республики Башкортостан открылся полностью обновленный социально-культурный центр. Учреждение площадью более 1 тыс. кв. м реконструировано в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и регионом.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» в Башкирии открылся социально-культурный центр

Каменский Дом культуры был построен в 50-х годах прошлого века и требовал проведения коренной реконструкции. В обновленном здании появились просторный концертный зал, библиотека, музей истории села и мордовской национальной культуры, лаборатория кухни и костюмов, кабинет керамики, мордовский историко-культурный центр Дома дружбы народов Республики Башкортостан. Кроме того, здесь разместились тренажерный зал и фельдшерско-акушерский пункт, оснащенные всем необходимым оборудованием. Обновленный центр стал точкой притяжения не только для жителей села Каменка, но и для всего Бижбулякского района, в котором проживают более 20 тысяч человек.

В Доме культуры возобновили работу 15 клубных объединений. В том числе девять кружков самодеятельного народного творчества, детские и взрослые театральные коллективы, которые проводят представления на русском и мордовском языках. Ведущим коллективом является мордовский фольклорный ансамбль «Эрзя», имеющий более чем 65-летнюю историю. Творческий коллектив несколько раз становился лауреатом и призером множества фестивалей и конкурсов самодеятельного народного творчества, в том числе и всероссийского уровня. Также в центре занимается и младший состав ансамбля «Эрзя», в который входят 15 детей.

Всего за последние пять лет «Башнефть» построила и реконструировала более 50 объектов культуры в республике. Среди них возведение многофункционального сельского Дома культуры в селе Караяр Караидельского района, реконструкция Дома культуры имени Ильфата Смакова в селе Рапатово Чекмагушевского района, капитальный ремонт историко-культурного центра народа мари в селе Мишкино Мишкинского района и многие другие проекты.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» в Башкирии открылся социально-культурный центр

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке образовательных, социальных, культурных и просветительских проектов. Компания ежегодно строит и реконструирует десятки крупных объектов в регионах присутствия, что существенно улучшает уровень социальной обеспеченности населения в регионах присутствия Компании.

Справка. АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.