Уфа, 10 декабря, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Предприятия нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») стали лауреатами и дипломантами 27-го всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России — 2024». Наградами конкурса отмечено десять продуктов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Продукция «Башнефти» снова признана лучшей в России

Впервые почетный диплом «Золотая сотня», который присваивается выдающимся товарам, получил полиэтилен для кабельной промышленности производства предприятия «Уфаоргсинтез». От продукта базовых марок он отличается добавлением стабилизаторов, которые позволяют использовать его для изоляции проводов и кабелей.

Лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России» также стал изопропилбензол технический. Продукт применяется в качестве добавки к моторным топливам для повышения октанового числа, в органическом синтезе для получения ацетона и фенола и в качестве растворителя.

Среди дипломантов конкурса также нефтепродукты «Уфаоргсинтеза»: фракция бутилен-бутадиеновая, газ топливный и высокооктановый компонент автомобильных бензинов, который повышает эксплуатационные качества топлива.

Продукция нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти» также традиционно занимает призовые места. Жюри конкурса отметили высокое качество серы технической газовой (лауреат) производства «Башнефть-Уфанефтехима», реактивного топлива (лауреат) «Башнефть-Новойла», зимнего дизельного топлива (лауреат), мазута топочного и фракции бутан-бутиленовой (дипломанты) «Башнефть-УНПЗ».

Одним из видов оригинальной продукции, выпускаемой на «Башнефть-Уфанефтехиме», является сера техническая газовая комовая. Она имеет широчайший диапазон использования в химической, сельскохозяйственной, медицинской, пищевой, бумажной, резиновой промышленности, применяется при производстве удобрений, спичек и пороха, красителей.

Жюри оценивало продукты на соответствие стандартам, требованиям безопасности, учитывались отзывы потребителей, объемы реализации и другие факторы. Победа в конкурсе дает право предприятиям «Башнефти» наносить знак «Сто лучших товаров России» на паспорта качества продукции в течение следующих двух лет.

Также в рамках конкурса «Сто лучших товаров России» почетные знаки «За достижения в области качества» и «Отличник качества» получили три работника «Башнефти».

Справка. «Уфаоргсинтез» — нефтехимическое предприятие «Башнефти» (входит в «Роснефть»). Производит более 30 видов продукции, качество которой соответствует мировым аналогам. «Уфаоргсинтез» входит в число лидеров в отрасли по крупнотоннажному выпуску продукции органического синтеза, а также широкого спектра полимеров. Предприятие обеспечивает около 30% общероссийского производства фенола и ацетона, 14% полиэтилена высокого давления и примерно 8% полипропилена.

Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» включает «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл». Предприятия выпускают более 200 наименований продукции с учетом марок и сортности, среди которых автомобильные бензины «Евро-5» и «Евро-6», дизельные топлива, метил-трет-бутиловый эфир, а также водород, мазут, сера, газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления, пропан-пропиленовые, бутан-бутиленовые фракции, судовые топлива, нефтяной кокс, гранулированная и комовая сера, нефтяные битумы, техническая сера, пара — и ортоксилолы, более 20 наименований различных масел.