Ханты-Мансийск, 18 октября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. «Самотлорнефтегаз» (входит в «Роснефть») в летне-осенний сезон 2024 года выпустил более 2,1 млн мальков ценных видов рыбы муксуна и нельмы в акваторию Обь-Иртышской речной системы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Самотлорнефтегаз» выпустил в Иртыш более 2 млн мальков ценных видов рыбы

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. Дочерние предприятия компании реализуют ряд комплексных программ для сохранения биологического разнообразия в регионах деятельности.

Рыбная молодь, выращенная в рыбопитомнике в естественном водоёме, выпущена в крупную протоку Иртыша. Акватория имеет благоприятные гидрологические условия и хорошую кормовую базу. Мальки постепенно будут мигрировать по течению реки, заселяя ее притоки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Самотлорнефтегаз» выпустил в Иртыш более 2 млн мальков ценных видов рыбы

«Самотлорнефтегаз» ежегодно проводит масштабные мероприятия по воспроизводству биоресурсов водоемов Югры. За последние пять лет благодаря предприятию в сибирские реки выпущено свыше 14,2 миллионов мальков чира, муксуна и краснокнижного осетра. В этом году впервые в естественную среду выпускалась нельма, которая тоже относится к ценным видам рыбы.

Справка. АО «Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов «Роснефти», разрабатывает крупнейшее в России Самотлорское месторождение на территории Ханты-Мансийского округа — Югры.