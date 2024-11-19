Якутск, 19 ноября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в «Роснефть») завершила лесовосстановительные работы на территории Вилюйского лесничества в Республике Саха (Якутия). Специалисты предприятия высадили 527 тыс. сеянцев сосны на площади более 263 га.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» высадила более 500 тысяч сеянцев сосны в Якутии

Молодые деревья для якутской тайги выращивали в течение двух лет. Нефтяники будут проводить агротехнический уход за саженцами на протяжении трёх лет. Всего за четыре года предприятие высадило в Якутии более 748 тыс. сеянцев хвойных пород.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» реализует комплексный подход для обеспечения экологической безопасности. Предприятие совершенствует методы управления природоохранной деятельностью и наращивает масштабы экологических мероприятий для достижения наилучших показателей. Нефтяники восполняют биоресурсы Вилюйского водохранилища, за семь лет в приток реки Ахтаранды было выпущено более 5,4 млн мальков сиговых пород рыб.

Волонтёры предприятия принимают активное участие в озеленении и уборке территорий, а также во всероссийских экологических акциях — «Чистые берега», «Вода России», «Зелёная Весна» и др.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Компания реализует масштабные экологические программы, нацеленные на минимизацию воздействия на окружающую среду, повышение экологичности производства, сохранение и восполнение природных экосистем.

Справка. ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведёт деятельность на 11 лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.