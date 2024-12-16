Красногорск, 16 декабря, 2024, 16:06 — ИА Регнум. «Роснефть» провела первые корпоративные соревнования по бадминтону, большому и настольному теннису. Турнир «Ракетка Роснефти» проходил в субботу и воскресенье в теннисном центре «Зенит» в Красногорске. Участие в состязаниях приняли более 240 сотрудников из 38 дочерних предприятий компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела корпоративные соревнования по бадминтону и теннису

Поддержка здорового образа жизни — одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела корпоративные соревнования по бадминтону и теннису

В ходе турнира «Ракетка Роснефти» спортсмены пробовали свои силы как в личном, так и в командном (одна женщина и один мужчина) зачетах. Соревнования состояли из группового этапа и стадии «плей-офф». Матчи оценивали судьи всероссийской категории.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела корпоративные соревнования по бадминтону и теннису

В большом теннисе, в категории «Микст», победила команда «Удмуртнефти», в личном турнире — сотрудник «Юганскнефтегаза». Лучшей в бадминтоне стала команда центрального аппарата управления компании, в настольном теннисе — команда «Ангарской нефтехимической компании».

По итогам двух дней состязаний в общекомандном зачёте лучшей стала сборная «Юганскнефтегаза», на втором месте — команда центрального аппарата управления компании, бронза — у «РН-Ванкор».

Поздравляем победителей и участников первых корпоративных соревнований «Ракетка Роснефти»!

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела корпоративные соревнования по бадминтону и теннису

Справка. В рамках корпоративной программы «Энергия жизни» компания проводит масштабную информационную и организационную работу по развитию массового спортивного движения среди сотрудников и их вовлечению в здоровый образ жизни. В общекорпоративном спортивно-оздоровительном движении участвует более 111 тыс. работников компании. Свыше 60 тыс. принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта в общекорпоративных состязаниях, в соревнованиях регионального и федерального уровней. В 2024 году дочерними обществами компании проведено свыше 1 300 спортивно-оздоровительных мероприятий. Кроме того, для работников регулярно организуются спортивные тренировки.